5 причин дешевизны лоукостеров и 10+ советов тем, кто хочет действительно сэкономить
Лоукосты — это отличный шанс путешествовать по миру, платя за билет от € 5. Но ради такой низкой цены компаниям приходится чем-то жертвовать, поэтому у дешевых путешествий есть немало подводных камней. Но подготовлен — значит вооружен! Мы расскажем несколько простых способов обойти все неудобства и наслаждаться недорогими путешествиями.
AdMe.ru выяснил 5 причин дешевизны лоукост-билетов и прошелся по всем ошибкам, которые можно совершить, не зная, из-за чего компании заявляют такие низкие цены.
1. Дополнительные услуги не входят в стоимость
Чаще всего компании-лоукостеры не указывают в билетах на самолет ваше место. За возможность занять удобное сиденье, например у окна, нужно доплачивать.
К тому же никакие внесенные в билет данные вы не сможете изменить после бронирования билета. Смена имени или фамилии, если вы ошиблись, будет стоить от € 110 онлайн и от € 160 в аэропорту, если вы летите компанией Ryanair.
Многие отказалась даже от таких привычных нам услуг, как установка рукава ко входу самолета и автобусы, которые подвозят пассажиров от аэропорта до самолета, если он стоит далеко. Вместо этого они возвели коридоры вдоль взлетных полос, которые ограждены продуваемыми заборами.
- Совет: Часто галочка напротив дополнительных услуг уже установлена, и ее нужно снимать, а не ставить. При оформлении билета следите за ценой на каждой страничке сайта. Если стоимость изменилась, значит, вы случайно согласились на какую-то дополнительную услугу. Это может быть страховка, свободное место для ног, возможность выбрать место у окна и т. д.
2. Вернуть билет нельзя (или можно, но это невыгодно)
Большинство компаний-лоукостеров не возвращают деньги за рейс, если вы сдаете билет. Возвращаются только правительственные налоги, а тариф, комиссионные и другие выплаты не возвращаются. Иногда за возврат билета взимается неустойка от € 50.
- Совет: При заказе билета вы можете купить услугу, которая позволяет внести в забронированные билеты изменения (например, поменять имя, дату, время поездки). Обычно она стоит около € 15–20. Такая фишка есть у разных компаний: у Wizz Air, например, это Wizz Flex. Если же вы уже забронировали билеты и не докупали эту услугу, можно попробовать изменить данные в билете. Смена даты, времени и даже маршрута в некоторых лоукост-компаниях возможна за доплату (от € 30 в низкий сезон и от € 40 в высокий). Лучше менять данные онлайн, в самом аэропорту это будет дороже на € 10–20.
- Если вы пока не решили, хотите вы заказать билет или нет, выберите оплату не картой, а банковским переводом. Так у вас будет 24 часа на оплату и билет закрепится за вами на эти сутки (если вы не оплатите за сутки, бронь будет снята без штрафов).
3. Неудобное время вылета и прилета
Аэропорты лоукост-компаний находятся в отдаленных точках города. Представьте, что вы прилетели в немецкий городок Мемминген и хотите попасть в Мюнхен. До него больше 100 км, а прилетели вы в 3 ночи, соответственно, ни о каком общественном транспорте в это время думать не приходится. Придется либо ловить такси, либо арендовать авто, либо ждать в самом аэропорту до того времени, как подходящий вам общественный транспорт начнет курсировать.
- Совет: Сравните стоимость такси и автобуса / поезда. В некоторых странах Прибалтики, например, выгоднее взять такси, если вы путешествуете компанией, потому что общественный транспорт очень дорогой. Приценитесь и к стоимости билетов на междугородние автобусы и поезда: иногда они стоят даже дороже, чем ваш перелет, и выгоднее брать билеты на обычный рейс до Мюнхена вместо лоукоста до Меммингена.
4. Багаж не входит в стоимость
Все, что вы можете взять с собой, — это ручная кладь. Если у вас с собой горнолыжное снаряжение или большой чемодан, за них придется доплачивать.
- Совет: Заказывать багажное место для сумки, которая превышает норму ручной клади, гораздо дешевле сразу в интернете, в аэропорту же регистрация багажа обойдется в несколько раз дороже. А некоторые лоукостеры разрешают сдавать чемодан в багажное отделение, но не разрешают брать на борт никакую ручную кладь. Во многих лоукост-компаниях пакеты с покупками из дьюти-фри нужно оплачивать дополнительно (если пакет не поместился в вашу ручную кладь, то он считается второй единицей багажа).
- Берите с собой легкие запасные сумки (например, из ткани). Если в аэропорту окажется, что ваш чемодан превышает размеры, придется переложить все вещи в нее. Но зато не нужно переплачивать за багаж. Известны случаи, когда путешественники надевали почти всю одежду из багажа прямо на себя, чтобы не переплачивать за перевес, или расфасовывали мелкие вещи по карманам.
- Используйте разные трюки для того, чтобы уместить в чемодан больше вещей. Например, выливайте жидкую косметику в контейнер из-под старых контактных линз, чтобы не тащить целую бутылку, и кладите носки в чаши лифчика, чтобы сэкономить драгоценное место.
5. Купить билеты можно только в интернете
Лоукост-компании не оплачивают работу кассиров, поэтому найти и купить билет можно только онлайн. При регистрации вы получаете boarding pass, его обязательно нужно распечатать самостоятельно. В аэропорту это будет стоить от € 15 до 50. Регистрация тоже чаще всего не входит в стоимость. Бесплатно пройти регистрацию на рейс важно онлайн. В аэропорту вы также можете это сделать, но это будет платно (хотя некоторые лоукостеры предоставляют эту услугу бесплатно).
- Совет: Если вам нужно несколько билетов, их лучше заказывать по одному. Например, у лоукостера остался один билет за € 20 (все остальные — за € 30 и больше). Если вы сразу выберете 2 билета, вам продадут их по € 30 каждый (а не за € 20 + € 30, как было бы логично). И всегда смотрите ближайшие даты, если вам непринципиально, когда лететь: иногда разница в 1–2 дня между полетами дает огромное различие в стоимости билетов одного лоукостера.
- Как оформить посадочный талон, как правило, авиакомпании-перевозчики рассказывают в письме, которое приходит вам на почту после покупки билета онлайн. В некоторых компаниях получить boarding pass можно не раньше недели до вылета, а в некоторых не раньше месяца. Почти все лоукост-компании разрешают оформлять регистрацию не позже чем за 4 часа до вылета.
- Несмотря на то что лоукостеры стараются продать дешевые билеты за полгода / несколько месяцев до вылета, бывают и горячие предложения за несколько дней до вылета, когда не заполняется самолет. Одни из самых популярных сервисов для поиска дешевых билетов сегодня — TripMyDream и AviaSales. Для поиска можно вступить в Telegram-группы, которые делают подборки с самыми выгодными предложениями, или даже воспользоваться телеграм-ботом AirTrack.
А вы уже путешествовали лоукостами? Может, у вас есть фишки, которые мы не описали выше?
Фото на превью depositphotos.com, depositphotos.com