30+ особенностей жизни в Монако, где на каждом шагу можно встретить звезд и миллионеров, которые идут домой в шлепках
Море, спорткары, яхты, пальмы — такие ассоциации возникают у многих при слове «Монако». Это место можно смело назвать раем для миллионеров и знаменитостей. Княжество Монако — крохотное, но очень благополучное государство. К тому же оно может похвастаться богатой историей, разнообразными развлечениями и прекрасной погодой почти круглый год. Но что скрывается за столь красивым и манящим «фасадом»?
Мы в AdMe.ru решили выяснить некоторые подробности жизни в этой крошечной и роскошной стране.
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Монако — карликовое государство на берегу Лигурийского моря. Это одна из немногих стран, которые имеют границу всего лишь с одним государством (с Францией). При этом визового режима между странами нет. Кстати, формально Монако не является частью Европейского союза, но использует евро в качестве валюты.
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Принцип правления в Монако — наследственная и конституционная монархия. На сегодняшний день Монако правит династия Гримальди во главе с князем Альбером II, сыном князя Ренье III и Грейс Келли. Долгое время Альбер не был официально женат, хотя имел 2 официально признанных им детей от разных матерей. Правда, они не могут наследовать престол.
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Однако в 2011 году он заключил брак с Шарлен Уиттсток, бывшей пловчихой родом из ЮАР. Через 3 года у пары родились близнецы — девочка и мальчик, который стал наследником престола. Хотя в 2002 году новый договор между Францией и Монако определил, что княжество сохранит независимость, даже если не будет наследников, продолжающих династию. Однако ответственность за военную оборону Монако несет Франция.
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Конечно, как и везде, за жизнью монарших особ в Монако пристально следят их подданные. Так, в прошлом году княгиня Шарлен шокировала всех своей новой прической с выбритым виском. В своем интервью она сказала, что эта стрижка была ее решением: «Я давно хотела ее сделать, и мой новый стиль меня радует. Вот и все». Конечно, этот образ монаршей особы вызвал немало споров, но, как отметила сама Шарлен, «в 2021 году есть другие, гораздо более важные темы, которые заслуживают нашего внимания».
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Монако — второе по величине суверенное государство в мире после Ватикана. Его площадь составляет всего 2 кв. км, то есть все княжество можно обойти пешком. При этом Монако — самая густонаселенная страна в мире.
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Сегодня княжество разделено на 3 муниципалитета: Монако-Вилль — скалистый мыс, где находится старый город и резиденция правительства; Монте-Карло — главный жилой и курортный район с множеством развлечений; Ла-Кондамин — портовая часть, где расположен порт Геркулес.
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У Монако самый высокий в мире номинальный ВВП на душу населения и самый низкий уровень бедности. Уровень безработицы составляет 2 %. Многие сотрудники ездят сюда на работу из Франции и Италии каждый день. А еще в стране самое большое количество миллионеров и миллиардеров на душу населения в мире.
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Княжество привлекает состоятельных людей со всего мира потому, что здесь нет подоходного налога и низкие налоги на ведение бизнеса. Однако все не так просто. На сегодняшний день в Монако проживает порядка 38 тыс. резидентов, при этом, по данным за 2020 год, гражданами этого крошечного государства являлись только 9 573 человека.
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Дело в том, что получить гражданство и паспорт Монако весьма сложно. В основном у всех есть вид на жительство. Подданные княжества называются монегасками. Среди монегасков довольно много известных людей. Например, на фото — гонщики «Формулы-1» братья Шарль и Артур Леклер.
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Вообще в княжестве ни рождение на его территории, ни местная прописка, ни брак с монегаском не дают права на мгновенное получение гражданства. Быть гражданином Монако — это привилегия, которую нужно заслужить. Вопрос о выдаче паспорта решает лично князь Монако.
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Так, если вы прожили в браке с монегаском 10 лет, то вы имеете право попросить гражданство. Если вы проживаете на территории княжества не менее 10 лет после достижения 18 лет, то вы также можете обратиться к князю с просьбой о натурализации.
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Далее он будет решать, достойна ли личность заявителя этой милости. Для этого он должен получить рекомендации из 3 государственных источников: мэра Монако, государственного министра и президента Национального совета. При этом ни финансовое состояние заявителя, ни его статус не могут служить гарантией выдачи паспорта. Однако если кандидат активно занимается благотворительностью, то это может сыграть ему на руку.
