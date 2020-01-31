7 мест, в которые хочет вернуться каждый турист, и 7 мест, куда не едут во второй раз

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Согласно данным Всемирной туристской организации, число путешественников за последний год достигло 1,4 млрд человек. Люди смотрят на мир активнее, но не всегда остаются довольны поездкой, и часто на то есть объективные причины.

Мы в AdMe.ru посмотрели исследования аналитиков, почитали отзывы туристов о популярных странах, разобрались во всем и составили два списка: места, в которые хочется возвращаться, и места, в которые не хочется возвращаться. А бонусом добавим пару нетривиальных и доступных каждому путешественнику городов.

Места, в которые хочется возвращаться

Назвать такие страны, основываясь лишь на отзывах туристов, задача невыполнимая. Поэтому мы решили воспользоваться рейтингом британской аналитической компании Euromonitor International, индексом туризма от Mastercard и списком туристического ресурса Lonely Planet, который составили сами пользователи.

1. Бангкок, Таиланд

Столица Таиланда уверенно лидирует во всех рейтингах по количеству принятых туристов, число которых перевалило за 25 млн человек в год и продолжает расти. Это город контрастов и вечного движения: урбанистические небоскребы прекрасно сочетаются с многочисленными храмами, а ночью можно посетить не только развлекательные заведения, но и аутентичные рынки. Большинство путешественников отзывается о городе с лучшей стороны. «Бангкок — волшебное место. Это уникальное сочетание городского безумия и буддийского спокойствия. Мы были там 5 раз и поедем еще».

2. Вена, Австрия

Один из крупнейших городов Европы, который регулярно признается лучшим местом для жизни, — и без него в списке ну никак не обойтись. Столица Австрии спокойна, величественна и необычайно уютна. Можно сказать, Вена представляет собой огромный музей, в котором каждая улочка, каждый дом и ресторан наполнены своей неповторимой историей. На подобное сравнение нас натолкнуло огромное количество музеев — Музей истории искусств, Галерея Альбертина, Музей Леопольда, Бельведер, — и одного похода в них будет мало, поэтому люди и возвращаются.

3. Сингапур

Еще один азиатский город, который неимоверно востребован у путешественников, даже несмотря на высокие цены. Количество туристов за последний год выросло до 15 млн. Несмотря на близость моря, это отнюдь не пляжный курорт. Футуристические небоскребы, построенные по правилам фэншуй, множество идеально чистых парков, заповедников, площадей, самое большое в мире колесо обозрения и еженедельные крупные фестивали — вот почему никогда не надоест посещать Сингапур.

4. Флоренция, Италия

В свое время Флоренция была культурным центром Европы и стала «колыбелью эпохи Возрождения». Здесь жили и творили Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте, Галилей и еще несколько десятков выдающихся людей, отчего в воздухе витает особый дух и настроение. Столица Тосканы — отнюдь не попсовое место, хотя и пользуется спросом у туристов, принимая по 5 млн человек в год. И неудивительно: город соткан из мировых шедевров. И шагу нельзя ступить, не попав на исторически значимое место. За один раз все посмотреть просто невозможно, отчего и возникает стойкое желание вернуться.

5. Нью-Йорк, США

Нью-Йорк — главный герой наших любимых фильмов и культовых сериалов вроде «Друзей» и «Секса в большом городе». Отчасти поэтому посетить «большое яблоко» — мечта многих, и ежегодно ее исполняет более 13 млн иностранных туристов. Кэрри Брэдшоу шутила, что в Нью-Йорке придут даже на открытие конверта, если там будут подавать шампанское. И в этом что-то есть, за этой полнотой жизни и хочется приехать и во второй, и в третий раз.

6. Лиссабон, Португалия

Члены жюри World Travel Awards назвали Лиссабон лучшим в Европе местом для туризма в 2019 году, эту же премию город получал 4 раза за последние 10 лет. Но, несмотря на награды, здесь не встретить толп с фотоаппаратами: наверное, это последняя из столиц Западной Европы, куда не добрался массовый туризм. Но это не единственный повод посетить столицу Португалии. Океанский воздух, вымощенные белым песчаником улицы, потрясающая архитектура, желтые трамвайчики и, конечно же, улыбчивые жители — все это словно магнитом тянет обратно.

7. Лион, Франция

Размышляя над поездкой во Францию, Лион незаслуженно обходят стороной, а ведь именно он считается гастрономической столицей страны. К тому же, согласно исследованиям, этот город является самым привлекательным для жизни во Франции. Лион подойдет и для романтической, и для семейной поездки. Множество исторических памятников, уютных улочек и ресторанчиков обойти за один раз невозможно, и это одна из многих причин, чтобы вернуться.

