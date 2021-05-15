30+ особенностей жизни в Монако, где на каждом шагу можно встретить звезд и миллионеров, которые идут домой в шлепках

Однако в 2011 году он заключил брак с Шарлен Уиттсток, бывшей пловчихой родом из ЮАР. Через 3 года у пары родились близнецы — девочка и мальчик, который стал наследником престола. Хотя в 2002 году новый договор между Францией и Монако определил , что княжество сохранит независимость, даже если не будет наследников, продолжающих династию. Однако ответственность за военную оборону Монако несет Франция.

Конечно, как и везде, за жизнью монарших особ в Монако пристально следят их подданные. Так, в прошлом году княгиня Шарлен шокировала всех своей новой прической с выбритым виском. В своем интервью она сказала, что эта стрижка была ее решением: «Я давно хотела ее сделать, и мой новый стиль меня радует. Вот и все». Конечно, этот образ монаршей особы вызвал немало споров, но, как отметила сама Шарлен, «в 2021 году есть другие, гораздо более важные темы, которые заслуживают нашего внимания».