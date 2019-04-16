6 доказательств того, что сгоревший собор Парижской Богоматери — потеря не только для Франции, но и для всего мира

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Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар. Самая вероятная его причина — неосторожность рабочих-реставраторов. Из-за огня крыша и шпиль здания полностью обвалились, пожарные опасались, что справиться с ним не удастся, а представитель Нотр-Дама заявил, что, похоже, от собора ничего не останется. Парижане всю ночь стояли на коленях и пели молитвы в надежде, что пламя остановится.

Мы в AdMe.ru вместе со всеми следили за этой, без преувеличения, мировой трагедией. Сегодня мы хотим рассказать о Нотр-Даме и объяснить, почему он так важен не только для Франции, но и общечеловеческой истории и культуры.

1. Древнейший религиозный памятник

Собор стоит на земле, считавшейся святой веками: во времена Римской империи там находился храм Юпитера, с приходом христианства — церковь Святого Стефана, которую позже и заменил Нотр-Дам-де-Пари. На его возведение потребовалось 2 века. В 1163 году король Людовик VII заложил первый камень, а готовое сооружение Париж увидел только в 1345 году. Здесь крестили, венчали и короновали королей, молились крестоносцы, прежде чем отправиться на войну, и созвали первый парламент. Веками Нотр-Дам был одним из главных культурных, религиозных и политических центров Франции. В 2013 году он отметил 850-летие.

2. Уникальное архитектурное сооружение

Король Людовик хотел, чтобы здание вмещало всех жителей Парижа. На тот момент население города составляло 10 тыс. человек, и именно столько собор вмещает сегодня. Он разделен на нефы — внутренние вытянутые помещения. В самый большой неф Нотр-Дама поместится 12-этажный дом. Одна из главных ценностей здания — фасад. Скульптуры в подробностях воссоздают историю христианства от грехопадения до Страшного суда. В Средние века считалось, что бедняки, не умеющие читать, могут изучать по ним Библию. Не менее знамениты химеры и гаргульи. Философы и ученые прошлого разгадывали по ним смысл оккультных учений. А для современной культуры собор — идеальный образец архитектуры романского и готического стилей. В год его посещают около 14 млн человек.

3. Хранилище древнейших реликвий

Одна из главных ценностей сокровищницы Нотр-Дама — терновый венец Иисуса Христа. Король Людовик IX купил его у византийского императора, затем его передали в хранилище собора. К счастью, оно находится в части здания, которую не затронул пожар — власти уже сообщили, что важнейшие ценности, среди которых венец и туника святого Людовика, удалось спасти. Кроме того, перед пожаром с крыши собора сняли для реставрации несколько статуй, скульптуры 12 апостолов и часть других ценностей. Однако многие уникальные памятники живописи и скульптуры Средневековья и Нового Времени все-таки сгорели в пожаре.

4. Собор уже был на грани уничтожения

За почти 1 000 лет существования Нотр-Дам подвергался разным опасностям. Заметно пострадало его убранство во время Французской революции: тогда в здание ворвались возмущенные горожане, обезглавили статуи иудейских царей, разграбили сокровищницу, уничтожили часть реликвий и шпиль. Революционеры хотели взорвать собор, но, к счастью, к моменту его захвата взрывчатка у них уже закончилась. Но хоть Нотр-Дам и не снесли, собором он быть перестал: здание провозгласили «Храмом разума», перестали проводить там службы, в XIX веке оно пришло в сильный упадок и требовало реставрации.

5. Нотр-Дам-де-Пари спасли сами жители

Французы собрались у Собора Парижской Богоматери и на коленях поют Аве Марию pic.twitter.com/7c84L0oGgM — Лентач (@oldLentach) April 15, 2019

На самом деле парижане спасли главную достопримечательность города даже не один раз. Один из лидеров революции, Робеспьер, хотел уничтожить этот символ монархии и религии. Жителям города, чтобы сохранить собор, пришлось платить налог на его содержание. Но хоть его и удалось сохранить, выглядел он так плохо, что внутреннее убранство приходилось завешивать коврами. Вдохновить город на его реставрацию смог Виктор Гюго. В 1830 году вышла его книга «Собор Парижской Богоматери» с коротким предисловием: «Одна из главных целей моих — вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре». После этого власти задумались о сохранении уникального здания, привлекли архитекторов и впервые провели полноценную реставрацию: восстановили уничтоженный шпиль и разбитые статуи и расчистили ближайшую территорию, чтобы улучшить вид на здание.

6. К счастью, собор смог пережить и сегодняшнюю трагедию

Но жители Парижа, похоже, не зря молились всю ночь: к утру пожарные потушили основной очаг возгорания, большая часть реликвий не пострадала, а глава Франции пообещал восстановить главный памятник архитектуры и истории страны.

А вот так реагировали на происходящее в интернете: