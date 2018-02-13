5 приемов экстремального вождения, которые нужно запомнить раз и навсегда

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Главное правило при попадании в занос — не тормози! И нет, мы не про неопытность водителя, а про то, что резко заблокированные колеса полностью лишают водителя возможности управлять машиной. Есть всего 2 способа справиться с заносом, и для каждого вида привода они свои.

В AdMe.ru уверены, что вы знаете эти методы, но парочку секретов от специалистов экстремального вождения мы вам все-таки приготовили.

Откуда ждать опасность

Больше всего накатанного льда там, где чаще всего тормозят — перед поворотами, пешеходными переходами, подъездами к автобусным остановкам. Особое внимание уделяйте мостам, тоннелям, въездам и съездам с эстакад. Двигаться там лучше всего с постоянной скоростью, а притормаживать заранее.

Зимой дистанция с идущим впереди автомобилем должна быть раза в 2 больше, чем летом. Но и слишком отставать не стоит, иначе кто-нибудь обязательно решит вклиниться, а это риск сразу для 3-х участников движения.

Не смотрите только на машину перед вами. Старайтесь держать ее в поле зрения, но смотреть дальше — на 4–5 машин впереди. Так вы увидите опасные участки дороги еще до того, как на них попадет автомобиль, за которым вы едете.

Зимой стоит отказаться от привычки одновременно с педалью тормоза жать педаль сцепления. В этом случае машина останавливается лишь за счет тормозных колодок, которые могут заблокировать колеса, и тогда машина уйдет в занос.

Владельцам машин с АБС. Антиблокировочная система тормозов (АВS) — крайне полезная функция большинства иномарок, которая нейтрализует резко выжатую в пол педаль тормоза на заледенелой трассе. Вместо резкого торможения система вызывает вибрацию педали, при этом вы можете поворачивать руль, входя в поворот или возвращая машину на нужное место. Владельцам машин без AБС. Инструктора по экстремальному вождению лучшим способом торможения в зимних условиях считают комбинированный: одновременно с работой педали тормоза останавливать автомобиль двигателем (включать пониженную передачу). Тормозить следует импульсно — чередовать серию коротких нажатий на педаль тормоза с полной разблокировкой колес.

3 вида заноса

Скольжение: передняя ось устойчива, задняя скользит, машина поворачивает на больший угол, чем ожидалось. Снос: задние колеса стабильны, а передние скользят, при повороте машина совершает движение по прямой. Полная дестабилизация: скользят все 4 колеса, направление движения не предугадать.

Как выйти из заноса

Если машина пошла в занос — не тормозите. Если у вас заднеприводный автомобиль — нужно сбросить газ с одновременным поворотом руля в сторону заноса Если у вас переднеприводный автомобиль — добавьте газу. Когда машина вышла из заноса, нужно сразу вернуть руль в положение «прямо», иначе она уйдет в новый занос уже в другую сторону.

Приемы и хитрости

Проверяем дорогу. Выезжая на зимнюю дорогу, несколько раз резко нажмите и отпустите педаль тормоза. Если автомобиль «клюет носом» — сцепление с дорогой отличное, если замедлений нет и слышно, как трутся в юзе шины — дорога покрыта льдом. Это нужно делать как можно чаще (не создавая аварийных ситуаций, естественно). Формула «двойного деления». Если летом вы на этом участке дороги летите со скоростью 100 км/ч, то зимой там стоит ползти 50 км/ч. В поворот входили на 80, зимой сбросьте до 40. Тогда точно не вылетите на обочину и сможете вовремя отреагировать на занос.

Одно покрытие. На любой дороге старайтесь вести автомобиль так, чтобы все 4 колеса ехали по одному покрытию. Если под одной парой колес снег, а под другой — лед, автомобиль может выкинуть с трассы или развернуть на дороге. Выбираем сторону. Чтобы автомобиль не болтало между стенками глубокой колеи, прижмите колеса внутренней или наружной стороной к одной из них. Повышенная передача. По скользкой трассе лучше передвигаться на повышенной передаче. Там, где вы летом едете на второй, зимой включайте третью — она не такая мощная, благодаря этому колеса на снегу будут меньше прокручиваться.

Бонус

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А может, вы уже свои секреты «накатали» на своей машине? Делитесь в комментариях, и тогда на дороге станет значительно больше опытных водителей.