35+ фотографий, которые демонстрируют, как живет средний класс в разных странах мира
Выбираясь за границу, мы любуемся местными достопримечательностями, разглядываем городскую архитектуру, фотографируем на память дома и отели в странах, где побывали. И зачастую наше знакомство с национальными строениями на этом завершается.
Мы в AdMe.ru заинтересовались, как живут обычные люди в разных странах, и с удовольствием делимся с вами нашими наблюдениями.
Индия
Великобритания
Япония
США
Германия
Италия
Китай
Бразилия
Мексика
Швеция
Куба
Австралия
Индонезия
ОАЭ
Исландия
Беларусь
Испания
Россия
А вам удавалось заглянуть в дома местных жителей во время путешествий? Делитесь вашим опытом с нами в комментариях!
Фото на превью akpsibrian / flickr, carlos castro / flickr