5 маршрутов, отправляясь по которым люди пропадают без следа (И даже ФБР не понимает, в чем дело)

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Вряд ли кто-то удивится, узнав, что в мире существуют места, где часто пропадают люди. Ведь все слышали, например, о Бермудском треугольнике, а ранее мы рассказывали о Беннингтонском треугольнике, где произошла череда загадочных исчезновений. Однако это далеко не все места, оказываясь в которых, люди попадают в списки пропавших без вести.

И сегодня AdMe.ru провел параллели между несколькими удивительно похожими исчезновениями и готов рассказать вам о маршрутах, отправляясь по которым, путники словно испаряются.

Магистраль I-80, США

Ранним утром 14 апреля 2011 года в полицию штата Невада поступил звонок от одного из местных жителей. Он сообщил, что увидел на трассе I-80 брошенный автомобиль, и попросил проверить, все ли в порядке.

Межштатная магистраль I-80 проложена от Невады до Коннектикута.

Прибывший на место полицейский увидел, что бесхозная машина небрежно припаркована у съезда под номером 205, вот это место. Вокруг колеса автомобиля обвился куст шалфея, но в остальном машина была в идеальном состоянии: в бензобаке было полно топлива, двигатель с легкостью заводился. Страж порядка попросил диспетчера выяснить, кому принадлежит авто. Его владельцем оказался ветеран Второй мировой войны 82-летний Патрик Карнс.

Полицейские попытались связаться с автомобилистом по городскому телефону, однако абонент не снял трубку. Тогда было решено обыскать машину. В ней нашли нетронутый багаж Патрика, его кошелек и чековую книжку. Версия ограбления отпала сама собой, и никто даже не предположил, что автовладелец стал жертвой преступления. Но через 2 дня, когда брошенный Subaru все еще стоял нетронутым у съезда 205, в полицию обратились сыновья Патрика Карнса. Они сообщили, что наведались домой к отцу, но не застали его. Молодые люди были очень взволнованы. Оказалось, что 13 апреля Патрик навещал семью в Огайо, а поздно вечером отправился домой в штат Невада. Но не отзвонился по приезде, чем и встревожил родственников. Также молодые люди уточнили, что вместе с Патриком путешествовал его пес по кличке Лаки, который тоже пропал. Пожилого мужчину объявили в розыск.

«Разыскивается. Помогите найти Патрика Карнса».

Патрика искали на вертолетах, джипах и квадроциклах. Были задействованы металлоискатели и служебные собаки, но все тщетно. Единственное, что удалось выяснить: перед самым исчезновением пожилой мужчина нарушил правила дорожного движения и его остановил патрульный. Патрик извинился. Он сказал, что чувствует себя неуверенно на трассе и что совершил ошибку, поехав на авто ночью.

Патрик в саду со своей семьей.

Он уточнил, что следовал за большим грузовиком, ехавшим в городок Элко. Там мужчина планировал снять номер и дождаться утра. Но машина пропавшего была найдена далековато от ближайшего отеля. Упомянутый грузовик попал на камеры видеонаблюдения, но не был опознан. Никаких следов Патрика так и не нашли, даже при том что его родственники, работавшие в правоохранительных органах, долго не давали следствию расслабиться. Примечательно, что Патрик был не единственным водителем, пропавшим близ магистрали I-80. 21 сентября 1978 года там пропала Нэн Диксон, которой на тот момент было 73 года.

Нэн Диксон, пропавшая в 1978 году.

Она ехала к своему брату, чтобы забрать у него $ 6 тыс., которые инвестировала в его предприятие по добыче золота. Но добраться до места женщине было не суждено. Сперва казалось, что она исчезла практически бесследно. Единственной уликой в деле был счет на $ 4,18 за заправку машины. Только в 1982 году в деле появилась новая существенная зацепка: охотники на койотов нашли машину Нэн в зарослях кустарника, в месте, которое полицейские неоднократно обыскивали. От машины тянулись довольно свежие следы к магистрали I-80. В машине были найдены 4 пустые сигаретные пачки, изолента со следами волос, пятна крови и записка о самоубийстве, которая не была подписана. Тело женщины так и не нашли, а ее семья отказывалась верить в то, что Нэн свела счеты с жизнью. Родственники потратили еще $ 40 тыс. на поиски пропавшей, которые ни к чему не привели. А спустя 24 года после этих событий почти на том же месте исчезла 62-летняя Джудит Казида.

