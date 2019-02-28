40+ малоизвестных фактов, которые пригодятся каждому, кто оказался в аэропорту

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Лучше всего о жизни в аэропорту расскажут его сотрудники и люди, которые много путешествуют. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему пассажиры в кедах не разуваются на контроле, как сдать невозвратные билеты и получить все деньги назад, почему пауэрбанки не сдают в багаж и как значительно уменьшить траты на трансфер, гостиницы и питание, даже если это ваше первое в жизни путешествие и на руках нет никаких бонусных карт?