4 квартиры японских минималистов, которые помогут понять, как много места в нашей жизни занимает хлам

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Сейчас в квартире Фумио Сасаки (Fumio Sasaki) находится около 200 предметов, хотя раньше там было не протолкнуться от хлама и ненужных вещей. Каждый день он бездельничал, жаловался на отсутствие денег, не мог найти время и силы на хобби. Все изменилось, когда он узнал об образе жизни минималистов.

Вообще, традиционная японская культура стремится к простоте: дзен-буддизм, следящий за чистотой сознания, черно-белая каллиграфия, трехстишия хайку. Поэтому многие известные минималисты — японцы. Они отвергают современную культуру неустанного потребления, владея только самыми необходимыми вещами. Упрощенный стиль жизни завоевал популярность и на Западе. Например, метод уборки КонМари, который предполагает тотальное расхламление, сейчас активно используют жители Европы и США. Мы в AdMe.ru вдохновились культурой Японии и историей Фумио Сасаки и делимся с читателями удивительными фотографиями минималистичных японских интерьеров.

Квартира Фумио Сасаки

Сейчас в шкафу Сасаки есть 3 рубашки, 4 пары носков, 2 куртки и еще несколько предметов гардероба. В ванной вы увидите бритву, ножницы и баночку с мылом, которым он моет лицо, волосы и даже посуду. А вот что было раньше:

Его квартира была захламлена вещами. Полок не хватало для всех книг, которые он даже не начинал читать, поэтому они горками росли на полу. Много пространства занимала коллекция CD- и DVD-дисков. В шкафу лежали вещи, которые он считал «любимыми», хотя некоторые из них надевал от силы пару раз. В углу собирали пыль гитара и массивные усилители, но этому хобби Сасаки не уделял много времени. Каждый вечер Сасаки сидел перед телевизором и пил пиво. Просыпался он поздно и шел на работу, ненавидя свое существование. Он постоянно сравнивал себя с другими и не мог найти силы изменить свою жизнь. В отчаянии он расстался с девушкой, сказав, что не сможет ее обеспечить, а потом купил лотерейные билеты, наивно надеясь выиграть кругленькую сумму. Все изменилось, когда Сасаки наткнулся в интернете на статьи о минимализме. Он осознал, что его бесит беспорядок, но он не находит силы убраться, потому что вещей слишком много. И они забирают много энергии.

Ему потребовался год, чтобы очистить свое жилье от всего ненужного. Что-то он раздал друзьям, коллекцию дисков и книг отдал в комиссионные магазины. Фотографии и бумажные письма Сасаки отсканировал, чтобы хранить их в удобном цифровом формате. Его квартира занимает всего 20 кв. м, но кажется намного просторнее. Кто-то из его друзей подсчитал, что у него есть только 150 предметов, хотя Сасаки признается, что сейчас их все же больше.

Вместе с пространством освободилось и сознание Сасаки. Он открыл для себя физическую активность: в свободное время он любит ходить в дальние походы в горы. Сасаки считает, что в нагромождении вещей люди забывают о том, что из квартиры можно и нужно выходить. Он предпочитает тратить деньги и время на путешествия, качественную еду, встречи с друзьями и развитие. Вещи больше не мешают ему, он прекрасно обходится своим минимальным набором. Он не выбирает, что надеть с утра, не тратит время, подбирая в магазине уникальный шампунь. Даже на мытье полов он тратит около 2 минут.

Сасаки работает редактором журнала. Он написал книгу «Прощайте, вещи!», которая стала бестселлером, и ведет блог о минимализме на японском языке. Все больше японцев становятся радикальными минималистами. Ниже вы увидите снимки аккуратных квартир, в которых нет ничего лишнего.

Квартира Кацуи Тойоды

Вот квартира минималиста Кацуи Тойоды (Katsuya Toyoda), который тоже работает редактором. У него есть только стол, шкаф и футон — японский матрас, который он стелет на пол, а после пробуждения убирает в шкаф.

На кухне и в ванной — ничего лишнего. Гардероб Тойоды тоже минималистичен. Кстати, есть мнение, что минимализм понравился японцам из-за лаконичного стиля одежды и жизни Стива Джобса. Хотя кто-то считает, что минимализм, наоборот, перешел из восточной культуры в западную.

Квартира Наоки Нумахаты

Писатель Наоки Нумахата (Naoki Numahata) прекрасно совмещает минималистичный стиль жизни и воспитание дочери.

Он считает, что для культуры Японии важно оставлять пространство пустым. В помещениях для чайных церемоний нет ничего, кроме напольных татами, все остальное должно дополнить воображение человека.

Квартира Саеко Кушибики

Минималистка Саеко Кушибики (Saeko Kushibiki) тоже отказалась от лишних вещей. В ее скромном гардеробе только самое необходимое, а на кухне лишь та посуда, которая нужна одному человеку.

Кушибики не нужен стул, а спит она на матрасе-футоне и убирает его в шкаф, когда просыпается.

А вам нравится минимализм? Или вы хорошо чувствуете себя в творческом беспорядке?