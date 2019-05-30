30+ наблюдений о Таиланде от москвички, которая провела там 5 лет

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Солнечный Таиланд — любимое многими место для зимнего отдыха. Но мало кто из нас прожил там достаточно долго, чтобы узнать о самых занятных особенностях страны. Алёнушка — москвичка, которая на 5 лет покинула Россию и обосновалась в Таиланде. Она жила в Бангкоке, Паттайе, на Пхукете и познакомилась с укладом жизни коренных тайцев, о чем рассказала в своем твиттере.