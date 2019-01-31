30+ мест на Земле, где за пару секунд можно увидеть сразу несколько стран

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Когда мы представляем, как выглядят государственные границы между странами, то думаем о высоком бетонном заборе с колючей проволокой. Но порой вы не найдете даже разделительных линий, и понять, что вы случайно шагнули в другое государство, можно только с помощью карт навигатора.

Мы в AdMe.ru внимательно покрутили глобус и нашли места, где пересекаются границы не только двух, но сразу 3 и даже 4 стран, а также увидели, как размечают морские территории между государствами.

1. Канада — США

Эта библиотека с оперным театром располагается прямо на границе 2 государств. Толстая черная линия проходит по диагонали под сиденьями оперного театра и через центр читального зала библиотеки, размечая канадско-американскую границу.

Сцена и половина мест находятся в Канаде, остальная часть оперного зала располагается в США.

Здание имеет даже разные почтовые индексы и телефонные коды в 2 соответствующих странах. Вход осуществляется с территории США, в то время как со стороны Канады есть только аварийный выход.

Буй в озере Эри отмечает американо-канадскую границу.

2. Словения — Хорватия

Этот бар расположен в словенском городке Брежице на границе с Хорватией. Хозяин заведения решил наглядно показать своим посетителям, где проходит разделительная линия между 2 государствами.

3. Сербия — Румыния

Знак на границе Сербии и Румынии. «До свидания! Вы покидаете Сербию. Не плачьте, что это закончилось. Улыбнитесь, что это случилось :) Мы желаем, чтобы колеса на вашем велосипеде никогда не спускались, а цепь была всегда готова привести ваши мечты к дорогам и тропинкам. Прекрасной поездки в красивую Румынию :)».

4. Швейцария — Германия — Франция

Вследствие уникального расположения аэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург у границы сразу 3 государств выйти из него можно в Швейцарию, Германию или Францию.

5. Замбия — Ботсвана — Зимбабве — Намибия

Казунгула — небольшой приграничный город в южной провинции Замбии, расположенный на северном берегу реки Замбези. Здесь пересекаются границы сразу 4 стран: Замбии, Ботсваны, Зимбабве и Намибии.

6. Австрия — Венгрия — Словакия

На границе Австрии, Венгрии и Словакии расположен стол для пикника, где можно легко устроить многонациональный ланч.

7. Испания — Гибралтар

Зависимая территория Великобритании, находящаяся на скалистом участке южного побережья Пиренейского полуострова, граничит с испанским городом Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Гибралтара фактически является границей между 2 странами.

8. Германия — Австрия

Переход из Баварии (Германия) в Тироль (Австрия) на горном хребте Карвендель на высоте более 2 700 метров.

9. Египет — Судан

Одинокий столб в пустыне, обозначающий границу между Египтом и Суданом.

10. Чили — Аргентина

Граница между Чили и Аргентиной на Огненной Земле.

Граница между Чили и Аргентиной на перевале Майер в Патагонии.

11. Кения — Танзания

Пограничный переход между 2 государствами в городке Наманга.

12. Германия — Польша

Немецко-польская граница на Балтийском побережье.

13. Колумбия — Панама

Граница между городами Sapzurro (Колумбия) и La Miel (Панама) у Карибского моря.

14. Индия — Бутан

Справа от сточной канализации — Индия, слева — Бутан.

15. Франция — Швейцария

Франция — слева, Швейцария — за забором.

16. Нидерланды — Германия

Граница между Нидерландами (справа) и Германией (слева) расположена в центре этой проезжей части, но сегодня даже никак не выделена.

17. Северная Ирландия — Ирландия

Граница между Северной Ирландией (административно-территориальная единица Великобритании) и Ирландией на Killeen School Road в городке Киллин в графстве Арма. Единственное подтверждение того, что вы переезжаете на территорию Ирландии, — это знак ограничения скорости, на котором использована уже метрическая система (километры в час), а не английская (мили в час).

18. Италия — Сан-Марино

«Добро пожаловать на землю свободы» — написано на границе Италии при въезде в Сан-Марино.

19. Китай — Россия

Китайско-российская граница. Русские сначала построили ворота справа — это должно было быть впечатляюще. Китай ответил, построив свои ворота слева.

20. Мексика — США

«Плавающий» забор на дюнах между США и Мексикой.

Мемориальные гробы на американо-мексиканской границе в честь погибших, которые пытались нелегально пересечь границу в городе Тихуана (Мексика). 373 погибших в 2004 году, более 390 — в 2003-м.

Крошечный забор из колючей проволоки расположен на границе Мексики (слева) и США (справа) в долине Луны (Калифорния). Забор прерывается у нагромождения камней.

Пляж на берегу Тихого океана на американо-мексиканской границе с мексиканской стороны.

Тот случай, когда граница не преграда для помощи своим соседям. Американские пожарные из Аризоны ликвидируют возгорание через государственную границу с Мексикой.

21. Сирия — Турция

Когда люди устали от постоянных политических конфликтов из-за пограничных споров.

22. Великобритания — Франция

Вид на белые скалы Дувра (Великобритания) с мыса Гри-Не (Франция) через пролив Ла-Манш.

23. США — Россия

Вид с маленького острова Диомида (США) на большой остров Диомида (Россия). Расстояние между ними — всего 3,8 км, и именно здесь проходит государственная граница 2 стран, а также линия перемены дат.

24. Словения — Хорватия

Река Купа разделяет 2 страны: Словения — справа, Хорватия — слева.

25. Албания — Черногория

Албания — слева, Черногория — справа, а козы — посередине.

26. Бразилия — Уругвай

Международный мост, соединяющий город Жагуаран в Бразилии с городом Рио-Бранко в Уругвае.

27. Португалия — Испания

Самый короткий международный мост в мире расположен между Португалией и Испанией.

28. Финляндия — Россия — Норвегия

Здесь встречаются 3 страны. Фотография сделана на территории Финляндии с видом на границу Норвегии и России.

29. Швеция — Норвегия — Финляндия

Трериксрёсет — пограничная точка, в которой сходятся границы Швеции, Норвегии и Финляндии.

30. Индия — Пакистан

Индийско-пакистанская граница, которую можно увидеть даже из космоса.