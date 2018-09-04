Как найти крутое жилье за границей и не разочароваться в день приезда (32 квартиры в Европе, которые вас точно порадуют)

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А вы знали, что останавливаться в отелях уже немодно? Современные путешественники вовсю арендуют квартиры и дома в новых городах, променяв лебедей из полотенец и безразмерные халаты на возможность почувствовать себя местными жителями. Тем более что есть такие квартиры, которые не оставляют ни единого шанса гостиницам.

Мы в AdMe.ru провели серьезную поисковую операцию, результатом которой стала подборка из трех десятков отличнейших мест для проживания в разных уголках Европы. Цены демократичные, пентхаусы и замки не рассматривали — не обессудьте.

И для начала вот несколько советов для поиска идеального жилья.

1. Не радуйтесь слишком рано

Вы нашли 100-метровые апартаменты с антикварной мебелью в двух шагах от Лувра или Колизея, и скромный хозяин просит за них ₽ 2 000 в сутки? Имеет смысл закатать губу и продолжить поиск. За роскошное жилье нужно роскошно платить, поэтому все объявления, заставляющие вас ошеломленно протирать глаза, обычно размещаются мошенниками. Разумеется, вы вполне можете за небольшие деньги получить хороший ремонт, центральное расположение или большой метраж, но не все сразу.

2. Не жалейте времени на чтение отзывов

Для того чтобы получить максимально объективную информацию о вашем будущем месте пребывания, изучите как можно больше отзывов от побывавших там людей. Это отнимет немало времени, но только так вы сможете узнать обо всех недостатках жилья, будь то проблемы с водой, неприятные соседи или грязное постельное белье. Кстати, отзывов не должно быть меньше 25–30, особенно если у владельца квартиры стоит статус «суперхозяин». Иногда небольшое количество отзывов связано с тем, что квартира сдается совсем недавно, и возможно, что у нее нет недостатков. Рисковать или нет — решайте сами.

3. Изучите карту местности

Во-первых, этот шаг позволит понять, подходит ли вам эта квартира по расположению, далеко ли находятся остановки общественного транспорта, есть ли поблизости важная для вас инфраструктура: супермаркеты, аптеки, фитнес-клубы, пляж. Во-вторых, изучение территории, на которой расположена квартира, поможет вам избежать мошенничества. Если на фотографиях видно, что окна выходят на большой парк, а на карте нет даже маленького сквера, значит, объявлению не стоит доверять.

4. Подумайте о том, чего нет на фотографиях

Даже если на фотографиях квартира выглядит отлично и изображений достаточно для того, чтобы сложилось общее впечатление о месте пребывания, подумайте о том, что хозяева забыли (или не захотели) сфотографировать. Может быть, отсутствуют изображения ванной, туалета, входа в квартиру или посуды. Отсутствие фотографий не говорят о том, что вас непременно хотят обмануть или скрыть что-то неприятное. Скорее всего, владелец квартиры просто не подумал о том, что эти снимки могли бы пригодиться. Но факт остается фактом: вы не знаете, в каком состоянии находится вещь, пока не увидите ее, а значит, покупаете кота в мешке.

5. Правило любви с первого взгляда

Для того чтобы насладиться отдыхом в новом городе, арендуйте квартиры, которые вам понравились сразу. Если вы нашли свое идеальное жилье, но хотите сэкономить пару сотен рублей или 10 минут ходьбы и поэтому бронируете другую квартиру, которая не вызывает у вас особого восторга, подумайте еще раз и сделайте выбор в пользу жилья мечты. Некоторые люди думают, что они путешествуют не для того, чтобы сидеть в четырех стенах, и не так уж важно, где ночевать, если все остальное время ты изучаешь прекрасные новые пейзажи. Но мы уверены, что красивое и необычное жилье способно сделать отдых по-настоящему запоминающимся. Именно поэтому мы выбрали для вас самые достойные варианты для проживания, которые к тому же обойдутся дешевле обычных номеров в разрекламированных гостиницах.

