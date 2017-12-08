35+ фотографий, которые демонстрируют, как живет средний класс в разных странах мира

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Выбираясь за границу, мы любуемся местными достопримечательностями, разглядываем городскую архитектуру, фотографируем на память дома и отели в странах, где побывали. И зачастую наше знакомство с национальными строениями на этом завершается.

Мы в AdMe.ru заинтересовались, как живут обычные люди в разных странах, и с удовольствием делимся с вами нашими наблюдениями.