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На 2020 год среди граждан Монако насчитывалось больше женщин, чем мужчин: 5 222 против 4 351.
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Чтобы иметь право просто проживать на территории Монако, у вас должен быть счет в местном банке, а для открытия счета потребуется внушительный депозит. Прежде чем вам откроют счет, сотрудник банка тщательно проверит источники появления ваших денежных средств. Без банковского счета не получится ни арендовать квартиру, ни оформить SIM-карту.
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Причем здесь нет классических отделений банков: их двери всегда закрыты, а чтобы попасть внутрь, нужно позвонить в специальный звонок. У клиентов банка есть персональный банкир — он выполняет функции финансового консультанта и распоряжается вашим счетом. Например, он может оплачивать счета за квартиру по вашей просьбе. А вот подключить SMS-оповещение о совершаемых операциях не получится, поскольку списание средств происходит с задержками до нескольких недель.
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Кстати, если кто-то присылает вам на счет некую сумму, она не может быть зачислена сразу. Сначала вам придется предоставить банку информацию о том, что это за деньги, от кого они получены и т. д. Например, если вы продали машины, то должны будете показать договор кули-продажи. Если получили гонорар — попросят приложить трудовой договор.
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В Монако можно часто встретить неправильно припаркованные машины. Местные жители говорят, что это делается специально. Дело в том, что согласно закону для получения налоговых льгот резидент княжества должен проводить на его на его территории минимум полгода. Однако многие состоятельные люди любят путешествовать и перемещаться по всему миру, поэтому зачастую они лишь создают видимость своего присутствия в Монако. Например, они просят шофера неправильно парковать автомобиль на территории города, чтобы потом владельцу пришел штраф, который подтвердит, что он был в Монако. Также иногда шоферу оставляют ключи от квартиры, чтобы тот периодически включал свет и воду.
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Здесь очень большое значение имеет внешний вид. Многие обращают внимание на то, как кто выглядит. В княжестве действует определенный дресс-код. Например, находиться в купальных костюмах или без рубашек допустимо только на территории пляжа. Обувь также можно снимать только на пляже, иначе вас оштрафуют. В некоторые отели и другие публичные места нельзя заходить в шортах. Также вас могут не пустить во многие заведения с рюкзаком и в кроссовках.
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В княжестве 10 государственных школ, 2 частные школы и 1 международная. Государственные школы здесь бесплатные. Дети учатся в школе 12 лет, и процесс обучения разделен на 4 ступени: начальная школа, средняя, колледж и лицей. То есть последние несколько лет дети сконцентрированы на тех предметах, которые пригодятся им для дальнейшей карьеры. Дети проводят в школе довольно много времени — с 8:00 до 16:00.
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Кстати, все школьники изучают монегасский язык. Дело в том, что монегаски составляют меньшинство в своей собственной стране, уступая французам, и на монегасском языке сейчас говорит только старшее поколение. Так что, если его не изучать в школе, то он может исчезнуть.
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В местных школах довольно необычные уроки физкультуры. Они проводятся на берегу моря, и дети учатся быть спасателями. В Монако иметь сертификат спасателя очень важно — без него нельзя работать в море и заниматься яхтингом.
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В Монако есть 1 университет. Это англоязычный вуз, который специализируется на подготовке менеджеров для международных компаний премиум-сегмента. Одно из популярных направлений — Luxury Management, то есть «управление роскошью». После окончания университета можно стать менеджерами в автомобильных салонах премиум-класса, управляющим 5-звездочного отеля, специалистом по закупкам брендовой одежды или ювелирных изделий. Чтобы студенты умели отличить поддельные камни от подлинных, преподаватели приносят на занятия настоящие бриллианты.
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При этом в княжестве мало кто получает высшее образование — многие ограничиваются средним и идут работать в сферу туризма или гостиничного бизнеса.
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Минимальная зарплата в Монако — € 1 300 в месяц, средняя составляет € 4 410 в месяц. Это совсем не много, учитывая, что цены на недвижимость в 2018 году достигли € 100 тыс. за 1 кв. м.
