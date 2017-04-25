6 простых правил, которые нужно знать, прежде чем полететь на самолете с ребенком

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Когда в семье появляется малыш, многие родители принимают решение забыть о об отпуске как минимум на ближайшие 3–4 года. Ведь принято считать, что перелеты могут стать настоящим стрессом для ребенка и нанести вред его хрупкому организму.

Мы в AdMe.ru выяснили, как этого не допустить и сделать путешествие безопасным для ребенка.