Девушка проехала в одиночку всю Россию и написала о своих открытиях в твиттере. Оторваться от него невозможно

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Для увлеченных путешественников нет ничего невозможного. Автор канала ru_girl_travel Анна Полякова доказала это, проехав всю Россию от края до края на машине в одиночку. Она поплавала в горячих источниках на Камчатке, увидела свадьбу в тундре на Крайнем Севере, посетила самый древний город в России и покорила Ленские столбы — и это только начало длинного списка ее приключений. В своем аккаунте в Twitter девушка поделилась самыми интересными вещами, о которых она узнала на собственном опыте в поездках.