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При этом в Монако предусмотрено социальное жилье. Однако это привилегия исключительно подданных княжества, монегасков. Многие такие квартиры 2-уровневые. Внизу — кухня, гостиная и спальня, наверху — жилые комнаты. Продать такую квартиру нельзя, но можно выкупить по особой цене у государства. Количество комнат, как правило, соответствует количеству проживающих в квартире людей. Например, если у пары 2 детей, то им положена 4-комнатная квартира, но, когда дети уедут, родители будут вынуждены переехать в 2-комнатные апартаменты.
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Когда детям исполняется 18 лет, они имеют право на получение своего жилья. Для этого нужно сделать запрос и ждать несколько лет.
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Конечно, всегда можно арендовать квартиру. Однако это получится сделать только через агентство. Арендатор не общается и не встречается с хозяином квартиры — все вопросы решаются через посредника. За свои услуги агентство возьмет до 3 месячных выплат, а еще потребуется внести депозит. Вообще здесь принято оплачивать квартиру на год вперед, но можно договориться о выплатах раз в 3 месяца. Ежемесячная оплата тут не принята. В среднем аренда квартиры стоит около € 3 500 в месяц.
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В княжестве есть только 1 официальная компания такси. Сервисы типа Uber тут запрещены, то есть приехать из Франции можно, но уехать не получится. Минимальное время ожидания машины — 20 минут, а вот вас водитель ждать не будет. Не вышли вовремя — машина уехала.
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Работать таксистом в Монако довольно прибыльно, но для этого нужно получить особую лицензию, которая стоит € 1 млн. Правда, монегаскам она выдается бесплатно.
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Поскольку страна очень маленькая, передвигаться на собственной машине нет особой нужды. Многие ходят пешком, ездят на велосипедах или пользуются общественным транспортом — в Монако 13 автобусных маршрутов. Также популярен каршеринг, но им можно пользоваться только в пределах княжества.
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Ежегодно с 1929 года в Монако проходит одно из самых популярных соревнований в автоспорте — «Гран-при Монако», которое входит в чемпионат мира «Формула-1». Трасса пролегает по улицам города. На ее подготовку уходит 6 недель, а на демонтаж после гонки — еще 3 недели. Эта трасса имеет множество крутых поворотов и перепадов высоты, поэтому считается одной из самых сложных трасс «Формулы-1». Один из водителей сравнил езду по ней с ездой на велосипеде по гостиной.
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Также в княжестве есть оперный театр, симфонический оркестр и труппа классического балета. Благодаря насыщенной светской жизни жители Монако предпочитают элегантный стиль. Если вы увидите на улице девушку с розовыми или зелеными волосами, скорее всего, это будет приезжая. Местная жительница предпочтет экстравагантному образу более классический.
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В Монако очень высокий уровень безопасности — многие даже не закрывают свои машины. На это есть 2 причины. Первая — довольно большая концентрация полицейских на душу населения (около 515 человек на 38 тыс. жителей). Вторая — на территории страны размещено огромное количество камер видеонаблюдения (более 1 000 штук). Фактически они находятся на каждом углу.
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Здесь очень низкий процент преступлений: 1 угон машины в год, 1 убийство в 10 лет. А самым нашумевшим делом стало похищение картины ювелира, которую, конечно, быстро нашли.
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При этом в Монако вам придется взаимодействовать с полицейскими в довольно неожиданных ситуациях. Например, если после 20:00 вам нужно купить лекарство, то сначала необходимо позвонить в полицию, чтобы вас проводили до аптеки. В стране действует система дежурных аптек, и, чтобы их открыть, нужно присутствие стража порядка.
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В Монако довольно разнообразная архитектура, но в основном здесь преобладает стиль так называемой Прекрасной эпохи, для которой характерно наличие большого количества декоративных элементов, разнообразных башенок, разноцветной керамики. В 1970-х князь Ренье III запретил высотное строительство, однако его сын отменил этот запрет.
- Сегодня в связи с новой застройкой места в княжестве становится все меньше, поэтому власти начали реализацию проекта по созданию искусственных островов вокруг — примерно как в ОАЭ.
Какие ассоциации у вас возникают при упоминании Монако? Хотели бы там побывать или, может быть, жить?