7 мест за границей, в которых фотосъемка уголовно наказуема

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Отпуск — долгожданное время для путешествий и отдыха. И после него должны оставаться только теплые воспоминания и яркие впечатления. Однако в некоторых странах можно неосознанно переступить закон из-за неочевидных правил и запретов. Мы в AdMe.ru собрали небольшой список стран, в которых можно столкнуться с неприятностями, делая памятные снимки.

7. Амстердам, Нидерланды

Квартал красных фонарей в Амстердаме известен своими борделями, красивыми каналами и кофейнями. В этом районе не терпят туристов с камерами, которые все время пытаются сфотографировать проституток, стоящих в окнах. Если вас заметят с камерой, в лучшем случае ее могут отобрать. В худшем — вы рискуете быть избитым.

6. Южная Корея

В этой стране запрещено фотографировать женщин без их согласия даже в общественных местах. Это действие считается сексуальным насилием и наказывается штрафом в размере до 10 млн вон и до 5 лет лишения свободы.

5. США

Законы, связанные с фотосъемками в США, гораздо лояльнее, чем в Южной Корее. Чаще всего закон может быть нарушен из-за съемок частной собственности. Разрешение на съемку, как правило, получить можно у владельца недвижимости. Главное — всегда обращать внимание на запрещающие знаки. Тогда вы сможете избежать многих неприятностей в чужой стране.

4. ОАЭ

В ОАЭ фотография в запрещенном месте может привести к заключению в тюрьму от 1 до 3 месяцев и штрафу в $1 361. Во многих местах нельзя фотографировать из-за суеверий, а также нельзя снимать правительственные здания, некоторые мосты и дворцы шейхов. Запрет на фотографии дворцов закреплен законом.

3. Северная Корея

Чтобы побывать в этой стране, вы должны быть готовы к жестким ограничениям вашего передвижения и поведения. Вы не имеете права выйти из отеля без гида, а также не можете фотографировать без его разрешения. В противном случае вас ждет штраф или наказание похуже.

2. Англия

К тем, кто любит фотографировать, в Англии относятся с пониманием. Любительские фотографии можно делать практически повсюду, но если речь идет о коммерческой съемке, то необходимо специальное разрешение. Например на Трафальгарской площади и Площади Парламента коммерческая съемка без разрешения мэра — запрещена.

1. Япония

В Японии запрещено фотографировать некоторые храмы и некоторые статуи. Говорят, что это может разозлить духов. Тут можно ознакомиться со списком храмов, некоторые из которых запрещено снимать в принципе, а некоторые в определенное время года.