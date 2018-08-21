32 флага мира, которые явно придумали люди с фантазией (Хотя это не относится к Чаду)

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В мире насчитывается 197 признанных государств, и у каждого из них есть свой официальный флаг. Как одежда многое говорит о человеке, так и флаг может многое рассказать о своей стране.

AdMe.ru старательно изучил флаги со всего мира и нашел множество интересных совпадений, необычностей и занимательных фактов, о которых мы даже не подозревали. Начнем с того, что все государственные флаги в мире имеют прямоугольную форму. Кроме одного.

Непал — единственная страна в мире, чей флаг имеет столь необычные очертания. Два треугольника в основе флага символизируют две вершины Эвереста, которые находятся на границе этого государства. По легенде, Непал будет существовать, пока будут существовать луна и солнце, изображенные на флаге.

У всех остальных стран флаги имеют форму прямоугольника. Но среди них выделяются Ватикан и Швейцария — их флаги квадратные.

Красный крест, используемый Международным комитетом Красного Креста, происходит от швейцарского флага с цветами наоборот. Этот символ был выбран в честь основателя МККК швейцарца Анри Дюнана.

Самые многочисленные флаги — горизонтальные трехполосные. Таких флагов насчитывается 55. Самые популярные цвета на флагах мировых держав — красный, белый и синий. Хотя бы один из них всегда будет присутствовать на флаге. Вместе с тем Ямайка в День независимости от Великобритании, 6 августа 1962 года, приняла желто-черно-зеленый флаг. Эти цвета встречаются намного реже.

Самый редкий цвет, встречающийся на государственном флаге, — фиолетовый. Это связано с тем, что добывать натуральный фиолетовый краситель раньше было сложно и дорого, а к моменту, когда в конце XIX века появился искусственный, большинство стран уже определилось с цветами на собственных флагах. Сегодня фиолетовый цвет можно увидеть лишь на флаге Содружества Доминики. Он украшает грудь попугая сиссеру — символ этого островного государства.

Еще один редкий цвет, присутствующий лишь на одном государственном флаге, — аквамариновый. Он обозначает воду на флаге Багамских Островов: желтая полоса — берег, а черный треугольник символизирует единство и решимость багамцев. Этот флаг сравнительно молод, ему 45 лет. Он был принят в 1973 году.

Сейчас невозможно точно установить, какой флаг является самым древним, но старейшим из действующих является флаг Дании. Он ведет свою документально подтвержденную историю с XIV века и имеет собственное имя — Даннеброг. Интересно, что в Дании законодательно запрещено оскорблять любой флаг другого государства, но не предусмотрено наказание за те же действия с собственным.

Одним из самых молодых флагов по праву считается флаг Сейшельских Островов — ему всего 22 года, он был принят в 1996 году. В его пяти лучах чувствуются энергия и легкость.

Флаг Канады тоже относительно молодой — ему 53 года. Он был утвержден в 1965 году. Лист на флаге имеет 11 острых вершин, но в природе вы такого листа не найдете. Его форма объясняется тем, что такое изображение меньше всего искажается при развевании флага на ветру.

Япония обновила свой флаг менее 20 лет назад, правда лишь частично. На флаге, который использовали до 1999 года, красный круг был другого оттенка и располагался не точно по центру. Пропорции флага тоже были другими.

Флаг Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии называется также Юнион Джек (Union Jack). Он состоит из флагов св. Георгия, св. Андрея и св. Патрика, наложенных один на другой. Заметим, что Уэльс, входящий в состав страны, на флаге не представлен.

Филиппины — единственная страна, цвет флага которой может меняться. В случае войны красная полоса становится синей, а синяя — красной.

Флаг Парагвая уникален тем, что у него две стороны — лицевая и оборотная. На лицевой изображен государственный герб страны, а на оборотной — казначейская печать.

На флагах всего мира можно увидеть животных, инструменты и даже оружие. Но изображение человека есть только на флаге Белиза.

Португалия — единственная страна, изобразившая научный прибор на своем флаге. Это армиллярная сфера — астрономический инструмент для определения координат. На флаге она напоминает о великих португальских мореплавателях, выдающихся путешествиях и географических открытиях.

На флаге Королевства Бутан можно увидеть дракона. Он означает название этой страны на тибетском языке — «Земля Дракона». В лапах у него драгоценности, что говорит о богатстве этой страны.

Оружие в том или ином виде есть на многих флагах, но такого детализированного автомата Калашникова нет ни у кого, кроме Мозамбика. Книга, мотыга и автомат символизируют образование, производство и оборону этой страны.

На флаге Бразилии изображено звездное небо, каким оно было в 8 часов 30 минут утра 15 ноября 1889 года — в день провозглашения Бразилии республикой. Надпись на флаге означает «порядок и прогресс», а среди звезд явно различим Южный Крест.

Чтобы понять, где расположено государство Науру, можно просто взглянуть на их флаг. Желтая полоса обозначает экватор, синий цвет — Тихий океан, а звезда — местоположение острова относительно экватора.

Самый длинный флаг — у государства Катар. Его длина более чем вдвое превышает высоту, и пропорции составляют 11:28. До 1936 года правая часть флага была красного цвета, но красители выгорали на солнце в коричневый, поэтому цвет флага изменили.

Флаги Индонезии и Монако похожи до неприличия. В 1945 году Индонезия объявила о своей независимости и представила свой красно-белый флаг. Княжество Монако попыталось возражать, ведь у них был точно такой же флаг, но протест был отклонен, ввиду того что индонезийский флаг оказался старше. Сейчас флаги этих стран отличаются лишь своими пропорциями. У Индонезии они составляют 2:3, а у Монако 4:5.

Похожая проблема и у флагов Румынии и Чада. Разница в оттенках синего практически не видна.

Флаг Маврикия единственный состоит из 4 горизонтальных полос. Он был разработан в 1967 году Геральдической палатой Великобритании.

Сейчас в мире нет одноцветных флагов, но они были. С 1815-го по 1830 год у Франции был одноцветный белый флаг. С 1880-го по 1901 год флагом Афганистана служило однотонное полотно черного цвета. С 1977-го по 2011 год флаг Ливии был единственным в мире флагом в виде зеленого прямоугольника.

Флаги разных стран напоминают людей. Иногда похожи до мельчайших деталей, иногда различаются как белое и черное. Некоторые старше, некоторые моложе. Но каждый уникален, неповторим и несет в себе часть своей особенной культуры.