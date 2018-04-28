30 фотографий Северной Кореи в Instagram. Выводы делайте сами
Вооружившись лозунгом «Запреты созданы, чтобы их нарушать», туристы, путешествующие по Северной Корее, вполне успешно это и делают, фотографируя все, что фотографировать в самой закрытой стране мира нельзя. А уж если взять в расчет иностранных специалистов, работающих в этой стране, гидов и журналистов, то запретных репортажных съемок можно найти довольно много.
Что AdMe.ru и сделал. Давайте посмотрим на городские будни Пхеньяна глазами злостных нарушителей закона, которые выложили свои восхитительные снимки в Instagram.