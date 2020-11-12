40+ привычных для нас вещей, которые у иностранцев вызывают настоящую оторопь
Любой иностранец, оказавшись в чужой стране, практически каждый день сталкивается с особенностями местной культуры. Какие-то вещи могут восхищать, другие — удивлять, ну а третьи — вызывать искреннее недоумение. Конечно, наша большая страна не исключение: некоторые традиции оказываются за гранью понимания для приезжих гостей, а другие привычки они с удовольствием перенимают и начинают делать точно так же.
Мы в AdMe.ru изучили немало мнений иностранцев, которые успели пожить в нашей стране и разобраться в наших привычках и культуре. Конечно, некоторые суждения могут показаться несколько субъективными, но нам кажется, что всегда любопытно узнать мнение со стороны.
Особенности быта
- В наших домах очень тепло. Центральное отопление греет каждую комнату, что очень удобно: можно буквально спать в трусах. Во многих зарубежных странах зимой в домах довольно холодно — около 17–18 градусов, не больше.
- А вот отключение горячей воды вызывает у иностранцев недоумение. Во-первых, это просто не принято, а во-вторых, у многих за рубежом стоит собственный бойлер, поэтому горячая вода есть практически всегда.
- Очень часто хозяин квартиры предлагает гостям тапочки или теплые носки. По мнению многих иностранцев, это очень здорово и удобно.
- Для нас нормально завести в квартире крупную собаку, будь то хаски или дог. За рубежом такое встречается крайне редко. В квартирах заводят либо котов, либо собак мелких пород, а вот крупных псов держат только владельцы собственных домов.
- У нас можно встретить раздельный санузел намного чаще, чем за рубежом. Там более распространен вариант, когда ванная комната совмещена с туалетом. А еще иностранцы часто устанавливают в ванных комнатах биде, а у нас это все-таки редкость.
- У многих из нас есть дача, куда можно поехать на выходные, пожарить там шашлыки. А вот за рубежом иметь собственный загородный домик могут позволить себе только богатые люди.
Еда
- Наши люди очень гостеприимные. Если в дом приходят гости, то хозяин, скорее всего, накроет стол с едой и напитками. За рубежом не принято устраивать пышные застолья без повода — скорее всего, гостю просто предложат чашку кофе и бутерброд.
- У нас суп — это полноценное блюдо, которым можно наесться, а во многих зарубежных странах суп — это просто бульон с небольшим количеством лапши или овощей. Так что можно сказать, что мы едим суп, а иностранцы «пьют» суп.
- Иностранцы отмечают, что у нас очень вкусные салаты — калорийные, с большим количеством ингредиентов и сытными заправками. В Голландии, например, салат — это помидоры, огурцы и капуста, заправленные оливковым маслом. А если хочется приготовить что-то изысканное, то еще добавляют авокадо.
- Вообще, по мнению приезжих, наша еда намного более разнообразная, у нас богатая национальная кухня. Особенно иностранцы отмечают борщ, окрошку, маринованные овощи. А еще мясо и хлеб имеют более яркий вкус, чем в некоторых других странах. И стоят дешевле.
- Часто все блюда готовят в больших объемах. Если это борщ, то огромная кастрюля, если салат — то тазик. А сама трапеза может затянуться на несколько часов.
Наши женщины
- Со стороны кажется, что наши девушки раньше выходят замуж. Есть какой-то негласный возраст — 25 лет, до которого якобы желательно выйти замуж. Для иностранцев это довольно рано: они начинают задумываться о семье после 30.
- Женщины стараются выглядеть красиво, даже если просто идут в супермаркет. Это удивляет и в какой-то степени даже восхищает иностранцев.
- Причем за собой следят женщины любого возраста, и вовсе не обязательно для того, чтобы привлечь мужчину, а просто для самих себя.
Взаимоотношения полов
- Почти все женщины любят цветы и рады такому проявлению внимания. То есть у нас прийти на первое свидание с букетом — это нормально, а для иностранцев, скорее, странно. А еще девушки часто выкладывают букеты в инстаграм, как бы соревнуясь, у кого больше букет.
- Для нас норма — когда мужчина делает первый шаг и приглашает на свидание. А, например, в Голландии, чаще всего именно женщина берет инициативу в свои руки и делает первый шаг к сближению.
- Иностранцам кажется несколько странным, что у нас только мужчины обмениваются рукопожатиями, а женщинам пожимать руку не принято.
