5 гениальных самозванцев, проделки которых возмущают и приводят в восторг одновременно

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Каждый человек рождается с каким-то талантом. Один становится спортсменом, другой певцом, третий финансистом или ученым. Но иногда на свет появляются люди, которым мало быть кем-то одним. Каждую минуту своей жизни они живут на полную катушку и ходят по краю пропасти.

Нас в AdMe.ru настолько захватили эти неоднозначные личности, что мы просто не смогли не поделиться их историями с вами.

Человек, который не любил скучать

Эту незаурядную личность называют королем самозванцев. Ему принадлежат слова: «Жизнь человека — скучная вещь. Я прожил много жизней. Мне никогда не скучно». И уже только по этому высказыванию можно судить, насколько отчаянным авантюристом он был. Клиффорд Вейман (Stanley Clifford Weyman) — на редкость эффектный и харизматичный мужчина, который успешно выдавал себя за дипломата, государственного чиновника, врача и высокопоставленного офицера. Он сыграл множество ролей, и если перечислять их все, то получится, наверное, целая книга. Поэтому мы расскажем лишь о самом громком и дерзком его «успехе», где Вейман выдал себя за офицера Госдепа по связям с ВМФ в истории с афганской принцессой Фатимой. Принцесса жаждала встретиться с президентом, однако Госдеп был к ней холоден. И тут судьба послала ей красивого дипломата, который извинился за глупое недоразумение и пообещал исполнить ее желание. Он лишь попросил у нее $ 10 000 на подарки чиновникам. Думаете, Вейман скрылся с деньгами? Напротив, он потратил их на то, чтобы привезти принцессу Фатиму в Вашингтон со всеми подобающими ей почестями и поселить в роскошном отеле. Вейман был настолько неотразим, что ему удалось договориться с чиновниками Госдепартамента: 26 июля 1921 года президент Америки Уоррен Гардинг принял афганскую принцессу и, разумеется, учтивого и остроумного Веймана. Случай с принцессой сделал Веймана довольно известной личностью, его стали узнавать. Поэтому в дальнейшем играть других людей ему становилось все сложнее. Любителя приключений регулярно ловили и сажали в тюрьму. Он выходил из тюрьмы и снова принимался за старое. Не потому, что хотел разбогатеть. Просто жизнь без этой игры казалась ему слишком пресной. И почему-то нам кажется, что это был человек с большим сердцем. Он погиб в 1960 году, когда пытался остановить двух вооруженных грабителей.

Консультант ФБР с необычным прошлым

Мужчину с добрым лицом зовут Фрэнк Абигнейл (Frank Abagnale), и он эксперт по документальной безопасности. Фрэнк консультирует корпорации и читает лекции в Академии ФБР. Очень, очень уважаемый человек. Однако молодость его была не такой презентабельной. Уже в 16 лет сообразительный парень начал подделывать чеки. У него получалось весьма неплохо, и жизнь сразу заиграла яркими красками. Глупо останавливаться, когда делаешь то, что получается лучше всего, правда? Вот и Фрэнк так подумал. За следующие 5 лет он подделал чеков на $ 2,5 млн. Все это время, естественно, он скрывался от полиции и потому принимал образы самых разных личностей. Надо заметить, ему это неплохо удавалось — поймали его не сразу. А когда поймали — посадили, естественно. Да не на год-два, а на целых 12 лет. Но Фрэнк оказался счастливчиком — он отсидел не весь срок. Его знания в области подделок оказались очень кстати в ФБР. Тут-то и наступила для него честная и порядочная жизнь. Трудно поверить, что человек с авантюрным складом ума смог обуздать свой нрав и стать честным гражданином, но из песни слов не выкинешь. Вот оно, волшебное превращение злодея в настоящего Гражданина. Кстати, именно на истории Фрэнка Абигнейла построен сценарий фильма Спилберга «Поймай меня, если сможешь».

Быть Стэнли Кубриком

Наверное, все смотрели фильм «Быть Стэнли Кубриком» (Colour Me Kubrick). Картина снята на основе реальных событий, и герой ее — довольно нестандартная личность. Алан Конвей (Alan Conway) родился в 1934 году в Великобритании. Правда, его настоящее имя — Эдди Алан Ябловски (Eddie Alan Jablowsky), и друзьям Конвей рассказывал, что он польский еврей, избежавший нацистской оккупации. В какой-то момент своей жизни он изменил имя на Алан Конн и даже женился. Однако в конце 80-х семейная жизнь Конвея завершилась: он ушел от жены к мужчине. Его партнер умер от СПИДа, и Конвей стал выпивать, да немало. Однажды Конвею пришла в голову нехитрая, но довольно дерзкая идея: а почему бы не говорить всем, что он Стэнли Кубрик? Тем более что самого Кубрика уже давно не видели и никто понятия не имел, как он выглядит на самом деле. Обман Конвея работал отлично. Даже отсутствие американского акцента никого не смущало. «Кубрик» направо и налево обещал роли в фильмах, а его жертвы были счастливы кормить, поить и даже оплачивать его проживание в отеле в надежде на роль. При этом Конвей всегда заверял своих партнеров по ужину, что студия возместит их траты. Афера открылась, когда на встречу с театральным критиком Фрэнком Ричем (Frank Rich) Конвей явился с какими-то молодыми людьми. Рич удивился такой компании и что-то заподозрил. Он решил звякнуть в Warner Brothers — так, на всякий случай. Побеседовал с адвокатом Кубрика и выяснил, что у настоящего Кубрика имеется в наличии борода, которой не было у его гостя на встрече. Реального Стэнли Кубрика совершенно очаровала эта история. А вот его жена, говорят, не была в восторге.

