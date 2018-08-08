7 мест планеты, которые населяют самые удивительные и загадочные жители (И речь не только о людях)

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Земля счастливых людей, город кукол и дом несчастных интровертов — все это не выдумки сценаристов или писателей, а реально существующие места, ставшие родными для крайне необычных жителей.

AdMe.ru решил показать, как удивителен и разнообразен мир: мы расскажем о населенных пунктах, в которых живут люди, уже привыкшие к тому, что их считают не такими, как все.

1. Кодинхи, Индия

Эта деревня прославилась огромным количеством близнецов. В целом двойни рождаются здесь в 6 раз чаще, чем в остальном мире. Здесь даже была организована первая в мире ассоциация близнецов и их родителей.

Старожилы Кодинхи говорят, что близнецы стали рождаться в деревне не так уж давно — около 15 или 20 лет назад. Пока объяснить этот феномен с научной точки зрения еще ни у кого не получилось. Индийская деревня близнецов не единственная в мире. Похожая ситуация наблюдается в нигерийском городе Игбо-Ора. В этом случае ученые близки к тому, чтобы назвать причины феномена. Они считают, что помогает многоплодной беременности растение кассава, которое местные жители едят почти каждый день.

2. Бразильские индейцы пираха

В бразильском штате Амазонас, на берегу реки Маиси, среди зеленых непролазных джунглей живет племя пираха, представителей которого многие считают самыми счастливыми людьми в мире. В этом племени нет социальной иерархии. Здесь запрещено указывать другим, что делать. На языке пираха невозможно поговорить о чем-то, кроме вещей, происходящих здесь и сейчас, зато можно погудеть и посвистеть. Нет слов для обозначения чисел, есть только 2 понятия: «один» и «несколько». Представители этого народа не задумываются о возрасте, могут менять имена, а спят лишь 2 часа в сутки — по 30 минут каждые 6 часов. В племени царит атмосфера постоянного счастья. Возможно, это связано с тем, что пираха не добывают пищу впрок, так как думают лишь о настоящем, не трудятся над изготовлением вещей, которые можно купить, стремятся к гармонии с природой и просто наслаждаются жизнью.

3. Сентрейлия, США

А в Сентрейлии с 2016 года живут всего 10 человек, и их дома стоят над объятой пламенем бездной. Они мирятся с неустойчивым грунтом и парами угарного газа только потому, что не хотят уезжать с привычного места. А все началось 1962 году, когда власти населенного пункта наняли пожарных, которые должны были избавиться от городской свалки, расположенной в низине заброшенной шахты. Однако что-то пошло не так, и огонь перекинулся в смежные туннели. Он разгорелся с такой силой, что потушить его так и не смогли. Раскаленные угли тлеют под землей до сих пор. Власти Пенсильвании запретили переезжать в этот город и, когда оставшиеся семьи покинут Сентрейлию, она станет необитаемой.

4. Нагоро, Япония

На первый взгляд может показаться, что в этом японском селе живут около 380 человек. Но на самом деле селян намного меньше. Например, в 2016 году их количество достигало всего 30 человек. Кто же остальные? А остальные «жители» — это ростовые куклы, изготовленные специально художницей Тсукими Аяно.

Женщина родилась в Нагоро, но покинула село вместе с родителями, еще когда была ребенком. Вернувшись назад, художница была огорчена тем, что количество ее земляков сократилось с 300 до примерно 40 человек. Тогда-то японка и начала делать куклы в человеческий рост. Какие-то были похожи на некогда живших здесь людей, какие-то образы художница брала из своей головы. Сейчас в Нагоро можно увидеть около 350 кукол. И, несмотря на то что выглядит место жутковато, оно уже стало туристической достопримечательностью и получило неофициальное название «Деревня чучел».

5. Лили Дейл, США

Это поселение располагается на северо-западе штата Нью-Йорк. Здесь в основном живут люди, называющие себя магами, медиумами и экстрасенсами, — всего около 270 человек. Еще порядка 22 тыс. человек ежегодно приезжают сюда за помощью, так как верят в чудесные способности жителей поселка. Кстати, Лили Дейлу посвящен один из эпизодов популярного сериала «Сверхъестественное». В этой серии братья Винчестеры, колесящие по миру в поисках разного рода нечисти, приезжают в поселок из-за загадочных убийств. В итоге охотники на чертовщину обнаруживают, что большинство местных жителей Лили Дейла, называющих себя медиумами, — шарлатаны.

6. Ведический город, США

В этом необычном населенном пункте проживают чуть более 250 человек, и все они стараются жить согласно Ведам — древнейшим священным текстам индуизма. Городок расположен в американском штате Айова, и его полное название звучит как Махариши Ведик Сити. Все потому, что для строительства города использовалась архитектурная система Махариши. Каждое здание выходит окнами на восток, имеет пустой центр. Местные жители уверены, что дома, устроенные по этим канонам, способствуют поддержанию мира, а также долголетию жильцов. В Ведик Сити есть спа-центр «Раджа», в котором практикуют аюрведу, и открытая обсерватория, состоящая из 10 белых бетонных и мраморных сооружений, расставленных по кругу. Они нужны для наблюдения за космосом. Идеальным языком здесь считается санскрит. Хотя никому не запрещают говорить на английском.

7. Остров, которого хватит только для одной комнаты, США

На этом острове живут, пожалуй, самые несчастные в мире интроверты. В 1950-х годах семья Сайзеланд, желая отдохнуть от людей и городской жизни, приобрела крохотный остров Just Room Enough Island (от англ. «хватит только для комнаты»). Новые владельцы возвели на острове дом и надеялись, что будут наслаждаться одиночеством в окружении воды. Но крохотный дом, словно плавающий посреди реки, быстро стал популярным и сегодня регулярно привлекает внимание большого количества зевак. И хоть официально он не является туристическим местом, многие отдыхающие приходят к водоему, чтобы взглянуть на маленькое жилище, а вокруг стен коттеджа часто загораются вспышки фотокамер. В такой обстановке расслабиться и отдохнуть от людей, пожалуй, непросто.

Конечно, у каждого города или поселка есть свои особенности, как и у людей, их населяющих. Поэтому мы будем рады, если вы расскажете в комментариях о самых удивительных местах, в каких вам доводилось бывать или жить. И заодно уточните, какой из перечисленных нами населенных пунктов впечатлил вас больше всего.