Семья заявила о пропаже Джудит 14 февраля 2006 года, но машину женщины обнаружили только 5 марта. Она была припаркована у съезда 205 магистрали I-80, там же, где 5 лет спустя обнаружат автомобиль Патрика Карнса. Стоит отметить, что перед отъездом Джудит оставила дома записку, в которой рассказала, что чувствует себя крайне подавленной. Но помышляла ли женщина о самоубийстве — неизвестно. Несмотря на то что все эти исчезновения произошли почти в одном и том же месте, да и к тому же поразительно похожи между собой, у полицейских нет веских доказательств того, что они как-то между собой связаны.

Тропа Аппалачиан. Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс, США

Парк Грейт-Смоки-Маунтинс — это место с прекрасными лесами, туристическими тропами разной степени сложности и, конечно, великолепными горами, чьи вершины прячутся в тумане. Ежегодно его посещают около 10 тыс. человек. Но парк знаменит не только своей уникальной природой, но и несколькими таинственными исчезновениями, произошедшими в районе тропы Аппалачиан.

Парк расположен в штате Теннесси.

13 июня 1969 года 6-летний Денис Мартин отправился вместе со своим старшим братом, отцом и дедушкой в поход по национальному парку Грейт-Смоки-Маунтинс. Они намеревались отпраздновать в мужской компании День отца, который в том году пришелся на 15-е число.

Небольшой отряд успешно переночевал на поляне, а на следующий день остановился недалеко от тропы Аппалачиан. Семья Дениса была не единственной группой, сделавшей привал в этом месте: там были и другие родители с детьми. Ребята сдружились и решили подшутить над взрослыми: спрятаться в траве, а затем неожиданно выпрыгнуть и всех напугать. Дети разбежались по кустам, а через минуту выскочили с задорными криками, заставив взрослых вздрогнуть. Только Денис так и не появился из своего укрытия. До сих пор о его судьбе ничего неизвестно.

Полицейские составили примерный портрет повзрослевшего Дениса.

В поисках мальчика участвовало порядка 1,3 тыс. человек, в том числе и агенты ФБР, но приблизиться к ответу на вопрос, куда пропал Денис, никто так и не смог. А через 7 лет в парке пропала девочка по имени Тринни Линн Гибсон.

На момент исчезновения Тринни было 16 лет.

8 октября автобус, в котором находилось около 40 школьников и несколько учителей, припарковался возле смотровой площадки национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс. Подростки, которым в среднем было по 16 лет, разбились на группы в зависимости от скорости передвижения. После короткого инструктажа школьники отправились к горе, рядом с которой проходит тропа Аппалачиан. Школьники были воодушевлены и начали путь, весело болтая. Оказалось, что Тринни ходит быстрее, чем ее сопровождающие, поэтому она отделилась от компании и ушла вперед. Это был последний раз, когда ее кто-либо видел. Примечательно, что за группой девушки и перед ней шли отряды школьников, но никто ее не встретил ни на пути к горе, ни по дороге к автобусу. В 1981 году в этом же парке пропала 58-летняя Тельма Паулина Мелтон. Она отправилась в поход вместе с 2 товарищами.

Друзья шли чуть позади Тельмы и в какой-то момент поняли, что потеряли ее из виду. Куда пропала женщина — неясно. Случилось это также у тропы Аппалачиан. Известно, что пропавшая в течение 20 лет ходила с туристическими группами по этому парку и хорошо знала местность. Добавляет странности делу и то, что у женщины был лишний вес, из-за которого ее ходьба была неспешной, а от скорого шага и перепадов давления Тельму начинало тошнить. Поэтому она никак не могла уйти настолько далеко от друзей, чтобы потеряться. Связаны ли как-то между собой эти исчезновения — неясно. Эти истории уже обросли легендами и не вполне обоснованными теориями. Поэтому, пытаясь выяснить, что же все-таки происходит в этом парке, приходится скрупулезно отделять правду от домыслов.

