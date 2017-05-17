5 самых коротких в мире авиарейсов
Мы привыкли к тому, что после 30 минут полета начинают подавать напитки и еду, а за 30 минут до приземления самолет начинает снижаться. Но что если мы вам скажем, что есть рейсы без всех этих привычных ритуалов, просто потому что на эти процедуры нет времени?
AdMe.ru представляет вашему вниманию топ-5 самых быстрых перелетов на Земле.
15 минут
- Точки назначения: Минамидайто, Китадайто (Япония)
- Количество пассажиров в самолете: 39
- Количество рейсов за неделею: 4
Полет между двумя японскими островами занимает 15 минут и совершается на небольших самолетах.
10 минут
- Пункты назначения: Малый Кайман, Кайман-Брак (острова Кайман)
- Расстояние: 21 км
- Стоимость полета туда-обратно: $ 54
Острова Кайман разделяют всего 10 минут полета. Между островами курсирует небольшой самолет, который даже не поднимается на большие высоты.
8 минут
- Пункты назначения: Санкт-Галлен (Швейцария), Фридрихсхафен (Германия)
- Расстояние: 21 км
- Количество рейсов в день: 2
- Количество пассажиров: 50
- Стоимость перелета туда-обратно: $ 45
Это самый короткий международный перелет — 8 минут.
Самолеты летают относительно небольшие, но рейсы выполняются часто.
Также есть 2 других способа добраться из одного города в другой: на машине и на пароме. Но стоит отметить, что займет это в 10 раз больше времени.
6 минут
- Пункты назначения: Инишман, Коннемара (Ирландия)
- Расстояние: 16 км
- Стоимость перелета туда-обратно: $ 54
Ирландия предлагает 6-минутный полет внутри страны.
Самолет летает 3 раза в день и по будням, и по выходным. И это единственный способ добраться из Инишмана в Коннемару.
2 минуты
- Пункт назначения: Уэстрей, Папа Уэстрей (Великобритания)
- Расстояние: 1,6 км
- Количество пассажиров: 8
- Количество рейсов в неделю: 6
- Стоимость перелета туда-обратно: $ 30
Этот самый быстрый перелет совершается на территории Великобритании. Между островами летают очень маленькие самолеты, вмещающие меньше 10 человек.
Также между островами ходит пароход, но время в пути займет в 10 раз больше.