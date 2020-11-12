40+ привычных для нас вещей, которые у иностранцев вызывают настоящую оторопь

Любой иностранец, оказавшись в чужой стране, практически каждый день сталкивается с особенностями местной культуры. Какие-то вещи могут восхищать, другие — удивлять, ну а третьи — вызывать искреннее недоумение. Конечно, наша большая страна не исключение: некоторые традиции оказываются за гранью понимания для приезжих гостей, а другие привычки они с удовольствием перенимают и начинают делать точно так же.