35+ фотографий, которые демонстрируют, как живет средний класс в разных странах мира

Выбираясь за границу, мы любуемся местными достопримечательностями, разглядываем городскую архитектуру, фотографируем на память дома и отели в странах, где побывали. И зачастую наше знакомство с национальными строениями на этом завершается.

Мы в AdMe.ru заинтересовались, как живут обычные люди в разных странах, и с удовольствием делимся с вами нашими наблюдениями.

Индия

Великобритания

Япония

США

Германия

Италия

Китай

Бразилия

Мексика

Швеция

Куба

Австралия

Индонезия

ОАЭ

Исландия

Беларусь

Испания

Россия

А вам удавалось заглянуть в дома местных жителей во время путешествий? Делитесь вашим опытом с нами в комментариях!

Фото на превью akpsibrian / flickr, carlos castro / flickr

9 На склад!
30 Комментарии
  • 8 декабря 2017
  • 30
  • 8745

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