Шоссе Флиндерс, Австралия

Длина этого шоссе достигает 800 км, и здесь часто пропадают люди. Иногда — дети и подростки. Тела некоторых из них довольно быстро находят. Но судьбы нескольких пропавших неизвестны до сих пор. В их число входит история 20-летнего Тони Джонса, пропавшего в 1982 году во время путешествия по шоссе автостопом.

Сопровождал Тони в путешествии его брат Тим. Только тот передвигался не на попутках, а на велосипеде, и, к удивлению Тони, он оказался быстрее. Перед своим исчезновением молодой человек разговаривал по телефону с мамой. Она сказала, что пополнила карточку Тони на $ 150, которые ему следует разделить с Тимом. Но больше парня никто не видел. Никаких операций с его банковским счетом не производилось. Примечательно, что в последний раз Тони видели в районе шоссе Флиндерс, к тому времени уже снискавшего у местных жителей дурную славу и получившего прозвище «Шоссе смерти» из-за череды произошедших близ него преступлений. В 1970 году рядом с шоссе обнаружили тела сестер Сьюзан и Джудит Макей. Девочки исчезли с остановки школьного автобуса, а уже через 4 часа были убиты.

На момент исчезновения Сьюзан было 7 лет, а Джудит — 5.

В 1975 году в этом районе пропала 18-летняя Кэтрин Грэм. Ее бездыханное тело со множественными травмами нашли недалеко от шоссе.

В 1978 году в тех же окрестностях пропали школьные учителя из Новой Зеландии, 21-летний Гордон Тваддл и 31-летний Тимоти Томпсон. Их тела нашли вблизи шоссе Флиндерс. Мужчины были застрелены.

А вот куда пропала Анита Каннингэм, никто так и не знает. Девушка путешествовала автостопом со своей подругой Робин Джин Хоинвилл-Бартрам. Они должны были навестить маму Робин, но до пункта назначения так и не добрались.

На момент исчезновения Аните было 18 лет.

Робин была найдена убитой, а Аниту отыскать так и не удалось. Что с ней случилось, неизвестно до сих пор.

Туристические тропы Йосемитского национального парка, США

Еще один национальный парк, отправляясь на прогулку по которому, туристы исчезают без следа. И вот только некоторые из пропавших людей. 14-летняя Стейси Энн Аррас отправилась со своим отцом в поход. Они были частью группы из 10 человек.

С одним из членов этой группы, 77-летним мужчиной, Стейси решила прогуляться к озеру. Но спутник девушки быстро утомился и присел отдохнуть. Стейси, по-видимому, решила продолжить путь. Последним ее видел гид группы, который заметил, что девочка стоит в отдалении на скале, осматривая окрестности. После этого ее никто не видел, а люди продолжали пропадать.

Тимоти Барнс бесследно исчез в июле 1998 года, во время похода по одной из туристических троп. Известно только, что мужчина двигался на север.

В этом же году в парке исчез 28-летний Дэвид Пол Моррисон, собиравшийся остановиться в кемпинговом комплексе.

В 2000 году в районе Йосемитской долины пропал 45-летний Киран Барк, который только готовился к походу.

Предположительно целью этого путешествия должна была стать деревня Карри, недалеко от которой исчез Дэвид Моррисон. В августе того же года в парке пропала Рутанна Рупер. Это произошло после того, как женщина посетила Йосемитский водопад.

Через 8 лет после исчезновения Рутанны ее рюкзак нашли в дренажной канаве одного из ручьев. Больше никаких следов обнаружено не было. На счету парка есть и другие исчезновения, более близкие по времени к сегодняшнему дню. К примеру, в июне 2011 года здесь пропал Джордж Пенса, отправившийся с группой в сторону Йосемитского водопада. Последний раз его видели около 2 часов дня.

А в сентябре 2016 года в парке пропал 74-летний Питер Джексон. Он жил в кемпинге, и его палаточное место было оплачено на несколько дней вперед. Машину Питера обнаружили недалеко от палатки, но следов хозяина автомобиля найдено не было.

Из-за того, что люди довольно часто пропадают на территории национальных парков Америки, вокруг этих случаев вырастают самые странные теории. Например, некоторые обвиняют в исчезновениях злых духов или даже снежного человека.

