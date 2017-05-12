5 секретов воспитания, которые делают японских детей мечтой любого родителя

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Японские дети вызывают восхищение — они, как правило, хорошо воспитаны, приветливы, доброжелательны и редко теряют контроль над своими чувствами. Вы вряд ли увидите в Японии малыша, истерящего в магазине из-за игрушки (хотя, разумеется, из всего бывают исключения). Мы в AdMe.ru подумали, что и нам стоит кое-что перенять у японцев, и собрали основные принципы их воспитания.

В Японии мама и ребенок очень близки. Эта близость выражается и в быту: мать и малыш спят вместе, она довольно долго носит ребенка на себе — в старину в чем-то наподобие слинга (онбухимо), а сегодня — в современных его аналогах. И о совместном сне, и о ношении на себе ребенка можно встретить много упоминаний в японской художественной литературе.

Связь «мама — ребенок» выражается и на эмоциональном уровне: мама принимает все, что он делает, с любовью, терпением и заботой: ребенок для нее идеален. Востоковед Г. Востоков еще в начале прошлого века писал в книге «Япония и ее обитатели»: «Никакой ворчливости, никаких строгостей; давление на детей оказывается в такой мягкой форме, что кажется, будто дети сами себя воспитывают, и что Япония — детский рай, в котором нет даже запрещенных плодов». Принцип «икудзи» (тот самый, когда ребенок «сначала — бог, а потом — слуга») гласит, что до 5 лет малышу можно все. Это не вседозволенность и не баловство, как думают многие иностранцы. Это создание у ребенка образа «я хороший и любимый».

Гравюры японских художников конца XVII — начала XIX вв. Справа: мама и ребенок, привязанный у нее за спиной, любуются золотыми рыбками.

Такое отношение способствует формированию «амаэ». Аналогов этому слову нет в других языках, и его можно перевести как «зависимость от любви ближних», проще говоря, привязанность. «Амаэ» — основа отношений между детьми и родителями, и это значит, что дети могут полностью полагаться на родителей и их любовь, а старики — получить то же самое от взрослых детей. И мамы, окружая детей любовью и с ласковым снисхождением принимая их промахи, формируют это самое «амаэ» — сердечную связь. Большое и серьезное исследование японских и американских ученых подтверждает прямую связь между одобрительным стилем воспитания и поведением детей. Исследователи говорят, что позитивное родительское отношение не только уменьшает количество капризов и драк, но и снижает частоту появления синдрома дефицита внимания и остроту расстройств аутистического спектра. А вот строгое и суровое, напротив, увеличивает риск отклонений и проблем.

Наверное, все слышали о системе воспитания «икудзи» (ребенок до 5 лет — бог, с 5 до 15 — слуга, с 15 — равный), но многие понимают ее очень поверхностно: вроде как до 5 все можно, а потом ничего нельзя, и это странно. На самом деле философия «икудзи» направлена на то, чтобы воспитать члена коллективного общества, где интересы человека уходят на второй план. Это своего рода стресс, и японские родители стремятся вырастить в таких условиях гармоничную личность, которая найдет свое место в системе и при этом не будет принижать свою ценность. На первом этапе («бог») они окружают дитя безусловной любовью и поддержкой. На втором этапе («слуга») эта любовь никуда не уходит, просто ребенок активно учится жить по правилам общества и стремится занять в нем свое место. При этом большое влияние на ребенка оказывает сильная привязанность к маме, которая сформировалась в первые годы, — он будет стараться вести себя правильно, чтобы ни за что не огорчить ее. Что интересно, в японских образовательных учреждениях важная роль отводится не только образованию, но и воспитанию, и в них отсутствует конкуренция: никто не лучше и не хуже окружающих.

Все равны. Японская принцесса Айко (вторая справа) выступает вместе со школьными товарищами на атлетическом фестивале в Токио.

«В Японии стараются не сравнивать детей друг с другом. Воспитатель никогда не будет отмечать лучших и ругать худших, не жалуется родителям, что их ребенок плохо рисует или медленнее других бегает. Выделять кого-либо из группы в Японии не принято. Конкуренция отсутствует даже в спортивных мероприятиях — „побеждает дружба“ или в крайнем случае одна из команд», — говорится в книге «Воспитание по-японски» (авторы — специалисты по культуре и истории Японии, которые жили и работали в этой стране). На третьем этапе («равный») ребенок считается сформировавшимся членом общества. Воспитывать его уже поздно, и родителям остается только пожинать плоды своих усилий.

Воспитанием детей, как правило, занимается мама. Она проводит с детьми много времени — японцы считают, что раньше 3 лет ребенка отдавать в сад не стоит. И в основном не принято «скидывать» малышей на бабушек или пользоваться услугами нянь. Но при этом большое значение придается «расширенной» семье: дети активно общаются с бабушками-дедушками и прочими родственниками. Отношения между поколениями полны чуткости и внимания, и к мнению стариков здесь принято прислушиваться. Семья — это ближний круг, в котором царит «амаэ» и где всегда поддержат и позаботятся.

Девочки в традиционных кимоно на празднике детей Сити-го-сан.

Икэно Осаму, автор книги «Япония. Как ее понять», пишет об интересном эксперименте. Мам-японок и европеек попросили собрать вместе с детьми пирамидку. Японские мамы вначале сами собирали пирамидку, а потом просили детей повторить. Если у малышей что-то не получалось, они начинали все сначала. Мамы из Европы чаще выбирали другую тактику: они подробно объясняли, как следует делать и в каком порядке блоки должны следовать друг за другом. А потом предлагали ребенку попробовать. Получается, что мамы из Японии призывали «делай как я», а западные заставляли все делать самостоятельно, давая теорию, но не показывая на личном примере. Поэтому японский способ обучения и воспитания еще называют «вразумляющим». Мамы редко требуют от детей чего-то напрямую, настаивая на непременном исполнении, как в Европе или России. Они действуют исподволь, показывая на примере и подводя ребенка к желаемому поведению.

Чтобы научить ребенка жить в коллективном обществе, нужно прежде всего показать ему, что значит видеть и уважать чувства и интересы окружающих. Поэтому японки, в свою очередь, уважают чувствительность детей. Они не давят, не стыдят их чрезмерно, а скорее взывают к эмоциям малышей или даже неодушевленных предметов. Если, например, ребенок ломает машинку, японская мама скажет: «Машинке больно, она сейчас заплачет». Европейская же, скорее всего, сделает такое замечание: «Перестань, так делать нехорошо». Да еще добавит, сколько ей пришлось работать, чтобы купить игрушку.