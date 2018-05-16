5 причин дешевизны лоукостеров и 10+ советов тем, кто хочет действительно сэкономить

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Лоукосты — это отличный шанс путешествовать по миру, платя за билет от € 5. Но ради такой низкой цены компаниям приходится чем-то жертвовать, поэтому у дешевых путешествий есть немало подводных камней. Но подготовлен — значит вооружен! Мы расскажем несколько простых способов обойти все неудобства и наслаждаться недорогими путешествиями.

AdMe.ru выяснил 5 причин дешевизны лоукост-билетов и прошелся по всем ошибкам, которые можно совершить, не зная, из-за чего компании заявляют такие низкие цены.

1. Дополнительные услуги не входят в стоимость

Чаще всего компании-лоукостеры не указывают в билетах на самолет ваше место. За возможность занять удобное сиденье, например у окна, нужно доплачивать. К тому же никакие внесенные в билет данные вы не сможете изменить после бронирования билета. Смена имени или фамилии, если вы ошиблись, будет стоить от € 110 онлайн и от € 160 в аэропорту, если вы летите компанией Ryanair. Многие отказалась даже от таких привычных нам услуг, как установка рукава ко входу самолета и автобусы, которые подвозят пассажиров от аэропорта до самолета, если он стоит далеко. Вместо этого они возвели коридоры вдоль взлетных полос, которые ограждены продуваемыми заборами. Совет: Часто галочка напротив дополнительных услуг уже установлена, и ее нужно снимать, а не ставить. При оформлении билета следите за ценой на каждой страничке сайта. Если стоимость изменилась, значит, вы случайно согласились на какую-то дополнительную услугу. Это может быть страховка, свободное место для ног, возможность выбрать место у окна и т. д.

2. Вернуть билет нельзя (или можно, но это невыгодно)

Большинство компаний-лоукостеров не возвращают деньги за рейс, если вы сдаете билет. Возвращаются только правительственные налоги, а тариф, комиссионные и другие выплаты не возвращаются. Иногда за возврат билета взимается неустойка от € 50. Совет: При заказе билета вы можете купить услугу, которая позволяет внести в забронированные билеты изменения (например, поменять имя, дату, время поездки). Обычно она стоит около € 15–20. Такая фишка есть у разных компаний: у Wizz Air, например, это Wizz Flex. Если же вы уже забронировали билеты и не докупали эту услугу, можно попробовать изменить данные в билете. Смена даты, времени и даже маршрута в некоторых лоукост-компаниях возможна за доплату (от € 30 в низкий сезон и от € 40 в высокий). Лучше менять данные онлайн, в самом аэропорту это будет дороже на € 10–20.

При заказе билета вы можете купить услугу, которая позволяет внести в забронированные билеты изменения (например, поменять имя, дату, время поездки). Обычно она стоит около € 15–20. Такая фишка есть у разных компаний: у Wizz Air, например, это Wizz Flex. Если же вы уже забронировали билеты и не докупали эту услугу, можно попробовать изменить данные в билете. Смена даты, времени и даже маршрута в некоторых лоукост-компаниях возможна за доплату (от € 30 в низкий сезон и от € 40 в высокий). Лучше менять данные онлайн, в самом аэропорту это будет дороже на € 10–20. Если вы пока не решили, хотите вы заказать билет или нет, выберите оплату не картой, а банковским переводом. Так у вас будет 24 часа на оплату и билет закрепится за вами на эти сутки (если вы не оплатите за сутки, бронь будет снята без штрафов).

3. Неудобное время вылета и прилета

Аэропорты лоукост-компаний находятся в отдаленных точках города. Представьте, что вы прилетели в немецкий городок Мемминген и хотите попасть в Мюнхен. До него больше 100 км, а прилетели вы в 3 ночи, соответственно, ни о каком общественном транспорте в это время думать не приходится. Придется либо ловить такси, либо арендовать авто, либо ждать в самом аэропорту до того времени, как подходящий вам общественный транспорт начнет курсировать. Совет: Сравните стоимость такси и автобуса / поезда. В некоторых странах Прибалтики, например, выгоднее взять такси, если вы путешествуете компанией, потому что общественный транспорт очень дорогой. Приценитесь и к стоимости билетов на междугородние автобусы и поезда: иногда они стоят даже дороже, чем ваш перелет, и выгоднее брать билеты на обычный рейс до Мюнхена вместо лоукоста до Меммингена.

4. Багаж не входит в стоимость

Все, что вы можете взять с собой, — это ручная кладь. Если у вас с собой горнолыжное снаряжение или большой чемодан, за них придется доплачивать. Совет: Заказывать багажное место для сумки, которая превышает норму ручной клади, гораздо дешевле сразу в интернете, в аэропорту же регистрация багажа обойдется в несколько раз дороже. А некоторые лоукостеры разрешают сдавать чемодан в багажное отделение, но не разрешают брать на борт никакую ручную кладь. Во многих лоукост-компаниях пакеты с покупками из дьюти-фри нужно оплачивать дополнительно (если пакет не поместился в вашу ручную кладь, то он считается второй единицей багажа).

Берите с собой легкие запасные сумки (например, из ткани). Если в аэропорту окажется, что ваш чемодан превышает размеры, придется переложить все вещи в нее. Но зато не нужно переплачивать за багаж. Известны случаи, когда путешественники надевали почти всю одежду из багажа прямо на себя, чтобы не переплачивать за перевес, или расфасовывали мелкие вещи по карманам.

Используйте разные трюки для того, чтобы уместить в чемодан больше вещей. Например, выливайте жидкую косметику в контейнер из-под старых контактных линз, чтобы не тащить целую бутылку, и кладите носки в чаши лифчика, чтобы сэкономить драгоценное место.

5. Купить билеты можно только в интернете

Лоукост-компании не оплачивают работу кассиров, поэтому найти и купить билет можно только онлайн. При регистрации вы получаете boarding pass, его обязательно нужно распечатать самостоятельно. В аэропорту это будет стоить от € 15 до 50. Регистрация тоже чаще всего не входит в стоимость. Бесплатно пройти регистрацию на рейс важно онлайн. В аэропорту вы также можете это сделать, но это будет платно (хотя некоторые лоукостеры предоставляют эту услугу бесплатно). Совет: Если вам нужно несколько билетов, их лучше заказывать по одному. Например, у лоукостера остался один билет за € 20 (все остальные — за € 30 и больше). Если вы сразу выберете 2 билета, вам продадут их по € 30 каждый (а не за € 20 + € 30, как было бы логично). И всегда смотрите ближайшие даты, если вам непринципиально, когда лететь: иногда разница в 1–2 дня между полетами дает огромное различие в стоимости билетов одного лоукостера.

Как оформить посадочный талон, как правило, авиакомпании-перевозчики рассказывают в письме, которое приходит вам на почту после покупки билета онлайн. В некоторых компаниях получить boarding pass можно не раньше недели до вылета, а в некоторых не раньше месяца. Почти все лоукост-компании разрешают оформлять регистрацию не позже чем за 4 часа до вылета.

Несмотря на то что лоукостеры стараются продать дешевые билеты за полгода / несколько месяцев до вылета, бывают и горячие предложения за несколько дней до вылета, когда не заполняется самолет. Одни из самых популярных сервисов для поиска дешевых билетов сегодня — TripMyDream и AviaSales. Для поиска можно вступить в Telegram-группы, которые делают подборки с самыми выгодными предложениями, или даже воспользоваться телеграм-ботом AirTrack.

А вы уже путешествовали лоукостами? Может, у вас есть фишки, которые мы не описали выше?