7 хитростей идеального полета, о которых не знает большинство пассажиров

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Самолеты — один из самых современных видов транспорта, поэтому неудивительно, что о многочисленных особенностях авиапутешествий знают далеко не все пассажиры. AdMe.ru собрал для вас очередную порцию авиасекретов, благодаря которым ваши полеты будут значительно более комфортными.

На местах у иллюминатора холоднее

Температура за бортом самолета может достигать —60—65 °С, что приводит к охлаждению фюзеляжа. Сильнее всего это ощущается на местах у иллюминатора, особенно летом, когда все ходят в шортах и майках. Поэтому если вам хочется любоваться из окна красивыми пейзажами, лучше одеться потеплей.

От чая и кофе в самолете лучше отказаться

Питьевая вода, которая на борту используется для приготовления напитков, может содержать болезнетворные бактерии вроде кишечной палочки или золотистого стафилококка. К таким выводам в разное время приходили специалисты после лабораторных исследований образцов, взятых в самолетах разных авиакомпаний. Поэтому чаю и кофе лучше предпочесть бутилированную воду или тот самый томатный сок.

Откидные столики и кармашки кресел — одни из самых грязных предметов в самолете

Скопившийся за время полета мусор частенько оказывается в кармашке впереди стоящего кресла. А их чистят далеко не так тщательно, как вам этого хотелось бы. Правда про откидные столики еще более сурова: стюардессы признаются, что их нередко используют для того, чтобы поменять ребенку подгузник. Поэтому прихватите с собой в самолет влажные салфетки, не кладите еду на столик мимо подноса, а личные вещи оставьте в сумке.

Самое благоприятное время для полета — утро

Если у вас есть возможность выбрать время вылета, предпочтение лучше отдать утренним рейсам. Прежде всего, утром ниже вероятность задержки рейса. Кроме того, ранние вылеты предпочтительны для аэрофобов, поскольку, как утверждают специалисты, в утренние часы меньше турбулентность.

Сервис на последних рядах самолета лучше

Сидя на передних рядах, вы можете выйти из самолета одним из первых и получить на обед заветную курицу вместо рыбы. Зато выбирая места сзади, вы можете рассчитывать на более внимательное отношение персонала. Сами стюардессы объясняют это так: на задние ряды проще принести дополнительную порцию еды, бутылку воды, наушники и многое другое и остаться незамеченными другими пассажирами, а значит, избежать других подобных просьб.

Не надувайте подушку-подголовник полностью

Беря с собой в самолет подушку под голову, не забывайте о законах физики. Если вы надуете ее полностью, из-за перепадов атмосферного давления в полете она может лопнуть. Поэтому подушка должна быть слегка сдутой.

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