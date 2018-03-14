7 фактов, доказывающих, что мы похожи на древних людей гораздо больше, чем думаем

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Примерно 1,2 млн лет назад человекоподобная обезьяна начала использовать каменные орудия для своих нужд, и вуаля — появились первые люди. А дальше, как говорится, пошло-поехало. Согласно данным науки, мы с вами появились в результате эволюционного процесса около 200 тыс. лет назад, с каждым новым тысячелетием совершенствуясь все больше и больше. Но неужели древние люди так уж сильно отличались от нас с вами? Если вам интересно узнать ответ на этот вопрос, просто прочтите нашу статью.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию факты, подтверждающие, что жизнь древних людей была довольно-таки нескучной.

1. Пломба, изготовленная 13 тыс. лет назад

Первобытные люди также пользовались услугами дантистов. Интересно, они тоже дрожали перед «кабинетом»? Открытие было совершено в горах Тосканы, где ученые нашли древние зубы с пломбами и явными следами врачебного вмешательства. Пломба, кстати, была сделана из натуральной смолы (что понятно), растительных волокон (не очень понятно) и волос (совсем непонятно).

2. Кровосмешение под запретом

Вероятно, наши предки выжили, потому что поняли, какую опасность таит в себе кровосмешение. К таким выводам пришли ученые, обнаружившие и изучившие стоянку древних людей в России (Владимирская область). Проведя анализ ДНК всех представителей племени, специалисты выяснили, что их семейные связи были весьма ограниченными, то есть семейные пары создавались только с членами других племен.

3. Письменность возникла около 30 тыс. лет назад?

Древняя живопись на стенах пещер Ласко и Шове имеет возраст около 30 тыс. лет, но наиболее интересна она тем, что рядом с изображениями находятся специфические знаки, которые могут быть образцами первобытной письменности. Ученые высказывают различные гипотезы в попытках выяснить, что же имели в виду наши предки, нанося таинственные символы, однако к какому-либо конкретному выводу они так и не пришли.

4. Примерно 10–15 тыс. лет назад человек приручил волка

Первым спутником человека стал волк, «прибившийся» к нему в каменном веке (10–15 тыс. лет назад). Генетики установили, что впервые волки были одомашнены людьми в Южной Азии. От прирученных волков и, возможно, шакалов произошла домашняя собака.

5. Около 40 тыс. лет назад люди играли на флейте

Конечно, ритуальные танцы под барабаны люди устраивали намного раньше, но именно игра на флейте, одном из древнейших музыкальных инструментов, зародилась примерно 40 тыс. лет назад. Это подтверждает находка, сделанная в одной из пещер на юго-западе современной Германии: специалистами была обнаружена самая древняя флейта с 5 круглыми отверстиями и V-образными пропилами, причем даже сейчас на ней можно играть.

6. Племя, состоящее приблизительно из 200 человек, пересекло Красное море 70 тыс. лет назад

Археологи и генетики провели совместное исследование и выяснили, что происхождение современных Homo sapiens (то есть нас) берет начало от одной небольшой группы людей. Эти отважные первооткрыватели умудрились пересечь Красное море во время резкого изменения климата около 90–70 тыс. лет назад, которое затронуло территорию современных Европы, Азии, Северной и Южной Америки и Австралии. Вот так-то.

7. Голубоглазый смуглый человек, живший 7 тыс. лет назад, бросает вызов науке

До сегодняшнего дня ученые были уверены, что изначально смуглый и кареглазый человек начинал изменение своего облика с цвета кожи (с более темной на более светлую), вслед за чем последовало и изменение цвета глаз (то же самое), но обнаруженные на северо-западе Испании отлично сохранившиеся останки мужчины, получившего условное имя Ла Брана 1, переворачивают устоявшуюся теорию с ног на голову. Ведь получается, что голубой цвет глаз у человека появился раньше, чем посветлела его кожа.

Интересно, сколько еще нам уготовано открытий? Наука не стоит на месте, и то, что мы узнаем уже завтра, может полностью изменить нашу жизнь. Но, как говорится, поживем — увидим.