Как в разных странах мира решают проблему бездомных животных (Германия нас особенно удивила)

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Наверняка вам когда-либо приходилось отпугивать на улице здоровенного пса, который пытался засунуть нос в вашу сумку с продуктами. К таким животным обычно испытываешь смешанные чувства: с одной стороны, их жалко, а с другой — осознаешь, что они могут представлять реальную опасность. Даже в США, где действуют довольно строгие правила содержания животных, от нападения собак ежегодно погибают от 20 до 30 человек.

AdMe.ru стало интересно, как в разных странах мира решают проблему бездомных животных и почему в Германии уже практически невозможно встретить бродячую собаку.

Франция: штрафы для безответственных хозяев

У каждой порядочной французской собаки обязательно должны быть татуировка с ее данными или электронный чип, прививка от бешенства и социальная страховка. За игнорирование любого из этих требований владельца оштрафуют на € 450. Кроме того, власти жестко следят за тем, чтобы количество лохматых бродяг на улице не увеличивалось: хозяин, выбросивший собаку или уличенный в жестоком обращении с ней, должен будет заплатить штраф в размере € 30 000.

Нидерланды: борьба за права животных

В Нидерландах жестокое обращение с животными считается самым настоящим преступлением. За собаку или кошку всегда готовы вступиться зоозащитники. Согласно законам этой страны, жестокость, проявленная к животным, карается штрафом в размере € 17 000 и даже лишением свободы.

Китай: один хозяин — одна собака

В 2009 году, чтобы предотвратить рост числа бездомных животных, власти некоторых китайских городов запретили жителям заводить в квартире более одной собаки. В Пекине подобные ограничения тоже действуют уже не первый год. Здесь можно завести не только одну собаку, но главное, чтобы каждый питомец был не выше 35 см в холке. Ежегодно пса нужно ставить на учет и платить за него налог в размере около ¥ 1 000.

Турция: аппараты для кормления животных

В Турции бездомных животных отлавливают, стерилизуют, тем самым снижая уровень агрессии, и снова выпускают на улицу. Чтобы они не умерли от голода, здесь установили специальные автоматы, которые выдают корм бездомным животным в обмен на пустые пластиковые бутылки. Выходит двойная польза: и о собаках можно позаботиться, и окружающую среду от загрязнения уберечь.

США: правила выгула собак

Чтобы собаки не сбегали и не терялись во время прогулок, в США введены обязательные правила выгула. Согласно им, животные должны находиться на поводке и быть обеспечены идентификационными жетонами с указанием своей клички и данных хозяина.

Пожалуй, активнее всего о животных заботятся в Германии

Германия стала первой страной мира, где конституция включает в себя раздел о защите животных. Здесь официально признана профессия «Защитник животных» и активно действуют общественные организации, которые борются за права бродячих кошек и собак. Если животное оказывается на улице или подвергается жестокому обращению, его владельца ждет штраф до € 25 000 или реальный тюремный срок до 3 лет.

Заботе о братьях наших меньших здесь начинают учить с самых ранних лет: еще в 90-е в немецких школах были введены уроки защиты животных. Государство и зоозащитники стараются делать так, чтобы животных брали именно из приютов, пропагандируя, что породистые собаки часто обладают ослабленным здоровьем, а дворняжки обычно не доставляют никаких проблем в содержании.

Если животное все-таки оказалось на улице без присмотра, его отлавливают и забирают в приют. Хозяин может найти своего любимца через базу данных таких «потеряшек». Если же владелец не объявится, животному подыщут новый дом. Кроме того, собак из приюта могут передать в дома престарелых или общества слепых.

На этом фото — приют для животных в Берлине, и чтобы забрать оттуда даже обычного беспородного кота или пса, придется заплатить минимум € 100–150. За эти деньги вашему будущему питомцу поставят прививки и подготовят необходимые документы. Оставшаяся часть суммы пойдет на поддержание работы приюта. Кстати, просто так своего подопечного здесь не отдадут. У потенциального владельца перепишут паспортные данные, потребуют доказать, что в доме хватит места для животного, и даже поинтересуются графиком работы. Если вы трудитесь по 8–10 часов в сутки, то сотрудники приюта сделают вывод, что собака или кошка будет скучать дома в одиночестве. В этом случае вы получите вежливый, но решительный отказ.

Да, в Германии достаточно строгие правила содержания домашних животных. Но у хозяев есть и помощники — специальные фирмы по уходу за животными с выездом на дом. При поступлении на работу сотрудники этих организаций проходят обязательную проверку в полиции.

А на ваш взгляд, какие меры эффективнее? Забота об уличных собаках и кошках (как в Турции) или высокие налоги и штрафы для нерадивых хозяев?