Места, которые не хочется посещать во второй раз

Как ни парадоксально, большинство из этих мест популярно, что убивает аутентичность и уникальную атмосферу каждого из этих городов. Ниже будут перечислены прекрасные места, в которых туристов больше, чем нужно для комфортного путешествия.

1. Париж, Франция

Париж не нуждается в рекламе — это прекрасный город с уймой достопримечательностей, возле которых толпится море туристов. Но это и его минус, так как всегда хочется ощущать, что на всех тех тесных улочках фонари горят только для вас. Многие путешественники оказались того же мнения, поставив «город влюбленных» на первое место в списке разочарований. Как тут не согласиться: сравнительно маленькая столица принимает 16 млн туристов в год, почти столько же, сколько и Лондон, который в 15 раз больше по размеру.

2. Дели, Индия

Столица Индии попала в наш список совсем по другим причинам. Город по-своему уникален и абсолютно не подходит под требования обычного туриста — едва ли в него получится влюбиться с первого взгляда. Многие путешественники отмечают, что Дели грязный, переполненный и местами даже опасный. В особенности для девушек, которым министерство иностранных дел рекомендует не делать две вещи: выходить в темное время суток из отеля и использовать непроверенные такси.

3. Венеция, Италия

Венеция настолько переполнена туристами, что, по прогнозам, к 2030 году здесь может не остаться местных жителей. Поездка в город на один день включена во многие туры, отсюда и большие толпы людей у всех значимых мест, неимоверно завышенные цены и недовольные жители.

4. Бутан

Чтобы не повторить судьбу венецианцев, в Бутане действует политика умеренного туризма. Королевство хоть и зависит от туристов, но всеми силами сохраняет уникальную природу Гималаев. Это влияет на путешественников, которых может смутить закрытость государства: в Бутан можно попасть лишь в составе туристической группы, а для осмотра достопримечательностей непременно потребуется гид. Все это выльется в крупную сумму, а того необходимого чувства свободы от поездки можно так и не получить.

5. Санторини, Греция

Небольшой остров на юге Греции полюбился путешественникам своими закатами, которые теперь и не сфотографировать за головами туристов. Санторини буквально наводнен людьми: в год сюда приезжает более 5 млн туристов, что слишком много для его скромных размеров. Большая часть туристов приходит из проходящих мимо круизных лайнеров, отчего властям пришлось ограничить число рейсов, заходящих в город. Инфраструктура и размеры острова не позволяют принимать столько людей, и это создает неудобства путешественникам.

6. Дубровник, Хорватия

Съемки одной из сцен «Игры престолов» привлекли еще больше туристов. По совету ЮНЕСКО, чтобы сохранить средневековые постройки, количество посетителей ограничили до 4 000 человек в день. Впрочем, даже с такими ограничениями круизных лайнеров с туристами заходит в город слишком много.

7. Барселона, Испания

Местные жители все чаще жалуются, что «Барселона устала от туризма». Город включен во многие туры и часто посещается на один день лишь для галочки. Большое количество туристов мешает свободно прогуляться и нормально отдохнуть. Не стоит забывать, что Барселона значительно меньше большинства европейских столиц. А многие достопримечательности, такие как Саграда-Фамилия и парк Гуэль, находятся в плотно заселенных районах, где с туристической группой трудно даже разминуться.

Бонус: небанальные места, которые стоит посетить

Описанные ниже места уже любимы путешественниками, и во многом потому, что с легкостью могут заменить поездку в сверхпопулярные Венецию или Дубровник. Огромным плюсом будет то, что они еще не наводнены туристами и сохранили свою аутентичность.

1. Анси, Франция

Анси называют Савойской Венецией за мощеные улицы и извилистые каналы, пронизывающие весь город. Возможность гулять по средневековым улочкам у предгорья Альп и смотреть на городские каналы, не сталкиваясь с толпами туристов, наводит на мысль: «Я приеду сюда еще раз».

2. Охрид, Северная Македония

Уж точно не самое посещаемое место, но в этом и плюс: нет вездесущих толп туристов, огромных цен и очередей; здесь не устали от наплыва людей, а радуются им. Между тем Охрид, как и одноименное озеро, на котором он расположен, занесен в Список наследия ЮНЕСКО. В этом городке можно найти все, чего ожидаешь от Балкан, но значительно дешевле. Видимо, поэтому, найдя столь незатоптанную тропу, люди приезжают сюда снова и снова.