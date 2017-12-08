30 фотографий 2017-го, которые не оставили равнодушными ни одного интернет-пользователя

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Наша планета может без конца удивлять своими красотами. Фотографы, души не чающие в своем деле, умеют показать все ее великолепие через пейзажи, от которых перехватывает дыхание. AdMe.ru выбрал для вас 30 лучших фото уходящего года. Вот увидите, вам будет сложно оторвать взгляд!

Кажется, это 2 фото, но на самом деле одно

Земная природа настолько многогранна, что иногда ее виды запросто могут сойти за спецэффекты к фильму

Природа любит интересные формы

Кажется, эти лавандовые поля бесконечны

По «венам» Малибу струится свет

Удачный момент, когда все стало монохромным, но от этого не перестало быть прекрасным

Даже буйство красок может быть настолько выверенным, будто над пейзажами работали лучшие ландшафтные дизайнеры

Вечером цветущая сакура впечатляет еще больше

Туман и рассвет в тандеме изумительной красоты

Маленький человек и могучие стихии

Цветение сакуры в Японии давно стало национальным достоянием. Его стоит увидеть вживую

Впечатление, будто здание венгерского парламента парит в воздухе

У молний свой серфинг

Ворота в бесконечность, и ни капли фотошопа!

Место, где начинается радуга

На Земле можно увидеть пляжи и океаны самых разных оттенков. Природа умеет поражать

Япония славится не только сакурой. Например, в парке Хитачи можно увидеть и другие волшебной красоты цветы

Небо сливается с пустыней, и только караван доказывает, что все происходит на самом деле

Кажется, что это очень богатая палитра художника, а не поле с цветами

Иногда Земля может выглядеть устрашающе. Но это больше захватывает, чем пугает

Это точно не портал в другой мир?

Серфингисты чувствуют себя в своей тарелке, находясь среди этой красоты

Такие фото показывают, насколько величествен мир вокруг

Впечатляющий вид в парке Йеллоустон. Чтобы оценить мощь этого кипящего водного источника, стоит сравнить его площадь с размером человеческих фигур

Картина пуантилиста или нереально крутой пейзаж?

Лондон после дождя

А где-то далеко другие вселенные. Значит, это кому-нибудь нужно?

Нет, это не ткани и не краски, которые художник, не жалея, нанес на холст. Это Каньон Антилопы

Когда ничего лишнего

А вы видели такую радугу?

Какие фото восхитили вас больше всего? Делитесь в комментариях!