47 онлайн-камер для тех, кто хочет посмотреть весь мир не выходя из дома

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Копить деньги на отпуск, паковать чемоданы и отправляться в поездку совершенно необязательно, даже если вы хотите побывать в самой дальней точке планеты. Мировые достопримечательности, а также мало кому известные, но не менее любопытные места доступны прямо сейчас на экране вашего компьютера или телефона. Хорошая новость: большинство трансляций ведется на YouTube, поэтому с загрузкой проблем быть не должно.

Мы в AdMe.ru совершили виртуальное путешествие по нашей Земле (и даже вышли за ее пределы) и спешим поделиться с вами наиболее любопытными находками.

Виды на туристические достопримечательности и города

  • Эбби-Роуд (Великобритания) — та самая лондонская улица, которая появилась на обложке одноименного альбома The Beatles. Если понаблюдать за камерой, можно заметить, как здесь фотографируются фанаты битлов.
  • Таймс-сквер (США) — тот самый «перекресток мира» в Нью-Йорке, который ежегодно посещает около 50 млн путешественников.
  • Вид на маяк в Перрос-Гирек (Франция) — поворотная камера береговой охраны показывает сам маяк и Берег розового гранита.
  • Рейнский водопад (Швейцария) — самый крупный равнинный водопад во всей Европе. Камера поворотная.
  • Пляж Банзай-Пайплайн на Гавайях (США) — одно из самых популярных мест для серферов во всем мире. Если повезет, можно в реальном времени понаблюдать за тем, как люди катаются на огромных волнах.
  • Вулкан Везувий (Италия) считается действующим. Камера передает не видео, а картинку, которая обновляется раз в несколько секунд.
  • Балкон Джульетты в Вероне (Италия) — в режиме онлайн можно смотреть, как на балкон заходят туристы, а в тесной улочке своей очереди ждет толпа путешественников.
  • Поезд на краю света (Аргентина) — железная дорога, по которой до сих пор ездит паровой состав. Ее называют самой южной из всех железнодорожных веток в мире.
  • Водная горка в парке Самуи (Таиланд) — если вам не хватает лета, то эта YouTube-трансляция вам поможет.
  • Круглогодичный горнолыжный курорт в Ландграфе (Нидерланды) подойдет вам в том случае, если хочется освежиться. Здесь же можно понаблюдать за веселыми падениями начинающих лыжников.
  • Успенская церковь на Васильевском острове в Санкт-Петербурге (Россия) — вид изнутри.
  • Панорама Санкт-Петербурга (Россия) — камера находится на небоскребе «Лахта Центр».
  • Вид на Прагу (Чехия) — движущаяся камера показывает несколько локаций: знаменитый Карлов мост, музей Бедржиха Сметаны, Лихтенштейнский дворец и другие.
  • Небольшой торговый центр (Япония) — отличный способ понаблюдать за местными жителями и посмотреть на сверкающие витрины магазинов.
  • Венецианская лагуна (Италия) — камера находится в отеле «B&B La Rosa dei Venti & Porta da Mar» и смотрит в сторону собора Санта-Мария-делла-Салюте.
  • «Квартал красных фонарей» в Амстердаме (Нидерланды) — днем район выглядит вполне обычно, поэтому смотреть трансляцию лучше в темное время суток.

Космические локации

  • Камера на Луне движется, так что можно рассмотреть во всех деталях лунные кратеры, а заодно понять, как оттуда выглядит наша Земля. Видео записали один раз и сейчас крутят на повторе в режиме прямой трансляции на YouTube.
  • Вид на Землю — камера установлена на борту МКС. Отличная возможность оценить красоту нашей планеты в режиме реального времени.
  • Строительство марсохода — NASA ведет прямую трансляцию того, как на Земле строится корабль, который в 2020 году отправится на Красную планету.

