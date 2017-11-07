6 правил, которые нельзя нарушать, чтобы не провести отпуск в больнице
Скоро начнутся холода, и жители северного полушария потянутся в теплые страны. Многие туристы летят туда впервые, но и опытным путешественникам не помешает вспомнить правила гигиены.
AdMe.ru предлагает 6 простых правил, которые помогут насладиться прекрасными видами и теплым морем, а не только собственным номером или больничной палатой.
Подготовьте аптечку
Здесь у вас есть 2 варианта. Первый — сходить к врачу и проконсультироваться, что взять с собой. Хотя список рекомендованных лекарственных средств, скорее всего, будет стандартным.
Второй вариант — читать форумы путешественников. Там вы наверняка сможете найти не только традиционные левомицетин и активированный уголь.
Избегайте сырых немытых овощей и фруктов
Ешьте сырые фрукты и овощи только тогда, когда вы сами их помыли и почистили. Прислушайтесь к совету врачей: не стоит пробовать на улице фрукты и свежевыжатые соки, поскольку эти фрукты были вымыты проточной водой (если их вообще мыли).
Тщательно выбирайте уличную еду
Ваш главный враг — лежалая, давно приготовленная пища. Если вы решили попробовать уличную еду, лучше, чтобы она была приготовлена при вас. К тому же процесс приготовления уличной еды — настоящее шоу, которое стоит того, чтобы его увидеть.
Пейте бутилированную воду
Грязная вода — одна из главных причин заражения во время поездки в субтропические и тропические страны. И если местные жители могут пить даже водопроводную воду (потому что их организм привык), то ваш желудок вряд ли перенесет подобный эксперимент без последствий.
Постоянно держите руки чистыми
Испачкали — мыть, сходили в туалет — мыть, погладили животное — тоже мыть, проехались на общественном транспорте — не рискуйте, вымойте руки. Естественно, перед едой моем руки всегда. Как минимум, 20–30 секунд. С мылом. Тщательно промывайте между пальцев и под ногтями — количество бактерий там зашкаливает.
Немного имбиря не повредит
Имбирь — одно из самых древних средств, известных человечеству, принимаемых при расстройстве пищеварения.
Он, конечно, не избавит вас от инфекции. Зато уменьшит воспаление и выступит в роли естественного антибиотика. Тем самым имбирь немного облегчит боль до тех пор, пока вы не примете настоящее лекарство.
Если вы все же отравились
Помните: вы чувствуете себя плохо лишь настолько, насколько позволяете себе. Успокойтесь. Дайте своему организму день покоя, простейшей пищи и постельного режима.
И помните, туристическая страховка — непременный атрибут ответственного путешественника.
Фото на превью freestockphotos.biz, pixnio