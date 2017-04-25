6 простых правил, которые нужно знать, прежде чем полететь на самолете с ребенком
Когда в семье появляется малыш, многие родители принимают решение забыть о об отпуске как минимум на ближайшие 3–4 года. Ведь принято считать, что перелеты могут стать настоящим стрессом для ребенка и нанести вред его хрупкому организму.
Мы в AdMe.ru выяснили, как этого не допустить и сделать путешествие безопасным для ребенка.
Проблема: низкая влажность в самолете, пересыхание слизистой оболочки носа.
Решение: нужно взять в самолет солевые капли, которые представлены в аптеке в большом разнообразии, и периодически капать в нос.
Источник: komarovskiy
Проблема: перепад давления, спазм слуховой трубы, сильная боль в ухе.
Решение: перед посадкой самолета родителям необходимо закапать ему в нос детские сосудосуживающие капли. Также во время полета необходимо давать ребенку чаще пить, а точнее, глотать. Подойдет простая вода, а если вы летите с младенцем, используйте грудное вскармливание, смеси или даже соску.
Источник: komarovskiy
Проблема: громкий гул турбин и шум двигателя.
Решение: чтобы минимизировать слышимость таких звуков, стоит использовать обычные ватные тампоны или беруши.
Проблема: морская болезнь у детей старше года.
Решение: за 30 минут до посадки ребенку следует принять специальное средство от укачивания, а также уже на борту самолета можно сосать дольку лимона и пить воду небольшими глотками.
Источник: travel.razvitie-krohi
Проблема: отсутствие специального питания для детей.
Решение: нужно предварительно ознакомиться на сайтах авиаперевозчиков с перечнем рейсов, где предусмотрено детское питание, и заранее заказать его. Если такой услуги нет, можно взять с собой контейнеры с полезной едой, орехи или фрукты.
Проблема: вирусы и бактерии, а также продукты сгорания топлива в воздухе.
Решение: в целях профилактики ребенок должен принять антивирусные препараты. Эффективно действует оксолиновая мазь, которой нужно смазать полость носа.
Источник: travel.razvitie-krohi
Если вы будете соблюдать эти простые рекомендации, перелет станет для вашей семьи не мучительным испытанием, а наоборот, приятным приключением. Если малышу более 2 недель, его можно смело брать в путь и летать сколько пожелаете: 24 перелета в год он перенесет вполне комфортно.
Иллюстратор Natalya Navossyolova специально для AdMe.ru