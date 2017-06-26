6 достопримечательностей нашего мира, которые нас обманывают

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Некоторые достопримечательности привлекают доверчивых туристов благодаря красивым легендам. AdMe.ru расскажет, о чем умалчивают гиды и какие известные туристические объекты являются как минимум сомнительными.

Дом Шерлока Холмса

Всем известно, что Шерлок Холмс — вымышленный персонаж, однако туристы по-прежнему стремятся попасть в его дом-музей. Во времена Артура Конан Дойла дома с номером 221B вообще не было, так как на этой улице было не более 100 зданий. Сейчас музей находится в доме № 239, а чтобы повесить табличку «Бейкер-стрит, 221B», пришлось зарегистрировать фирму с таким названием. Тем не менее читатели со всего света до сих пор отправляют письма Шерлоку Холмсу на этот придуманный адрес.

Замок Дракулы

Замок Бран, может, и выглядит зловеще, но имеет отдаленное отношение к прототипу графа Дракулы — Владу Цепешу. На самом деле ему принадлежал другой румынский замок — Поенарь, от которого сейчас, к сожалению, остались лишь руины, так что подлинная достопримечательность находится в стороне от туристических троп.

Город Ромео и Джульетты

Сотни туристов ежедневно осматривают в Вероне дома Ромео и Джульетты. И, конечно, им показывают «тот самый» балкон, на котором разворачивалась ключевая любовная сцена пьесы. Обязательным пунктом программы является также посещение гробницы Джульетты. При этом редко кто вспоминает, что на самом деле Ромео и Джульетты в Вероне никогда не существовало.

Винарна Чертовка

Винарна Чертовка — пожарный проход, ныне известный как самая узкая улица Праги. В середине XV века таких проходов было несколько, но до наших дней они не сохранились. Их создавали прежде всего для замедления скорости распространения огня, который мог нанести большой урон такому густо застроенному городу.

Шесть родин Колумба

В Генуе есть дом, в котором якобы жил маленький Христофор Колумб. Однако здание было построено в XVII–XVIII веках, а Колумб родился в XV веке. На звание родины первооткрывателя Америки претендуют сразу 6 городов Испании и Италии, и нет веских оснований считать, что он родился именно в Генуе.

Сонная Лощина

Поселение Сонная Лощина в штате Нью-Йорк в конце 1800-х годов было известно как Северный Тарритаун, но потом сменило название из-за выгодной ассоциации со знаменитой новеллой Вашингтона Ирвинга. Интерес к деревушке подогрел и фильм Тима Бертона «Сонная Лощина» (1999), хотя снимали его далеко отсюда — в Великобритании.