Барселона (Испания)

Отдельная комната с просторной террасой и видом на город. Цена ₽ 3 434

Ссылка на квартиру

Аутентичная испанская квартира в Старом городе. Цена ₽ 5 074

Ссылка на квартиру

Мадрид (Испания)

Квартира с причудливым интерьером и центральным расположением. Цена ₽ 5 074

Ссылка на квартиру

Стильный лофт в центре Мадрида. Цена ₽ 5 074

Ссылка на квартиру

Валенсия (Испания)

2-этажный лофт с модным интерьером и выходом на личную террасу. Цена ₽ 4 996

Ссылка на квартиру

Простор, винтаж и уют; жилье в пешей доступности от центра города. Цена ₽ 4 605

Ссылка на квартиру

Лиссабон (Португалия)

Современные апартаменты с очаровательными намеками на старину. Цена ₽ 4 683

Ссылка на квартиру

Квартира в центре Лиссабона с выходом на крышу и по-домашнему комфортной обстановкой. Цена ₽ 4 761

Ссылка на квартиру

Москва (Россия)

Суровая, но уютная студия в стиле лофт с отличным дизайном. Цена ₽ 4 900

Ссылка на квартиру

Светлые и стильные апартаменты в центре Москвы. Цена ₽ 4 305

Ссылка на квартиру

Санкт-Петербург (Россия)

Светлые апартаменты в двух шагах от Зимнего дворца. Цена ₽ 5 000

Ссылка на квартиру

Много кирпича и большой метраж; жилье в самом сердце Петербурга. Цена ₽ 4 300

Ссылка на квартиру

Лондон (Великобритания)

Уютный уголок с классическим английским интерьером. Цена ₽ 4 487

Ссылка на квартиру

Со вкусом оформленная комната в огромном лофте с террасой. Цена ₽ 5 609

Ссылка на квартиру

Вена (Австрия)

Современный дизайн с элементами классического венского стиля и винтажная мебель. Цена ₽ 5 074

Ссылка на квартиру

2-этажная квартира в бело-зеленых тонах в 5 минутах езды от центра Вены. Цена ₽ 4 371

Ссылка на квартиру

Стамбул (Турция)

Уютная квартира с доступом к террасе с видом на Босфор. Цена ₽ 3 434

Ссылка на квартиру

Атмосфера лофта и нескучные дизайнерские решения в здании бывшего французского консульства. Цена ₽ 3 903

Ссылка на квартиру

Рим (Италия)

Просторная квартира с панорамными окнами и яркой мебелью. Цена ₽ 4 293

Ссылка на квартиру

Уютная квартира с причудливым интерьером рядом с Колизеем. Цена ₽ 4 683

Ссылка на квартиру

Флоренция (Италия)

Небанальная обстановка и много воздуха в здании монастыря XII века. Цена ₽ 3 527

Ссылка на квартиру

Романтичный интерьер, старинная мебель и вид на тихий двор. Цена ₽ 3 763

Ссылка на квартиру

Неаполь (Италия)

Простой интерьер в морском стиле и вид из окна, за который можно продать душу. Цена ₽ 5 095

Ссылка на квартиру

Просторная 3-комнатная квартира с минималистичным дизайном. Цена ₽ 4 782

Ссылка на квартиру

Париж (Франция)

Чудесная квартира в старинном стиле в самом сердце Монмартра. Цена ₽ 3 919

Ссылка на квартиру

Яркая квартира с небанальным дизайном и всеми удобствами. Цена ₽ 5 095

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Загреб (Хорватия)

Современный просторный дом с бассейном с отличным видом на Загреб. Цена ₽ 5 272

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Светлая просторная квартира с яркими акцентами неподалеку от главной площади города. Цена ₽ 4 006

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Дубровник (Хорватия)

Яркая и по-деревенски очаровательная 2-этажная квартира рядом со Старым городом. Цена ₽ 4 311

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2-этажная квартира с террасой и великолепным видом. Цена ₽ 4 939

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Будва (Черногория)

Просторная 2-комнатная квартира с дизайнерским ремонтом. Цена ₽ 4 703

Ссылка на квартиру

Романтичная квартира со старой мебелью в самом центре Будвы. Цена ₽ 4 625

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Ну как, у вас уже есть идеи, где остановиться во время следующего путешествия?