Заповедные зоны

  • Заповедник с гигантскими пандами (Китай) находится на исследовательской базе Чэнду. Это один из крупнейших в мире заповедников для панд.
  • Вид медуз в океанариуме Лонг-Бич (США) называют «тихоокеанская морская крапива». Считается одним из самых опасных и красивых.
  • Африканские слоны в парке «Тембе» (ЮАР) — здесь находятся самые большие слоны на планете. Кроме них здесь можно увидеть льва, леопарда или носорога. И никаких клеток — только дикая природа.
  • Катамаран на Канарских островах (Испания) — камера прикреплена к борту судна, которое возит туристов наблюдать за китами и дельфинами. Работает она только тогда, когда катамаран отправляется в море.
  • Ранчо в Тоггенбурге (Швейцария) — здесь растут альпака.
  • Фруктовые летучие мыши (США) — вы когда-нибудь видели, как умилительно моется летучая мышь? Спойлер: «сидит» зверек при этом вверх ногами.
  • Аллигаторы и болотные колпицы на одной ферме (США) — когда будете заходить, лучше убавьте звук: колпицы — очень шумные птицы. Кстати, это те самые птички, которые, по легенде, чистят крокодилам зубы.
  • Гнездо колибри в Калифорнии (США) — птицы живут здесь с 2005 года, а их гнездышко размером всего лишь с коробку от tic-tac.
  • Центр обучения и восстановления горилл (Конго) — вы не увидите клеток или вольеров. Животные содержатся в естественной среде обитания и часто корчат рожицы прямо в камеру.
  • Кормушка для птиц (Панама) — камера находится на высоте 600 метров над морем. Птицы живут в естественных условиях.
  • Заповедник на реке Брукс (США) — камера смотрит на небольшой водопад, где бурые медведи ловят рыбу.

Места, о которых знают немногие

  • Вулкан Стромболи (Италия) — камера направлена прямо на кратер. Вулкан действующий и извергается непрерывно последние 2 тысячи лет. Если повезет, можно застать сами моменты извержения.
  • Остров Анверс в Антарктиде — камера смотрит прямо на исследовательскую станцию Палмер.
  • Кабина машиниста поезда (Норвегия) — для всех, кому не хватает зимних пейзажей: поезд едет через заснеженную страну. Видео было записано в реальном времени один раз и сейчас повторяется.
  • Аэропорт Майями (США) — камера поворотная, так что можно наблюдать всю взлетную площадку целиком. Приятным бонусом станут комментарии операторов аэропорта — вы сможете почувствовать себя вовлеченным в ситуацию.
  • Подводная камера в Дирфилд-Бич (США) — каждую субботу с 9 до 11 утра здесь можно наблюдать за дайверами, а все остальное время — за рыбками.
  • Йеллоунайф (Канада) — каждый август включается прямая трансляция северного сияния.
  • Пиццерия в Братиславе (Словакия) — простое словацкое заведение в режиме онлайн показывает процесс приготовления пиццы.
  • Часовня в Лас-Вегасе (США) — одна из тех, где часто женятся на незнакомках.
  • Комната простой американки (США) — никакого подвоха здесь нет. Просто женщина решила транслировать свою жизнь в интернет. Иногда в кадре появляется красивый домашний кот.
  • Дегустационный зал на Гавайях (США) — здесь в режиме онлайн дегустируют кофе.
  • Тренажер для серфинга (Великобритания) — можно понаблюдать, как тренируются серфингисты. А также беззлобно посмеяться над падениями юных спортсменов.
  • Торговый центр на одном из испанских островов — вы когда-нибудь видели, как играют в мини-гольф? В этом ТЦ игровых площадок очень много.
  • Бар «Овизо» в Барселоне (Испания) — считается, что испанцы любят в обед выпить пару бокалов вина. Теперь есть шанс увидеть это своими глазами.
  • Пчелиные соты крупным планом (Германия) — в режиме онлайн пчелы строят соты, производят мед и оберегают пчелиную королеву.

Если вы знаете, где можно посмотреть в реальном времени какие-то другие интересные места, — делитесь с нами ссылками в комментариях.

Фото на превью AP / East News

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