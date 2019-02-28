40+ малоизвестных фактов, которые пригодятся каждому, кто оказался в аэропорту
Лучше всего о жизни в аэропорту расскажут его сотрудники и люди, которые много путешествуют. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему пассажиры в кедах не разуваются на контроле, как сдать невозвратные билеты и получить все деньги назад, почему пауэрбанки не сдают в багаж и как значительно уменьшить траты на трансфер, гостиницы и питание, даже если это ваше первое в жизни путешествие и на руках нет никаких бонусных карт?
Мы в AdMe.ru рекомендуем присмотреться к этому списку советов перед следующей поездкой и, возможно, дополнить его вашими рекомендациями и идеями в комментариях.
- В аэропортах используются сканеры, которые не наносят вреда здоровью человека. Поэтому операторы сидят рядом в простой одежде, а не находятся в отдельной комнате. Даже если вы проедете через сканер для багажа, вред для здоровья будет минимальным. Когда вы делаете флюорографию, доза облучения выше.
- Облучение при перелете меньше той дозы радиации, которую человек получает ежедневно. Но если лайнер попадает в грозовое облако, то находящиеся на борту лайнера люди получают такую же дозу облучения, как если бы они сделали томографию.
- Если вам предстоит рейс без питания, захватите сухой суп в пакетике и попросите стюардессу залить его кипятком. На борт можно пронести простые снеки: орешки, чипсы, шоколад, лапшу, каши или пюре быстрого приготовления, батончики-мюсли. На территории аэропорта пригодится пакетик с чаем: во многих кафе вам бесплатно нальют кипяток.
- Вещи из ручной клади, изъятые на предполетном досмотре, можно оставить на хранение в аэропорту (на срок от 30 дней до 3 месяцев) или отправить бандеролью по почте на любой адрес в пределах страны. Но в большинстве случаев достаточно заранее переложить груз в багаж.
- Вещи, конфискованные службой безопасности, часто распродают на специальных аукционах с доставкой по всему миру.
- В некоторых аэропортах, например в Дублине, питьевую воду можно купить после прохождения досмотра по вполне приемлемой цене. На территории США и Канады разрешают пронести бутылку со льдом или пустую емкость, чтобы наполнить ее водой из питьевого фонтанчика после прохождения контроля.
- Универсальное решение — это пустая бутылка с фильтром: берете ее с собой, проходите досмотр, а затем наливаете в нее обычную воду из-под крана (в том числе и на борту самолета).
- Любое порошковое вещество, будь то мука, детское питание, тальк для тела или растворимый напиток, лучше перевозить в запечатанной фирменной упаковке. Иначе служба безопасности имеет право его изъять как подозрительный предмет.
- Если у вас рейс с пересадкой, а вы планируете что-то купить в Duty Free, помните, что у вас могут забрать все купленное при досмотре уже на следующем или конечном рейсе, руководствуясь требованиями службы местной таможни или правилами авиакомпании.
- Оплачивайте покупки в Duty Free иностранной валютой (как правило, это евро или доллары). Стоимость товаров в местной валюте всегда выше.
- Если у вас с собой дезодорант в виде спрея, то ваш багаж могут вскрыть, поскольку такие предметы считаются взрывоопасными. Лучше брать стики: они разрешены к свободной перевозке в ручной клади. Часто в багаже взрываются пены для бритья, так что от них лучше отказаться совсем.
- Иногда вещь не кажется опасной, тем не менее вас не пустят с ней в самолет, если вы летите на острова или в Австралию. Семена, растения и часть продуктов питания нельзя сдать даже в багаж. Поэтому многие авиакомпании, вне зависимости от того, куда вы летите, советуют выбирать наземный транспорт, чтобы не столкнуться с проблемами в аэропорту.
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Пауэрбанки нельзя сдавать в багаж, а в салон позволят пронести только те, у которых емкость менее 20 000 мА⋅ч (для остальных требуется отдельное разрешение). Пользоваться ими на борту тоже не рекомендуется, потому что они могут загореться.
- Примите болеутоляющее до начала посадки, если летите простуженными: из-за перепадов давления в самолете при таком состоянии сильно болят уши.
- Когда летите в паре, перемешайте вещи, чтобы при потере одного чемодана во втором нашлось самое необходимое для каждого из вас. Всегда берите один комплект нижнего белья и чистую пару носков в ручную кладь.
- Чтобы лак для ногтей быстро не загустел после перелета, поместите его в ручную кладь. Стеклянную или мягкую пилочку для ногтей, в отличие от металлической, не нужно сдавать в багаж.
- Вместо целого флакона духов берите с собой пробники: маленькой пробирки вполне хватит на 2–3 недели путешествия. Покупая любимый аромат в крупных магазинах косметики, попросите его мини-версию в подарок.
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В автоматах крупных международных аэропортов можно купить полезные вещи по доступной цене, например одноразовое белье, детское питание, памперсы, зарядки для телефонов, средства гигиены или предоплаченные сим-карты.
- Если увидите автомат, который выдает сдачу, поместите в него купюру, а затем нажмите «Возврат средств»: скорее всего, он выдаст вам мелочь, которая пригодится для оплаты таких услуг, как камера хранения, багажная тележка, или для карманных расходов в городе.
