30+ наблюдений о Таиланде от москвички, которая провела там 5 лет
Солнечный Таиланд — любимое многими место для зимнего отдыха. Но мало кто из нас прожил там достаточно долго, чтобы узнать о самых занятных особенностях страны. Алёнушка — москвичка, которая на 5 лет покинула Россию и обосновалась в Таиланде. Она жила в Бангкоке, Паттайе, на Пхукете и познакомилась с укладом жизни коренных тайцев, о чем рассказала в своем твиттере.
Мы в AdMe.ru с удовольствием прочитали тред о Стране улыбок и выбрали для вас самые любопытные факты.
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А вы бывали в Таиланде? Вам тоже еда всегда казалась острой, даже если вы просили неострое?
Фото на превью dirtyserpent / twitter