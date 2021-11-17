35+ снимков из Ирландии, которые пропитаны колоритом и самобытностью до последнего пикселя

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Ирландия. Так много вопросов и так мало ответов. Это государство несправедливо обделено вниманием туристов и стоит далеко не на первом месте в списке стран, обязательных к посещению. Первое, что приходит на ум большинству при упоминании Ирландии, — бесконечные холмы, овцы и эльфы. Ну и Конор Макгрегор.

Нас в AdMe.ru хлебом не корми — дай узнать изнанку жизни забугорья. Сегодня вас ждет подборка занимательных фотографий прямиком с Изумрудного острова.

Типичный ирландский завтрак

«В местном кинотеатре проходят кинопоказы для собак. Я прихватил с собой фотоаппарат и сделал несколько милых кадров»

У местных жителей дома не пакет с пакетами, а шкаф с пакетами

Как ты попал в мою кухню? © invalid337 / Reddit

У нас в доме под них отведена целая комната. Мы называем ее мусорной. © Over-Egg-5229 / Reddit

Обычный день в Ирландии. Наглого тюленя выгоняют из местного рыбного магазина, в который он частенько наведывается

«Здесь на каждом шагу встречаются магазины с изделиями из шерсти. Можете и свою собачку утеплить. Бездомных собак, кстати, тут не видела»

«Путешествуем по Ирландии с женой. Не знаю, какие у нее планы, но лично я домой возвращаться не собираюсь»

Мужчина и его коза. Ирландия, графство Керри

Я бы выпил с ним чашку чая и с удовольствием послушал его рассказы. © BuckyDuster / Reddit

Как празднуют дни рождения ирландские дети

«День рождения моего двоюродного брата выглядит намного круче всех тех, что я видел».

«Посетил сегодня крутое кладбище в Ирландии»

«Поезжай в Ирландию, — говорили они. — Там красиво», — говорили они

«Мой 90-летний ирландский дедушка всегда готовит мне жаркое в день моего рождения»

Ох уж эта ваша ирландская одежда. © Unknown author / Reddit

«Сняли в Ирландии жилье на Airbnb. Здесь было уютно, и мы отлично провели время»

Здесь активно помогают бездомным. Даже пенсионеры не остаются в стороне — они тратят часть своей пенсии на продукты и самостоятельно готовят еду нуждающимся

«Стал свидетелем того, как сотрудники полиции купили мороженое для задержанного, которого они перевозили в жаркий день»

Забудьте о лепреконах. Это самое ирландское, что вы когда-либо увидите

Продукты с истекающим сроком годности в здешних магазинах продают в специальных секциях. Тут не считается зазорным закупаться в этом отделе

Люди, наоборот, стараются покупать портящуюся еду, чтобы уменьшить объем отходов и тем самым помочь экологии.

В этом отеле в Ирландии в ванной комнате установлена открывалка для бутылок

«Дамы и господа, представляю вашему вниманию ирландскую еду в коробочках»

«Сняли жилье в шикарном жилом комплексе. И вот кто решил пожаловать к нам в гости»

«Это происходит уже не первый раз. И если что, у меня нет лошади».

На строительных площадках в Ирландии отображается только самая актуальная информация

«Пабы открыты как обычно».

«Водитель автобуса в Дублине зарядил меня хорошим настроением на весь день»

«Я донор. Только что сдал кровь в 10-й раз, и за это клиника подарила мне вот такое серебряное ожерелье»

«Встретил этого паренька на пляже»

Ирландия занимает 10-е место в мире по количеству пустующих домов

«Мой задний двор в пригороде Дублина вечером. Красота»

«Еду как-то с рыбалки и вижу столпотворение старых автомобилей. Оказалось, что это местные пенсионеры, вместо того чтобы картоху собирать, собрались раритетами померяться»

«Моя жена разрисовывает городские электрические щитки»

Мне доставляет удовольствие видеть такие коробки по всему городу. Это отличная идея. И это красиво. Спасибо! © Lemonlamps / Reddit

«Я студент, который только что переехал в Дублин. Сказал официантке в кафе, что могу позволить себе только тосты. Она ответила: „Поняла“, а потом принесла мне это»

«Люблю ирландское гостеприимство».

Так выглядит паспорт гражданина Ирландии

«Спустя почти 3 года я наконец-то стал гражданином этой страны».

А чтобы получить ирландское гражданство, необходимо спеть гимн под аккомпанемент живого оркестра

Забавно, но сливочное масло здесь всегда по умолчанию продается соленое. Если хотите обычное, то нужно искать пометку unsalted butter («несоленое масло»)

Вполне стандартная ситуация на дороге

Парикмахерские в сельской Ирландии обладают определенным шармом

В туалете Дублинского зоопарка

«Эпичный охранник, которого я встретил в Ирландии»

У моего брата тоже маламут. Как-то к нему в квартиру забрался грабитель и украл вещи. Когда воришку задержали, ему надо было написать подробный отчет о том, что он делал в квартире. Он написал: «Забрался через окно. Украл вещи. Поиграл с собакой 10 минут. Ушел из квартиры через окно». © biosnacky / Reddit

«Муж попросил меня приготовить ему ирландский деликатес. Да пожалуйста»