- Свободные туалеты легче найти в зале выдачи багажа, рядом с паспортным контролем, в зале ожидания вылета, рядом с обособленными крупными кафе, а также в зонах, которые находятся далеко от основных коридоров и проходов.
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Перед полетом внимательно изучите карту аэропорта на наличие зон, которые облегчают часы ожидания. Это могут быть, например, бассейны, кинотеатры или зоны с видеоиграми.
- В зале прилета почти всегда есть бесплатный Wi-Fi, в отличие от зала выдачи багажа, где за это могут уже попросить денег.
- Если терминалов много, возможно, они соединены подземным переходом для быстрого доступа, о котором не все знают. Например, в аэропорту Шереметьево (Москва) между терминалами D и B по туннелю курсирует поезд, а в аэропорту Франкфурта между первым и вторым терминалом есть туннель, которым чаще всего пользуются сотрудники.
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У каждого аэропорта есть свои особенности, о которых пишут на различных сайтах с отзывами. Например, в аэропорту Маккаран (Лас-Вегас) можно снять номер за $ 5 в час, в эту цену входит доступ к тренажерному залу и душевой комнате. А в аэропорту Мюнхена во втором терминале есть огромная открытая терраса для посетителей, откуда можно наблюдать за самолетами на взлетно-посадочной полосе.
- Многие аэропорты и авиакомпании продают доступ на 24 часа к собственным VIP-лаундж-зонам, в которых есть бесплатные напитки и легкие закуски, бесплатные душевые и индивидуальные комнаты отдыха. В ряде случаев это дешевле и удобнее, чем ехать в ближайший отель.
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Чтобы в самолете сосед впереди вас не откинул спинку кресла вам на колени, используйте специальные зажимы: они крепятся на обеденный столик и не дают впереди сидящему пассажиру перевести кресло в горизонтальное положение.
- Если предстоит долгий перелет, возьмите с собой пару шариков для тенниса и катайте их ступнями ног во время полета, чтобы ноги не отекли.
- Пассажиров бизнес-класса рассаживают в носовой части самолета, потому что там ближе выходы. Но по статистике самые безопасные места — те, что расположены в хвосте самолета.
- «Космическое одеяло», недорогое, тонкое и легкое, часто выручает в непредвиденных ситуациях. Его можно использовать как согревающий плед, вставить часть материала в обувь как стельку, если ноги замерзают, или же использовать в качестве обертки для бутылок с детским питанием, чтобы они не остывали.
- Чтобы скорее приспособиться к новой климатической и часовой зоне, за день до полета увеличьте нагрузку при занятиях спортом. Естественная усталость поможет организму быстро заснуть и перестроиться к режиму на новом месте.
- Если нужно зарегистрироваться онлайн, а сайт авиакомпании вдруг перестал работать, попробуйте еще раз, открыв сайт в режиме «инкогнито».
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Пассажиров в кедах на тонкой подошве не просят разуваться при досмотре службой безопасности. Любую обувь с твердой подошвой или на каблуке приходится снимать.
- В том случае, когда в салоне самолета нет интернета, деньги за покупку какого-либо товара на борту списываются с вашей карты уже после посадки. Если на ней недостаточно средств, то вы «уйдете в минус».
- Если вы летите в полупустом самолете и на руках у вас обычная бонусная карта авиакомпании (иногда ее можно оформить прямо перед полетом в аэропорту), можно попросить стюардессу пересадить вас в бизнес-класс. Члены бонусной программы имеют приоритет по сравнению с обычными пассажирами, и в ряде случаев за это даже не придется доплачивать.
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Билеты на транспорт, который доставляет людей из аэропорта в город, можно купить по семейным тарифам. Кассиры не проверяют степень родства, и вы легко можете объединиться в группу с незнакомцами, чтобы вместе сэкономить. Например, в Москве обычный билет на аэроэкспресс стоит 500 руб., но если вы представитесь кассиру группой из 4 друзей или родственников, поездка обойдется каждому из вас всего в 237,5 руб.
- Если вы летите стыковочным рейсом, но первый рейс откладывают, звоните сразу на горячую линию авиакомпании, которая выполняет следующий рейс. Часто достаточно сообщить номер текущего рейса, чтобы для пассажира приберегли место в самолете, который полетит по маршруту второго рейса, но чуть позже.
- Чаще всего можно вернуть полную стоимость безвозвратного билета, если сдать его заранее или хотя бы до начала посадки.
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Если вы прилетели ночью, то выгоднее поспать несколько часов в специальной капсуле для отдыха в аэропорту, а на следующий день заселиться в отель. Если же вы поедете сразу в гостиницу, то сначала переплатите за ночное такси, а потом еще за полные сутки в номере вместо нескольких часов.
- Если вы хотите во время пересадки вылететь из аэропорта другим рейсом, то второй билет оформляйте с задержкой, иначе будут проблемы в системе бронирования: сначала должен улететь самолет, на который вы купили первый билет, а затем можно регистрироваться на новый рейс.
- В ряде случаев лучше брать билет с долгой пересадкой, например в Сингапуре. Для граждан СНГ при наличии авиабилета открыт безвизовый транзит до 4 дней. Таким образом, вы можете прилететь в самый удивительный аэропорт мира, погулять по этому прекрасному городу-государству, а затем продолжить свое путешествие.
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Фото на превью igor19101990 / pikabu