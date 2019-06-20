47 онлайн-камер для тех, кто хочет посмотреть весь мир не выходя из дома
Копить деньги на отпуск, паковать чемоданы и отправляться в поездку совершенно необязательно, даже если вы хотите побывать в самой дальней точке планеты. Мировые достопримечательности, а также мало кому известные, но не менее любопытные места доступны прямо сейчас на экране вашего компьютера или телефона. Хорошая новость: большинство трансляций ведется на YouTube, поэтому с загрузкой проблем быть не должно.
Мы в AdMe.ru совершили виртуальное путешествие по нашей Земле (и даже вышли за ее пределы) и спешим поделиться с вами наиболее любопытными находками.
Виды на туристические достопримечательности и города
- Эбби-Роуд (Великобритания) — та самая лондонская улица, которая появилась на обложке одноименного альбома The Beatles. Если понаблюдать за камерой, можно заметить, как здесь фотографируются фанаты битлов.
- Таймс-сквер (США) — тот самый «перекресток мира» в Нью-Йорке, который ежегодно посещает около 50 млн путешественников.
- Вид на маяк в Перрос-Гирек (Франция) — поворотная камера береговой охраны показывает сам маяк и Берег розового гранита.
- Рейнский водопад (Швейцария) — самый крупный равнинный водопад во всей Европе. Камера поворотная.
- Пляж Банзай-Пайплайн на Гавайях (США) — одно из самых популярных мест для серферов во всем мире. Если повезет, можно в реальном времени понаблюдать за тем, как люди катаются на огромных волнах.
- Вулкан Везувий (Италия) считается действующим. Камера передает не видео, а картинку, которая обновляется раз в несколько секунд.
- Балкон Джульетты в Вероне (Италия) — в режиме онлайн можно смотреть, как на балкон заходят туристы, а в тесной улочке своей очереди ждет толпа путешественников.
- Поезд на краю света (Аргентина) — железная дорога, по которой до сих пор ездит паровой состав. Ее называют самой южной из всех железнодорожных веток в мире.
- Водная горка в парке Самуи (Таиланд) — если вам не хватает лета, то эта YouTube-трансляция вам поможет.
- Круглогодичный горнолыжный курорт в Ландграфе (Нидерланды) подойдет вам в том случае, если хочется освежиться. Здесь же можно понаблюдать за веселыми падениями начинающих лыжников.
- Успенская церковь на Васильевском острове в Санкт-Петербурге (Россия) — вид изнутри.
- Панорама Санкт-Петербурга (Россия) — камера находится на небоскребе «Лахта Центр».
- Вид на Прагу (Чехия) — движущаяся камера показывает несколько локаций: знаменитый Карлов мост, музей Бедржиха Сметаны, Лихтенштейнский дворец и другие.
- Небольшой торговый центр (Япония) — отличный способ понаблюдать за местными жителями и посмотреть на сверкающие витрины магазинов.
- Венецианская лагуна (Италия) — камера находится в отеле «B&B La Rosa dei Venti & Porta da Mar» и смотрит в сторону собора Санта-Мария-делла-Салюте.
- «Квартал красных фонарей» в Амстердаме (Нидерланды) — днем район выглядит вполне обычно, поэтому смотреть трансляцию лучше в темное время суток.
Космические локации
- Камера на Луне движется, так что можно рассмотреть во всех деталях лунные кратеры, а заодно понять, как оттуда выглядит наша Земля. Видео записали один раз и сейчас крутят на повторе в режиме прямой трансляции на YouTube.
- Вид на Землю — камера установлена на борту МКС. Отличная возможность оценить красоту нашей планеты в режиме реального времени.
- Строительство марсохода — NASA ведет прямую трансляцию того, как на Земле строится корабль, который в 2020 году отправится на Красную планету.
Заповедные зоны
- Заповедник с гигантскими пандами (Китай) находится на исследовательской базе Чэнду. Это один из крупнейших в мире заповедников для панд.
- Вид медуз в океанариуме Лонг-Бич (США) называют «тихоокеанская морская крапива». Считается одним из самых опасных и красивых.
