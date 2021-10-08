5 бюджетных направлений в России, куда можно слетать осенью

= Партнерский пост AdMe.ru и Сбербанка =

Осень — это прекрасная пора для путешествий и отдыха, если правильно выбрать направление. Можно отправиться на море, застав последние теплые солнечные дни, но без толп туристов и неприлично высоких цен, или отправиться туда, где дремучие леса, горные водопады и невероятная архитектура прошлого превращают настоящее в сказку.

AdMe.ru вместе с новой Кредитной СберКартой предлагает обратить внимание на несколько интересных и недорогих направлений в разных уголках России, где можно с удовольствием провести целый отпуск или просто выходные этой осенью.

Сочи

Поездка в Краснодарский край в несезон — это прекрасная возможность насладиться природой и отсутствием толп туристов. А еще это рай для тех, кто не переносит жару. В сентябре у вас еще будет возможность провести время на пляже, а дальше — самое время изучать окрестности. Сочи и его пригород настолько разнообразны, что здесь всегда получится найти новые необычные места. Можно провести весь день в городе — сходить в дендрарий, посетить заброшенный санаторий им. Орджоникидзе или прогуляться по набережной. А можно отправиться в пригород. Посетите Красную Поляну или «Розу Хутор», чтобы полюбоваться горами. Здесь прекрасно в любое время года.

Недалеко от Красной Поляны находится популярный экстрим-парк Skypark — рай для любителей адреналина. Особой популярностью пользуется банджи-джампинг, а именно Bungy 207. Это самый высокий банджи в России. Сразу предупреждаем, что это недешевое удовольствие. За прыжок придется заплатить 19 тыс. рублей. Но вы можете воспользоваться новой Кредитной СберКартой с увеличенным беспроцентным периодом. Смело покупайте входной билет и отправляйтесь получать тонну адреналина, а дальше у вас будет целых 3 месяца, чтобы спокойно погасить задолженность. Если вы уже бывали в этих местах, посетите село Солохаул. Примерно час езды от города Сочи — и вы попадаете в сказку: живописные горные вершины, водопады и ущелья. А еще здесь расположен «Солохаул парк», где можно покататься на зиплайне, пострелять в тире и даже подняться над долиной на воздушном шаре. Очень рекомендуем посетить Кавказский заповедник. Тут находится сказочная тисо-самшитовая роща с вековыми деревьями и реликтовыми растениями. Организовано 25 эколого-туристических маршрутов.

Мурманская область

Два с половиной часа на самолете — и вы в суровой Мурманской области. Но такой она кажется только на первый взгляд. Вы убедитесь в этом, когда познакомитесь с поразительной северной природой. Перед вами откроются огромные леса, водопады, чистейшие озера, горы и, конечно, Баренцево море. После прогулки по Мурманску берите машину и отправляйтесь в Териберку. Атмосфера этого поселка поражает с первых секунд. Не зря Звягинцев выбрал это место для съемки фильма «Левиафан». Особенно впечатляет кладбище кораблей. Многие отправляются сюда охотиться на северное сияние, благодаря которому ночное небо переливается разными цветами с конца августа до середины апреля. Поверьте, такое стоит увидеть хотя бы раз в жизни!

Дальше направляйтесь в Кировск, который находится прямо у подножья Хибин. Начало осени — лучшее время для знакомства с этим местом. В Хибинских горах есть маршруты как для новичков, так и для опытных исследователей. Рекомендуем съездить на полуостров Рыбачий. Это труднодоступное место, но оно определенно стоит того. Здесь возникает ощущение постапокалипсиса из-за брошенных построек и военной техники. Сочетание призрачной атмосферы и потрясающих видов станет необычным фоном для красивых фото.

Екатеринбург

Столица Урала удивляет разнообразием. Побродив по городу, вы увидите, как сочетаются исторические достопримечательности, современные здания, уютные местные кафе и улицы со стрит-артом. Чтобы обойти популярные туристические объекты, понадобится пара дней. Храм на Крови, музей истории Екатеринбурга, театр оперы и балета, дом Севастьянова — все они расположены в центре. Обязательно прогуляйтесь по местному Арбату — улице Вайнера, а затем отправляйтесь в Ельцин-центр. Экспозиция музея состоит из 9 залов, которые посвящены ельцинской эпохе. После прогулки по городу предлагаем перейти к знакомству с Уральскими горами. Например, можно отправиться в долину реки Чусовая. Это одно из самых живописных мест Свердловской области. Сказочные панорамы, скалы, исторические памятники зодчества и пещеры — все это можно увидеть в одном месте.

Еще одна значимая достопримечательность области — природный парк «Бажовские места». Вы сможете взять гида, который проведет вас по живописной тропе и расскажет, что вдохновило Бажова на написание знаменитых сказок. А еще здесь есть туристические маршруты, которые приведут вас к озерам с лазурной водой и величественным скалам. Из необычных достопримечательностей советуем посетить «Уральский Марс». Космические пейзажи этого места гарантированно создадут впечатление, что вы перенеслись на другую планету.

Минеральные Воды

Ноябрь — лучшее время для посещения Минеральных Вод. Цены сильно падают, поэтому отдых получается очень бюджетным. Здесь расположены знаменитые города-курорты. Самые популярные из них — Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Минеральные Воды. Можете смело бронировать санаторий, где вам предложат соляные ванны, лечебные грязи и другие оздоровительные процедуры.

В окрестностях Минеральных Вод вас тоже ждет расслабляющая «природотерапия». Например, в Пятигорске можно забраться на гору Машук и погулять по лермонтовским местам. В Приэльбрусье — полюбоваться горами и подышать чистым воздухом. А в Кисловодске — посмотреть на необычные скальные образования и прокатиться на лошадях. Отдельно стоит обратить внимание на разнообразие горных массивов. Малое и Большое Седло — одно из самых живописных мест региона. Здесь есть много маршрутов и туристических дорожек, которые приведут вас на вершину. Отсюда открывается вид на Эльбрус и Главный Кавказский хребет.

Карелия

В Карелию лучше ехать в первой половине осени из-за непредсказуемой погоды. Берите с собой дождевик, резиновые сапоги — и вперед! Самая знаменитая достопримечательность Карелии — горный парк Рускеала. Поехать сюда стоит хотя бы из-за ретро-поезда, который идет из города Сортавала до Рускеалы. Это настоящий паровоз, интерьер которого повторяет дизайн «Николаевского экспресса» конца XIX — начала XX века. Кстати, самый дешевый билет стоит всего 358 рублей!

Также советуем взять экскурсию «Золотое кольцо Карелии». За один день вы сможете посмотреть на очень живописные места недалеко от Петрозаводска — гору Сампо, водопад Кивач, Марциальные Воды и вулкан Гирвас, который потух более 2 миллиардов лет назад. Еще одна достопримечательность, которая определенно стоит внимания — заповедник деревянного зодчества «Кижи», который охраняется ЮНЕСКО. Сюда можно добраться на метеоре из Петрозаводска. Заодно полюбуетесь Онежским озером из окна.