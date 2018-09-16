4 реальных способа поехать за границу бесплатно, о которых вы не подозревали

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Доказано, что поездки и путешествия продлевают жизнь и делают нас счастливее. Если вы все еще откладываете планирование будущего приключения в самый дальний ящик, считая, что любая поездка — это очень дорого, вам стоит прочитать эту статью. Отправиться в автотур по штатам Америки, поехать помогать пандам в Китай или начать учиться в Норвегии абсолютно бесплатно — существует много способов открывать новые страны.

Мы в AdMe.ru очень любим путешествовать, поэтому решили рассказать вам о необычных возможностях съездить за границу бесплатно или очень бюджетно. В конце статьи вас ждет бонус, который придется по душе тем, кто хочет получить образование в другой стране и повидать мир.

1. Путешествовать на машине по США

Если вы давно мечтали прокатиться на машине по Америке, например по следам Ильфа и Петрова, но у вас нет собственной машины и нет возможности оплатить ее аренду, тогда вам точно стоит воспользоваться сервисом Auto Driveaway. Это крупнейшая фирма по перевозке автомобилей. Для начала необходимо получить визу в США (если у вас ее еще нет) и найти бюджетные билеты в тот город, откуда вы хотели бы отправиться в автомобильное путешествие. Чтобы стать участником и воспользоваться чужой машиной, необходимо иметь международные водительские права, быть старше 23 лет и внести депозит в сумме $ 350 (он будет возвращен после поездки). Неплохая возможность посетить несколько штатов сразу.

2. Преподавать английский язык

Если у вас есть желание, а также возможность провести за границей от полугода до 2 лет, попробуйте себя в роли преподавателя по английскому языку. За занятия вам будут платить. К тому же во многих странах сертификация TEFL не требуется. На этом сайте можно найти множество предложений.

А для тех, кто не может так долго находиться за границей, существуют недельные волонтерские программы в Испании и Германии. Организация Diverbo ищет волонтеров, которые будут преподавать местным жителям английский язык. Фирма не оплачивает перелет, но предоставляет жилье и питание. А вместе с организацией Go Overseas можно отправиться преподавать язык в Африку, Мексику или даже в Австралию.

3. Организовать поездку для друзей

Один из хитрых способов поехать за границу бесплатно — спланировать поездку для группы ваших друзей или для семьи. Многие операторы путешествий могут покрыть ваши расходы как лидера группы. Правила меняются в зависимости от компании. Так, например, YMT Vacations предоставит вам бесплатный отпуск, если вы соберете 12 человек в поездку; а если эти люди забронируют билеты через эту же фирму, YMT также покроет стоимость ваших билетов. Другие компании тоже оплачивают расходы организатора тура: Grand Circle Cruise Line, International Select Tours, All Abroad Travel и Merit Group Travel.

4. Исследовать свою родословную

Вам крупно повезло, если у вас есть корни в другой стране. Возможно, эта страна с радостью пригласит вас, чтобы познакомить со своей культурой. Условия зависят от организаций, но в основном они берут на себя часть расходов. Например, Венгерский фонд прав человека возглавляет программу ReConnect Hungary, в рамках которой молодые люди могут совершить культурную поездку по стране. Организация с аналогичными программами — Heritage Greece. Birthright Armenia приглашает молодых людей с армянскими корнями 20–32 лет, чтобы работать в различных организациях, в том числе в средствах массовой информации. Love Boat Study Program рассчитана на людей тайваньского или китайского происхождения возрастом 16–27 лет. Birthright Israel и Israel Experience приглашают молодых людей еврейского происхождения приехать в Израиль, чтобы познакомиться с культурой, поработать или пройти стажировку. Существует также Маса ART-TEL, предлагающая аналогичные поездки для людей творческих профессий длительностью один год. Программы можно выбрать на официальных сайтах.

Бонус для студентов и тех, кто молод душой:

1. Побыть волонтером

Волонтерство — это один из самых интересных способов путешествовать бюджетно, потому что волонтер покупает только билеты, делает визу (при необходимости) и платит вступительный взнос. Проживание и питание оплачивает принимающая организация. За это волонтер выполняет различную работу, например очищает лес, участвует в археологических раскопках, помогает местным жителям. Как стать волонтером? Сначала стоит обратиться в организации World4U, All Hands and Hearts или WWOOF. Обычно база волонтерских проектов открывается в начале марта. На сайте нужно выбрать 5 проектов (вся необходимая информация предоставляется). После этого следует заполнить анкету на сайте, съездить в офис и оплатить вступительный взнос (примерно 100 евро), а затем просто ждать подтверждения по одному из выбранных проектов. После того как придет письмо о том, что вас взяли в выбранный проект, останется только подать документы на визу (необходимые документы пришлет принимающая сторона) и купить билеты.

Бюджет на поездку зависит исключительно от выбора страны. Блогер Наташа Буданова делится секретом: «Чем богаче страна, тем меньше придется тратить карманных денег. К примеру, во Франции я потратила около 50 евро за 3 недели, а в Португалии те же деньги спустила за 10 дней. Дело в том, что в богатой стране больше бюджет на проекты, поэтому готовят много и вкусно, а значит, тратить деньги просто не надо».

Будьте начеку! «Если ассоциация заставляет вас заплатить за период волонтерства, особенно если это стоит больше, чем жилье, — это обман», — предупреждает студент Жозеф Конэ. Вам необходимо заплатить только взнос, а жилье оплачивает организация.

Наиболее интересен такой вариант будет студентам, ведь средний возраст волонтера составляет около 20–25 лет.

2. Бесплатно учиться

Многие думают, что учеба за границей стоит очень дорого. Однако в реальности это не совсем так. Есть страны, где обучение в высших учебных заведениях бесплатно. Необходимо только купить билет, сделать самостоятельно визу и оплатить страховку. Однако есть возможность оформить стипендию (например, во Франции), которая покроет эти расходы и гарантирует вам место в общежитии.

Страны с бесплатным образованием: Государственные университеты Германии не взимают плату за обучение вообще, однако номинальная плата за покрытие административных расходов составляет 150–250 евро.

Норвежские вузы не требуют оплачивать вступительный взнос.

Чехия, Франция, Бельгия, Греция и Испания берут минимальный административный взнос, а само обучение бесплатно. Словом, поступление в вуз в Европе — это отнюдь не такой сложный процесс, как кажется. Следуя простым инструкциям, можно с легкостью начать учебу там, где бы вы хотели.