30+ особенностей жизни в Венеции, которые позволят вам взглянуть на этот сказочный город с другой точки зрения

В Венецию ежегодно приезжают миллионы туристов, но лишь четверть из них остаются в городе хотя бы на ночь. Местные жители ждут , что приезжие будут уважительно относиться к их родному городу , поэтому очень не любят, когда туристы ведут себя неподобающе. Вот несколько простых правил , которых рекомендуется придерживаться.

Во-первых, мужчинам не стоит ходить по улицам с обнаженным торсом или в расстегнутой рубашке. Венеция — это город, а не пляж. Во-вторых, нельзя плавать в каналах. Даже если очень жарко. В-третьих, не стоит мусорить и тем более кидать что-либо в воду с мостов. Это обусловлено не только защитой окружающей среды, но также тем, что можно ненароком попасть в голову гондольеру. Наконец, запрещено сидеть вне специально отведенных мест в исторической части города. Это делается для того, чтобы люди перекусывали в кафе, а не устраивали пикники в любом приглянувшемся месте. Кстати, также нельзя ночевать под открытым небом и лежать на лавочках.