- Африканские слоны в парке «Тембе» (ЮАР) — здесь находятся самые большие слоны на планете. Кроме них здесь можно увидеть льва, леопарда или носорога. И никаких клеток — только дикая природа.
- Магеллановы пингвины (США) — камера подводная, поэтому есть шанс увидеть, как пигвины плавают.
- Парк с маленькими пандами (Китай) — ну где еще вы сможете увидеть, как пухлая панда движется по тонкой веточке дерева и умудряется не падать?
- Беличья и птичья кормушки (США) — обязательно посмотрите, если вам нравится наблюдать за деловито жующими зверьками.
- Катамаран на Канарских островах (Испания) — камера прикреплена к борту судна, которое возит туристов наблюдать за китами и дельфинами. Работает она только тогда, когда катамаран отправляется в море.
- Ранчо в Тоггенбурге (Швейцария) — здесь растут альпака.
- Фруктовые летучие мыши (США) — вы когда-нибудь видели, как умилительно моется летучая мышь? Спойлер: «сидит» зверек при этом вверх ногами.
- Аллигаторы и болотные колпицы на одной ферме (США) — когда будете заходить, лучше убавьте звук: колпицы — очень шумные птицы. Кстати, это те самые птички, которые, по легенде, чистят крокодилам зубы.
- Гнездо колибри в Калифорнии (США) — птицы живут здесь с 2005 года, а их гнездышко размером всего лишь с коробку от tic-tac.
- Центр обучения и восстановления горилл (Конго) — вы не увидите клеток или вольеров. Животные содержатся в естественной среде обитания и часто корчат рожицы прямо в камеру.
- Кормушка для птиц (Панама) — камера находится на высоте 600 метров над морем. Птицы живут в естественных условиях.
- Заповедник на реке Брукс (США) — камера смотрит на небольшой водопад, где бурые медведи ловят рыбу.
Места, о которых знают немногие
- Вулкан Стромболи (Италия) — камера направлена прямо на кратер. Вулкан действующий и извергается непрерывно последние 2 тысячи лет. Если повезет, можно застать сами моменты извержения.
- Остров Анверс в Антарктиде — камера смотрит прямо на исследовательскую станцию Палмер.
- Кабина машиниста поезда (Норвегия) — для всех, кому не хватает зимних пейзажей: поезд едет через заснеженную страну. Видео было записано в реальном времени один раз и сейчас повторяется.
- Аэропорт Майями (США) — камера поворотная, так что можно наблюдать всю взлетную площадку целиком. Приятным бонусом станут комментарии операторов аэропорта — вы сможете почувствовать себя вовлеченным в ситуацию.
- Подводная камера в Дирфилд-Бич (США) — каждую субботу с 9 до 11 утра здесь можно наблюдать за дайверами, а все остальное время — за рыбками.
- Йеллоунайф (Канада) — каждый август включается прямая трансляция северного сияния.
- Пиццерия в Братиславе (Словакия) — простое словацкое заведение в режиме онлайн показывает процесс приготовления пиццы.
- Часовня в Лас-Вегасе (США) — одна из тех, где часто женятся на незнакомках.
- Комната простой американки (США) — никакого подвоха здесь нет. Просто женщина решила транслировать свою жизнь в интернет. Иногда в кадре появляется красивый домашний кот.
- Дегустационный зал на Гавайях (США) — здесь в режиме онлайн дегустируют кофе.
- Тренажер для серфинга (Великобритания) — можно понаблюдать, как тренируются серфингисты. А также беззлобно посмеяться над падениями юных спортсменов.
- Торговый центр на одном из испанских островов — вы когда-нибудь видели, как играют в мини-гольф? В этом ТЦ игровых площадок очень много.
- Бар «Овизо» в Барселоне (Испания) — считается, что испанцы любят в обед выпить пару бокалов вина. Теперь есть шанс увидеть это своими глазами.
- Пчелиные соты крупным планом (Германия) — в режиме онлайн пчелы строят соты, производят мед и оберегают пчелиную королеву.
Если вы знаете, где можно посмотреть в реальном времени какие-то другие интересные места, — делитесь с нами ссылками в комментариях.
Фото на превью AP / East News