Дорога слез, Канада

Дорога слез — так жители Канады прозвали шоссе под номером 16 в Британской Колумбии. С 1969 года в этом районе пропала 21 девушка.

Первый случай датирован 15 октября 1969 года. 26-летняя Глория Муди пропала после вечера с друзьями. Последний раз живой ее видели поздно вечером. Она выходила из бара в городе Уильямс Лейк.

Бездыханное тело Глории нашли на следующий день после исчезновения недалеко от Шоссе 16. Она стала первой жертвой этого печально известного места. С тех пор девушки рядом с дорогой стали пропадать регулярно, и, несмотря на старания следователей, судьбы некоторых из них до сих пор покрыты мраком. Например, полиция так и не смогла понять, что произошло с 16-летней Шелли-Энн Баску, пропавшей в 1983 году.

Последний раз девочку видели 3 мая в 8:30, она шла по Шоссе 16 в сторону своего дома. Но родные так и не дождались Шелли, поэтому обратились в полицию. Довольно долго власти подозревали, что имеют дело с юной беглянкой. Но эту версию отмели после того, как одежда Шелли была найдена на берегу реки Атабаски. Саму же девочку найти так и не удалось. А 6 лет спустя в этом же районе пропала 15-летняя Дельфина Никал.

13 июня она встретилась с друзьями в городе Смитерс, а в 10 часов вечера позвонила своему дяде и сказала, что поедет домой в Телкву на попутке. Но до пункта назначения девочка так и не добралась. Последними ее видели 2 друга, которые ехали по восточной стороне Шоссе 16. Больше никаких следов подростка не обнаружили. Примечательно, что всего за 10 месяцев до происшествия без вести пропала двоюродная сестра Дельфины по имени Цицилия-Энн. Правда, произошло это в Ванкувере. Но вот последний раз девочку видели именно возле Шоссе номер 16. На этом происшествия не закончились.

В 1995 году в этом же районе пропала 19-летняя Лана Деррик, которую последний раз видели на заправке недалеко от шоссе.

В 2002 году там же исчезла Николь Хоар. Она работала в Принс-Джордже и в тот день намеревалась остановить машину и доехать по шоссе до Смитерса. Но больше ее никто не видел.

В 2005 году из поездки по этой дороге не вернулась 22-летняя Тамара Чипман. Она тоже ехала автостопом. Это случилось через пару дней после того, как власти обратились к местным девушкам с просьбой не садиться в машины к незнакомым людям.

Последнее известное на сегодняшний день исчезновение произошло в мае 2011 года. 20-летняя Мэдисон Скотт пропала во время отдыха в палаточном лагере. Полиция установила, что накануне девушка вместе с друзьями была на вечеринке у озера Хогс-Бэк.

«Вы видели Мэдисон?»

Большинство людей, бывших на празднике, разъехались, но Мэдди осталась ночевать в палатке. Через 2 дня временное жилище и машину девушки обнаружили ее встревоженные родители. Палатка была повалена, сумочка Мэдисон осталась в автомобиле. Самой девушки нигде не было. Пропали также ее ключи и iPhone. Родители сообщили об исчезновении в полицию, но, несмотря на масштабные поиски, не было найдено ни следов Мэдди, ни каких-то указаний на то, что кто-то пешком покидал лагерь. Предположительно, девушку по Шоссе 16 увез неизвестный автомобилист. Несмотря на схожесть этих преступлений, власти отрицают, что девушки стали жертвами серийного преступника. Сейчас вдоль шоссе установлены баннеры, предупреждающие местных жительниц, чтобы те не ездили со случайными попутчиками.

Чтобы при странствии в одиночку никогда не попасть в списки пропавших туристов, запомните эти элементарные советы опытных путешественников:

Доверяйте своей интуиции.

Не торопитесь пользоваться бесплатными услугами.

Не говорите незнакомцам, где вы остановились и куда направляетесь.

Старайтесь находиться на публике.

Не дайте другим людям узнать, сколько у вас с собой денег.

Оставайтесь трезвыми.

Ночуйте в безопасном месте.

Будьте вежливыми.