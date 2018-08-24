7 доказательств того, что происходящее с пляжами по всему миру — настоящая катастрофа

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В наши дни количество пластиковых отходов достигло катастрофических масштабов. Сейчас на нашей планете находится 8,3 млрд т этого материала. Из них больше половины так и не побывали в переработке. Пластик, находящийся в океане и выбрасывающийся волнами на пляжи по всему миру, убивает морских обитателей, вредит окружающей среде и может повлиять на наше здоровье. К сожалению, не только мусор уничтожает пляжи и угрожает природе. Быстрый рост водорослей и массовая гибель рыбы происходят из-за глобального потепления и загрязнения среды.

Мы в AdMe.ru любим природу и хотим о ней заботиться, поэтому решили рассказать о катастрофах на пляжах, произошедших этим летом, чтобы вдохновить вас еще внимательнее относиться к окружающей среде.

1. Доминиканская Республика

В июле 2018 года райские пляжи южного побережья Доминиканской Республики превратились в свалки пластикового мусора. Все отходы принесло течением из Санто-Доминго и прилежащих провинций. На экстренную очистку прибрежных вод потратили около $ 10 млн. Сотни городских рабочих и добровольцев присоединились к борьбе с завалами. «Это происходит все чаще, особенно после сильных ливней или бури. Все используют реки и пляжи в качестве свалок. То, что вы видите на фотографии, — это все токсичные вещества», — сказал Cирилл Гуч, основатель активистской организации Parley for the Oceans. Пластик на побережье Доминиканской Республики является лишь небольшим симптомом гораздо более масштабной глобальной проблемы.

2. Гваделупа

В мае 2018 года, спустя 7 лет, Гваделупу снова атаковали саргассы — бурые водоросли. Они образуют так называемые «плоты» или саргассовые моря, где застревают, запутываются и погибают сотни морских животных и рыб. Застаиваясь на одном месте, эти водные растения угрожают морскому дну. А выбрасываемые волнами на берег, они начинают тухнуть и выделять сероводород. «Мы с вами столкнулись лицом к лицу с экологической катастрофой», — констатирует Сильви Гюстав Дит Дуфло, вице-президент региона и президент Комиссии по окружающей среде. Газы, вдыхаемые в течение длительного времени, кроме того, что ухудшают качество жизни местных жителей, представляют значительный риск для здоровья человека. Растущие желтые «моря» мешают движению кораблей и, разумеется, портят райские виды и не позволяют купаться жителям и туристам. Многие экологи приходят к выводу, что активный рост растений связан с экологическими проблемами в Бразилии.

3. Сочи, Россия

За несколько лет широкие пляжи в Сочи на берегу Черного моря превратились в места, непригодные для отдыха. Когда-то ширина Имеретинского пляжа составляла около 100 м, а уже весной 2018-го он провалился где-то на полметра, где-то — на метр. Это произошло из-за строительства Олимпийской деревни и порта, который разместился прямо в устье реки Мзымты, благодаря которой формировался пляж.

Сооружение перегородило путь каменно-песочному потоку, составлявшему строительный материал для Имеретинского пляжа. Поэтому море просто уносит гальку с берега, образовывая пустоты и уничтожая пляж. «Если в ближайшие 5–10 лет ничего не делать, то на некоторых участках мы вообще можем потерять береговую полосу, море у нас может ее забрать», — уверен кандидат географических наук старший научный сотрудник Филиала ОАО ЦНИИС «Научно-исследовательский центр „Морские берега“» г. Сочи Виктор Петров.

4. Бали, Индонезия

За последние годы золотая береговая линия Бали медленно исчезает под горой мусора на фоне растущей проблемы с пластиковыми отходами. Архипелаг из более чем 17 тыс. островов является вторым по величине в мире источником морского мусора после Китая. «Плавать среди мусора очень неприятно, — говорит австрийская путешественница Ванесса Мооншайн. — Волны выкидывают пластик на берег каждый день. Это действительно ужасно». Но мусор не только портит эстетический вид райских пляжей. Пластик отравляет рыбу. Если ее едят люди, она может вызвать проблемы со здоровьем, включая рак. Индонезия — одна из почти 40 стран, участвующих в кампании ООН «Чистые моря», цель которой — остановить поток пластиковых отходов, загрязняющих океаны. В рамках этой программы правительство Индонезии обязалось сократить к 2025 году морские пластиковые отходы на 70 %.

5. Флорида, США

Летом 2018 года произошли 2 крупномасштабные вспышки роста водорослей во Флориде, которые убивают рыбу и морских животных и угрожают здоровью населения. Вдоль юго-западного побережья одна из самых длительных вспышек красных приливов в истории страны затрагивает более 160 км пляжей. «Бирюзовой воды больше нет. Сейчас довольно темная синяя вода. А пляж страдает от мертвой рыбы, погибающей из-за плохих водных условий», — делится увиденным Андреа Хендерсон в твиттере. Одновременно с этим сбросы загрязненной пресной воды из озера Окичоби и загрязненной местной сточной воды из водосборов Сент-Люси и Калоосахатче вызвали расцвет сине-зеленых водорослей в низовьях эстуариев на обоих берегах. Вспышки размножения водорослей вызваны высокими уровнями азота и фосфора, которые смываются в воду из сельскохозяйственных угодий, протекающих септических систем и стоков удобрений.

6. Габес, Тунис

В начале августа рыбаки из региона Габес были удивлены большим количеством мертвой рыбы, выброшенной на пляж. По словам корреспондента Mosaïque FM в Габесе, это произошло из-за отравления аммиаком либо фосфогипсом, отходом добычи фосфатов. Как сообщил журналист, тысячи тонн этих ядов ежедневно выбрасываются в океан Химической группой. Сброс в море больших объемов фосфогипса, грязи, вредной для окружающей среды, наносит ущерб не только океану, но и грозит населению онкологическими заболеваниями.

7. Анапа, Россия

В течение лета 2018 года все больше и больше туристов в Анапе жалуются на большое количество водорослей в Черном море. Дело в том, что здесь растет водоросль кладофора бродячая, при высоких летних температурах она начинает размножаться с большей скоростью, чем в холодной воде зимой. Однако именно в этом году ее количество бьет все рекорды. «Очень грязно, неприятно пахнет, вода больше напоминает какой-то суп из водорослей. Дети в этой каше купаются, играют. Короче говоря, ужасное место», — поделилась своими впечатлениями Екатерина, посетившая Анапу в этом году. Вода становится похожей на болото, а находясь на песке, водоросли начинают тухнуть и выделять сероводород. Рост растений вызван тем, что раньше на пляж привозился чистый песок, но с недавнего времени решили использовать песок, вывезенный ранее с частицами кладофоры. Это и добавило темпа размножению водорослей.