- Иностранцы привыкли к тому, что каждый платит за себя, даже на свидании. А для нас нормально, когда мужчина платит за женщину. За рубежом мужчина будет угощать только в том случае, если у него день рождения.
- Более того, у нас чаще встречаются такие ситуации, когда один может заплатить за всех. Например, если мужчина пришел в клуб с девушкой и ее друзьями, он вполне может заплатить за всю компанию.
Городская среда
- В наших городах очень красивое и чистое метро, которое восхищает иностранцев. За рубежом метро — это обычный вид транспорта, а у нас чуть ли не каждая станция — шедевр архитектуры.
- Очень много карт лояльностей, практически в каждом магазине предлагают оформить такую карту. Даже у кафе и ресторанов есть свои программы лояльности.
- Мы очень любим огромные и дорогие машины, в то время как многие иностранцы предпочитают компактные и небольшие авто. Возможно, все дело в больших расстояниях и особенностях дорог.
- Практически везде можно спокойно расплатиться картами или с помощью телефона. За рубежом это встречается далеко не везде, и к этим операциям относятся намного более настороженно.
- У нас огромное количество аптек, они встречаются практически на каждом углу. Более того, многие из них работают круглосуточно, что для иностранцев — настоящая роскошь.
- Кстати, иностранцев удивляет режим работы не только аптек, но также магазинов, кафе, парикмахерских. У нас много круглосуточных заведений. Мы можем получить огромное количество услуг практически в любое время и в любой день недели, в то время как за рубежом часто это невозможно.
- У нас очень дешевый интернет и сотовая связь. Примерно за $ 7 в месяц мы можем получить безлимитный доступ к сети, а, например, в Японии стоимость этой услуги начинается от $ 40. Причем за эту сумму вы получите довольно медленный интернет.
Другие странности и особенности
- У нас есть очень странная «одержимость» — бахилы. Мы надеваем их в клиниках, детских садах, спортзалах. За рубежом бахилы практически не встречаются.
- На 1 Сентября школьники дарят учителям цветы. На Западе это совсем не принято, иначе учитель может и решить, что вы хотите получить от него более высокую оценку за тест.
- Нереально много комаров, которые очень мешают отдыхать на природе. Возможно, причина в большом количестве болот.
- Смешные банные шапки, которые защищают голову от перегревания. Для иностранцев это очень странный аксессуар.
- У нас огромные, высокие заборы. Иногда такое ощущение, что целые поселки строятся вокруг заборов.
- Несмотря на то что у нас очень большая страна, мы не очень любим по ней ездить. То есть путешествовать мы любим, но, как правило, выезжаем за рубеж или к морю. Для нас стандартный отпуск — это уехать куда-нибудь в Турцию, на Кипр, в Испанию, где можно поваляться на пляже. Многие летят по 10 часов, чтобы увидеть острова Таиланда, но ни разу не были, например, на Байкале. Иностранцы любят изучать свою страну и часто путешествуют на машине, исследуя в том числе национальные парки.
- Мы довольно суеверные люди. У нас куча разнообразных примет: нельзя пожимать руку через порог и дарить подарок. Нужно посмотреть в зеркало, если вернулся, а также непременно присесть на дорожку.
- В школах имеются удобные большие раздевалки для всех. За рубежом часто есть лишь свои маленькие личные шкафчики. Также у нас гардеробы обустроены практически везде: в ресторанах, больницах, университетах. За рубежом далеко не везде есть общие раздевалки и вешалки — очень часто приходится брать верхнюю одежду с собой и носить ее в руках или класть на стул.
- Находясь на работе, мы можем всем своим видом показывать, как она нам не нравится. Вообще мы довольно часто жалуемся на свою работу.
- Мы часто отмечаем дни рождения на работе и угощаем коллег. Для иностранцев это очень непривычно.
- Мужчины и молодежь уступают место в метро. В Европе очень редко уступают место, даже бабушкам.
- У нас девушки носят шарф поверх пуховика или шубы, и это гораздо теплее и комфортнее, чем сначала заматывать шею, а сверху надевать верхнюю одежду.
- Более теплое и душевное отношение к близким, и особенно к родителям. Например, в Японии дети могут уехать от родителей и довольно редко общаться с ними: созваниваться раз в месяц и видеться раз в год. У нас все-таки более тесная связь межу родственниками.
- Мы всегда с удовольствием готовы помочь иностранцам. Даже если при этом мы не особо знаем иностранный язык.
Вы согласны с такими наблюдениями иностранцев или готовы поспорить с некоторыми утверждениями?