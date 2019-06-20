47 онлайн-камер для тех, кто хочет посмотреть весь мир не выходя из дома

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Копить деньги на отпуск, паковать чемоданы и отправляться в поездку совершенно необязательно, даже если вы хотите побывать в самой дальней точке планеты. Мировые достопримечательности, а также мало кому известные, но не менее любопытные места доступны прямо сейчас на экране вашего компьютера или телефона. Хорошая новость: большинство трансляций ведется на YouTube, поэтому с загрузкой проблем быть не должно.