Самозванцы или реальные музыканты?

А эта история произошла относительно недавно, однако масштаб мошенничества впечатляет своей дерзостью. И дело даже не в $ 300 000, которые заработали самозванцы. Интересна сама организация мероприятия. В августе 2000 года менеджеру театра классической музыки в Гонконге позвонил представитель Московской филармонии и спросил, не заинтересованы ли они в нескольких концертах от знаменитого оркестра. Московская филармония является одним из самых уважаемых оркестров в мире, поэтому менеджер воспринял это как настоящий дар богов. Разумеется, он с энтузиазмом ответил «да». С 7 по 13 августа 2000 года оркестр Московской филармонии провел серию невероятно успешных концертов в Гонконге для 10 000 восхищенных местных жителей. И все бы хорошо, если б не один нюанс: настоящая Московская филармония на тот момент гастролировала во Франции, Испании и Португалии. Музыканты оркестра были крайне удивлены новостями о своем замечательном выступлении в Гонконге. Что же случилось на самом деле? А произошло следующее: несколько штатных музыкантов филармонии собрали оркестр из фрилансеров и организованно отправились в Гонконг. Музыкантов-фрилансеров действительно нередко приглашают участвовать в концертах, просто об этом не особо распространяются. Да и основной состав, как правило, состоит все же из большинства штатных музыкантов филармонии. В случае же с Гонконгом концентрация музыкантов из оркестра филармонии была слишком мала, чтобы считаться настоящим оркестром именно этого заведения. Смеем полагать, многие зрители были обескуражены. Мало кто не написал об этом скандале в сентябре 2000-го. Было и официальное опровержение этого неприятного инцидента. Однако, как говорится, ложечки нашлись, а осадок-то остался...

Мошенник с парижским шармом

Притворяясь членом французского клана Рокфеллеров, племянником и сыном известных личностей из мира моды и кино, Кристоф Роканкур (Christophe Thierry Daniel Rocancourt) выманил не один десяток миллионов долларов у богатых людей по обе стороны океана. Детство этого человека было не особо радостным. В 18 лет Роканкур сбежал в Париж и начал совершать мелкие аферы, представляясь богатым русским дворянином Голицыным. Свою первую крупную «сделку» он провернул в 23 года, когда подделал договор на строительство здания в Париже и продал его за $ 1,4 млн. Затем Роканкур пересек Атлантику и поселился в Лос-Анджелесе, на этот раз заявив, что он племянник Оскара де ла Ренты и по совместительству — сын Софи Лорен. Затеяв множество интересных проектов с известными актерами, молодой человек вел довольно бурную светскую жизнь. Он даже женился на модели журнала Playboy Пие Рейес (Pia Reyes), с которой у него есть общий сын Зевс. Чуть позже он переехал в Хэмптон под именем Кристофера Рокфеллера, где «заработал» немалые суммы. Новоявленный Рокфеллер обещал состоятельным людям удвоить их вклады за пару недель благодаря хитрым финансовым операциям. Богатая элита доверила ему свои средства — человек с такой фамилией не может обмануть. Но Роканкур так не считал. Он сбежал в Канаду со всеми собранными деньгами. Там он наконец был арестован и отбыл тюремный срок. В тюрьме симпатичный авантюрист не терял времени даром: он написал автобиографию «Я, Кристофер Роканкур, сирота, плейбой, заключенный», ставшую бестселлером. Вернувшись на родину во Францию, наш предприимчивый герой не стал менять свой образ жизни. Разумеется, его снова обвинили в мошенничестве: режиссер Катрин Брейя (Catherine Breillat) заявила, что он украл у нее € 700 000. Увы, и здесь правосудие настигло его — он угодил в тюрьму. А вот Катрин Брейя в 2014 году выпустила фильм «Злоупотребление слабостью» (Abuse of Weakness) о своих отношениях с Роканкуром.

Кто из этой пятерки впечатлил вас больше всех? А может, и у вас есть какие-то интригующие истории из реальной жизни? Расскажите!