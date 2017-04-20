6 способов купить билет на самолет по цене билета в кино

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Нам кажется, что билет на самолет за 300 рублей — это что-то из параллельной реальности, но это не так. Если знать некоторые секреты поиска. Редакция AdMe.ru собрала всевозможные способы найти самый дешевый вариант для вашего полета.

Правило 60 дней : ищите рейсы не раньше и не позже, чем за 1,5–2 месяца до предполагаемой поездки.

: ищите рейсы не раньше и не позже, чем за 1,5–2 месяца до предполагаемой поездки. Покупайте билеты с середины января по начало марта (исключая февральские праздники).

Старайтесь приобретать билеты по вторникам с 14:00 до 16:00.

По вторникам и средам (вторая половина дня) самые низкие цены на перелеты.

(вторая половина дня) самые низкие цены на перелеты. Если вы планируете улететь на уик-энд, рекомендуем покупать билеты в пятницу вечером или в течение субботы.

Любая система подсчета цены не идеальна, и порой она дает сбой. Чаще всего это происходит при сложных маршрутах перелетов, но может повезти и с простыми вариантами. Это не закономерность, а скорее совпадение, если не чудеса. Купить билет в нужный вам город при помощи системной ошибки практически невозможно, а вот провести спонтанный отпуск — весьма вероятно. vandrouki.ru — блог, который отслеживает и публикует заманчивые предложения по дешевым перелетам, переездам и даже «переплывам».

— блог, который отслеживает и публикует заманчивые предложения по дешевым перелетам, переездам и даже «переплывам». airfarewatchdog.com — имеет раздел «50 лучших полетов», который обновляется ежедневно.

secretflying.com — ежедневно публикует подборку свежих ошибок. Чтобы всегда быть в курсе, лучше подписаться на них в фейсбуке и отслеживать твиттер.

holidaypirates.com — есть система оповещений для праздничных рейсов и на выходные дни, а также для определенного аэропорта вылета.

После бронирования рейса проверьте билеты на следующее утро — зачастую после покупки поисковик сбрасывает фильтры и может выдать вам более дешевые предложения. В таком случае вы можете поменять бронь, заплатив в первые сутки небольшой штраф или вовсе его избежать. Это зависит от компании-перевозчика и платформы бронирования. Сервис yapta.com отслеживает цены на конкретный рейс и поможет в случае замены.

Или, как привычнее, лоукостеры — это перевозчики, в основе которых заложен принцип экономии. Мы уже составляли список самых бюджетных лоукостеров мира. Одна из самых популярных европейских бюджетных авиакомпаний Ryanair известна своими сумасшедшими акциями. Не так давно она заявила, что ее рейсы могут стать бесплатными к 2020 году.

Как использовать все фишки лоукостеров на примере Ryanair: Изучите график цен полюбившегося оператора. Самые дешевые билеты ирландцев продаются за 54 и за 10 дней до вылета.

Избегайте популярных городов. Если очень хочется в Париж, не летите в центральный аэропорт, выберите Champagne-Ardenne или Ватри. Цены на них существенно ниже.

Не используйте для поиска только официальный сайт лоукостера, смотрите другие системы. Они отслеживают бюджетные авиакомпании и штудируют ошибки системы. Но не забывайте проверять рейсы на «прямых» сайтах — редко, но цены могут отличаться в меньшую сторону.

Это фишка матерых путешественников. Заключается она в том, чтобы спрятать конечный пункт в середине маршрута. Если вам нужно в Стамбул, не стоит сразу покупать билет Киев — Стамбул. Иногда рейс Киев — Кишинев с пересадкой в Стамбуле выходит на порядок дешевле прямого перелета.

Работа их простая — анализ цен среди сотен перевозчиков по нужному вам направлению и сортировка по заданным параметрам: цена, дата, время полета, количество пересадок и пр. Наиболее популярные: skyscanner.ru

matrix.itasoftware.com

kayak.com

whichbudget.com

expedia.com

momondo.com

jetradar.com

cheapoair.com

kiwi.com

orbitz.com

tripadvisor.ru