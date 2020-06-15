5 фактов о моде и красоте в Северной Корее, которые доказывают, что женщиной в этой стране быть непросто

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Когда мы слышим о корейских секретах красоты, на ум сами собой приходят девушки-айдолы и качественная косметика в необычных упаковках. Но как обстоят дела по другую сторону границы? Ведь о том, как живется северокорейским женщинам, мы знаем не так много.

AdMe.ru внимательно изучил рассказы девушек из КНДР. В итоге мы узнали о красоте в самой закрытой стране мира чуть больше.

1. В Северной Корее есть несколько популярных косметических брендов

Производство косметики налажено и работает исправно. Две главные фабрики, расположенные в Пхеньяне и Синыйджу, считаются лучшими в стране. Они производят средства по уходу за кожей и парфюмерию. Как сообщают государственные СМИ, спрос на такую продукцию постоянно растет, она высококачественная и доступна всем женщинам в стране. Пхеньянская косметическая фабрика известна не только в Северной Корее. У ее руководства амбициозные планы: сделать собственную продукцию под брендом Unhasu востребованной во всем мире. И кое-что уже получается. Купить крем или маску для лица из КНДР уже можно в некоторых странах, среди которых и Россия. Однако информацию о высоком качестве этой косметики опровергает доктор Сун-ук Нам, заведующий кафедрой северокорейских исследований Корейского университета в Сеуле. У доктора Нама, пишущего книгу о косметике в КНДР, собрана огромная коллекция средств по уходу за кожей, включающая 65 отбеливающих кремов, эссенций и продуктов для умывания. Все это было доставлено ему для исследования одним из студентов. Профессор Нам отмечает, что северокорейские средства по уходу за кожей имеют низкое качество. Многие из них слишком сильно пахнут, слишком жидкие или упакованы во флаконы с плохо работающими диспенсерами. Такая косметика доступна женщинам из больших городов и с высоким уровнем достатка. Жительницы деревень и те, кто выходит из небогатых семей, не могут ее себе позволить. Но по некоторым важным для страны датам, например в День Солнца, самые простые ухаживающие средства вроде мыла или лосьона для кожи раздают бесплатно.

2. С декоративной косметикой все хуже

Продукция северокорейских фабрик предназначена в основном для ухода за кожей и волосами. Есть омолаживающие кремы и даже специальные средства, улучшающие циркуляцию крови. А вот найти на полках магазинов помаду или тени для век практически невозможно. Все дело в том, что яркий макияж в стране под запретом. Краситься можно, но обязательно нужно соблюдать умеренность. Живущая теперь в Южной Корее Данби Ким (имя изменено) рассказывает, что в языке северных корейцев нет слов, которыми можно назвать декоративную косметику. Например, помада — это «вещь, которая красит губы», а румяна — «то, что делает щеки красными».

3. В стране есть свои законодательницы мод

Юные столичные девушки копируют стиль известных поп-исполнительниц, например группы Moranbong, одной из самых популярных в стране. Но, конечно, звезды северокорейской эстрады очень сильно отличаются от своих коллег с юга. И хотя местные средства для ухода за собой достать несложно (конечно, если вам повезло родиться в Пхеньяне), а девушкам есть на кого равняться в своем стремлении быть красивыми, это не спасает общую ситуацию в бьюти-индустрии в Северной Корее.

4. Существуют жесткие стандарты в отношении внешнего вида

Мы уже писали о том, что в Северной Корее нельзя просто так купить синие джинсы или сделать необычную стрижку. Но ограничений гораздо больше. Внешний вид жителей КНДР должен «строго соответствовать образу жизни в стране». Пристальное внимание уделяется: цвету волос и их длине (окрашивание запрещено, а стрижки должны быть аккуратными; максимальная допустимая длина волос для женщин — чуть ниже плеча); делать локоны запрещено, если волосы от природы прямые;

наличию украшений (их не должно быть слишком много);

макияжу (допустимы розовые и коричневые тона, красный — под запретом);

длине юбок у женщин (они не должны быть слишком короткими). В КНДР даже издают модный журнал, в котором описывается, как именно нужно выглядеть.

Кроме того, в стране проводятся показы мод. Конечно, их вряд ли можно назвать такими же зрелищными, как на Западе, но все же в местном масштабе это знаковые фешен-события.

5. Патрули полиции моды всегда дежурят на улицах городов

Соблюдение правил относительно внешнего вида жителей страны строго контролируется. Патрули полиции моды расставлены по улицам городов, и каждый прохожий подвергается оценке. Бывшая жительница страны Нара Канг говорит: «Всякий раз, когда я красилась, пожилые люди в деревне называли меня мерзавкой. Через каждые 10 м на улице стояли подразделения полиции моды. Они внимательно следили за тем, как мы выглядим».

Полиция моды оценивает людей на улицах субъективно. Главный критерий — не выглядеть как на Западе. Каждого, кто хоть немного отличается от остальных, заставляют заплатить штраф. Кроме того, наказанием могут быть общественные работы или публичное порицание. Хё-Су (имя изменено) рассказывает, что иногда наказание включает в себя встречи с почитаемыми членами местного сообщества, с которыми пойманные полицией моды «преступники» должны беседовать о своих недостатках. Например, ее учительница, проводившая такие беседы, считала длинные волосы у девушек огромной проблемой. Если «нарушитель» попадался полиции моды еще раз, встречи с уважаемыми членами сообщества становились регулярными.

Как девушки узнают о свежих трендах

Информация о том, как выглядит мода за границами КНДР, не всегда доступна местным жителям. Но существует специальная программа «Флешки для свободы», благодаря которой примерно 900 000 жителей закрытой страны получили USB-носители с южнокорейскими фильмами, фотографиями и музыкой. Иногда флешки приходится прятать в бутылках из-под напитков, чтобы передать адресатам.

Красота как путь к свободе

Несмотря на то что привезенная из-за границы косметика стоит дорого (за одну тушь из Южной Кореи приходится заплатить сумму, эквивалентную стоимости 2-недельной нормы риса), спрос на нее высок. Чжу Янг, которая теперь живет в Южной Корее и работает дизайнером бижутерии, рассказывает, что эволюция стиля ее соотечественниц хорошо заметна. Молодые люди смотрят популярные на юге телешоу, и они стараются выглядеть так же, как их герои. По мнению Чжу Янг, такие изменения — это не просто поверхностное следование чужим традициям. Это сигнал о том, что молодое поколение готово к переменам.