Девушка проехала в одиночку всю Россию и написала о своих открытиях в твиттере. Оторваться от него невозможно
Для увлеченных путешественников нет ничего невозможного. Автор канала ru_girl_travel Анна Полякова доказала это, проехав всю Россию от края до края на машине в одиночку. Она поплавала в горячих источниках на Камчатке, увидела свадьбу в тундре на Крайнем Севере, посетила самый древний город в России и покорила Ленские столбы — и это только начало длинного списка ее приключений. В своем аккаунте в Twitter девушка поделилась самыми интересными вещами, о которых она узнала на собственном опыте в поездках.
Мы в AdMe.ru открыли для себя много нового из записок Анны и хотим поделиться с вами самыми яркими из ее наблюдений. Дадим слово нашей героине.
Путевые заметки
- Мои крайние точки России за время покатушек: Запад — Калининград, Куршская коса, Балтийское море. Север — Вайда-Губа, Северный Ледовитый океан, Баренцево море. Юг — Дербент, Дагестан, Каспийское море. Восток — Камчатка, Тихий океан.
- Если есть на свете ледяной ад, это Норильск. Минус 60 — это реально. Огненный ад — Краснодар. Плюс 60 на солнце термометры показывали.
- Выборг — самый нерусский русский город. Вместо традиционного Ленина тут стоит памятник Торгильдсу Кнутссону, центральный рынок похож на замок, а в заливе стоят драккары. В Выборге есть ворота в сказку.
- В Удмуртии у многих мерило успешности — это не машина, квартира, путевка в Европу, а наличие своей бани.
- Не надо приезжать с детьми в туристический сезон в Геленджик. Это красивый город, но он в закрытой бухте, и ротавирус вам обеспечен с вероятностью 98 %.
- В СКФО (Северо-Кавказском федеральном округе) грандиозно все. Даже остановки.
- В Дагестане есть центр реабилитации каспийских тюленей. И самый древний город России — Дербент.
- Многие [на западе страны] считают, что 90 % городов России — это что-то там, за Уралом. В обратную сторону правило тоже работает. Скажи камчатцу, что ты из Сочи, и тебя спросят, как там погодка у вас, в Крыму. Или спросят про Артек краснодарца.
Про дороги и транспорт
- Половина страны по северной части лишена автодорог, гигантский отрезок — даже без железных дорог (Магадан, Якутск, Анадырь, север Красноярского края). Самая плохая трасса России — «Колыма». Ее длина — 1 800 км, только 200 км — асфальт.
- Поездка на Куршскую косу может заменить поход в зоопарк. На дорогу спокойно выбегают лисы, зайцы, кабанчики. Машины они воспринимают спокойно и шастают прямо под окном (но пытаться их гладить и тискать не нужно, особенно кабанят без матери).
- В каждом регионе есть свои придорожные торговцы. На юге продают фрукты / овощи, на северо-западе — грибы и ягоды. Фаворит — Тверская область. Там продают деревянные уличные туалеты.
- В Калмыкии нет ни одного пункта дорожной полиции, которая сделана из плоти и крови, — только муляжи. На посту на границе региона вас могут остановить просто для того, чтобы поболтать.
- Между Усть-Лабинском и станицей Воронежской в Краснодарском крае есть дорожная развязка Сатаны.
- На Чукотке есть мандыбасы. Это когда корпус от внедорожника ставят на гусеницы вездехода.
- Стандартная стоимость вертолета — 10 тыс. руб. Это и если тебе из Анадыря в Эгвекинот надо слетать к бабушке, и если ты из Перми летишь посмотреть Столбы выветривания.
Про еду
- В курортном кубанском городе Горячий Ключ есть так называемый голубиный ресторан: площадка, где голуби прикормленные. О том, что это именно голубиный ресторан, гласит соответствующая табличка. Птицы там наглые и начинают на тебя переть толпой, как зомби, едва ты туда подходишь.
- Медвежатина — не очень как отдельное мясо. На севере и на Урале ее добавляют как приправу. Канонический уральский пельмень — это свинина, дикая птица и немного медведя для вкуса. Баран, говядина и свин — это чепушня, а не уральский пельмень.
- Мое любимое неизвестное в западной России блюдо — салат «Индигирка». Это мелко порезанная сырая мороженая рыба с перцем и солью. Обычно красная и белая. Рыбу ловят из проруби, кидают на лед, и она сразу замораживается. Максимально свежая, поэтому не везде вариант этот есть.
- Восточнее Кемерова нет McDonald’s. Дальше — территория Subway, других сетевиков фастфуда нет. На Камчатке 2 фастфуда: какие-то норвежские бургеры и Cinnabon.
- На Камчатке (то есть на Дальнем Востоке) пьют краснодарский чай, хотя на добрый десяток тысяч километров ближе есть Китай. Свой считается мусором, а почему китайский не берут — загадка. Зато на Камчатке есть классный клеверный мед.
Суровый русский Север
- Смотрели «Остров» с Мамоновым? Фильм снимался в Карелии, Рабочеостровск. Местная ребятня рассказывала, что в церкви реально живут разные полоумные отшельники. Периодически они пытаются по Белому морю уплыть на Соловки с переменным успехом. Некоторые тонут по пути.
- Немного о погоде в Карелии. Разница между фото — 10 минут.
- Почти весь Кольский полуостров состоит из ЗАТО (закрытые города). Там ничего интересного нет на самом деле. Есть ЗАТО Видяево, попасть туда нельзя, но если вы едете в аквапарк, то можно. Аквапарк за полярным кругом, охраняемый военными...
- Камчатский краб, тот самый, водится в Мурманске. Там он жрет местную рыбу, портит акваторию, но ловить его законодательно нельзя. Краб из Мурманска жрет морскую фауну в Норвегии тоже, норвежцы даже приплачивают за его отлов.
- Для Мурманской области нормальны места вроде города Островной. Он примечателен двумя вещами: здесь пасутся олени и пилят реакторы. Есть еще Ловозеро. Это единственное место на полуострове, где можно добыть мясо оленя и радиоактивный лопарит.
- Была такая ситуация. Еду ночью (на фото ночь, да). За полярным кругом. В арктической тундре. А тут свадьба у людей. Окей.
- В 1900 году Эдуард Толль закопал в вечной мерзлоте на севере Таймыра ящик с едой. С 1973 года «Комсомолка» ездит этот клад проверять. И даже пробуют на вкус, знакомый журналист издания проверял лично.
- Решив пописать в тундре зимой, помните, что горячая жидкость растворяет снег и олени бегут на проталину кормиться. Поэтому оленеводы ходят в туалет парами. Один писает, второй палкой оленей гоняет.
Записки о Сибири
- Говорят, чтоб изваять этот памятник, красивых нижневартовских мужиков в свое время собрали и заставили для фото крикнуть: «Даешь Самотлор!» Заметьте: газопровод к факелу проходит через его тело.
- Алтая два. Край и республика. В крае ничего интересного, все живописные виды в республике. За день можно проехать тайгу, горы, поля и упереться в пустыню. За Акташем на Алтае есть турбаза «Мёны». Там можно дать рублей 50 охраннику, и он проведет вас к красивейшему гейзерному озеру. Фото на телефон без фильтров. Оно очень красивое.
- В Кемерове есть памятник «Коногон» в память о лошадях, работавших в шахтах. Чтобы лошадь могла спокойно, не рыпаясь, работать всю жизнь под землей, ее приводили в шахту еще жеребенком.
- Ленские столбы у древних людей были новостным агентством. Они символически изображали, например: 3 человека были тут 6 дней, убили 2 носорогов. Чтобы подняться на вершину Ленских столбов, нужно пройти 2 км Шао-Линя по очень крутой лестнице. По дороге все ненавидишь, но оно того стоит. А Лена огромная — как 5 Волг (по субъективным ощущениям). Вот, даже другой берег не видно.
Про самый дальний восток: Камчатка и Сахалин
- На Камчатке Петропавловск-Камчатский называют просто Город. Других городов на полуострове нет.
- В рыбный сезон на Камчатке можно стать миллионером или покончить жизнь самоубийством из-за долгов. Все зависит от того, пойдет рыба на нерест через твой арендованный участок или нет.
- На Камчатке можно поплавать в настоящих живых горячих источниках. Есть централизованные бассейны, но прикольнее найти дикую бесплатную лужу. Осторожно, в одной луже может быть вода от 30 до 70 градусов. Чтобы найти воду с нормальной температурой, смотрите, где тусят лягушки.
- Маленький факт в стиле «эту страну не победить». Горячие источники на Камчатке с мышьяком. Ну, то есть целый регион плавает в ядах в качестве отдыха.
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Если вы гидробиолог на Сахалине, то можно есть краснокнижных рыб вроде симы. Браконьеры добывают в основном икру. Самих рыб могут выкинуть, их жрут вороны. По отзывам, вороны на севере острова каркают человеческим смехом.
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От сильного ветра и высокой горы/сопки образуются лентикулярные, или линзовидные, облака. Чаще всего встречаются на Дальнем Востоке. На фото Чукотка.
Бонус: удачный путевой кадр — злорадные трубы одного из заводов в Перми
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Фото на превью GR8AP / Twitter