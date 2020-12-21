30+ особенностей жизни в Венеции, которые позволят вам взглянуть на этот сказочный город с другой точки зрения
Есть такие города, в которых хочется побывать хотя бы один раз в жизни. Например, Венеция. Со стороны может показаться, что ее жителям сказочно повезло: роскошные дворцы, великолепная архитектура, гондолы и карнавал. Однако в реальности в Венеции, как и в любом другом городе, есть не только плюсы, но и минусы.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, как живется в одном из самых романтичных и популярных городов мира на самом деле.
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Венеция — это не просто город на воде, а целая коммуна, разделенная на 6 самоуправляемых районов. Коммуна включает в себя 118 островов и более 150 каналов. Население большой Венеции составляет около 260 тыс. человек, при этом число жителей островной (исторической) части сокращается, поскольку молодежь предпочитает уезжать в более перспективные места.
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Историческая часть построена на сваях из таких деревьев, как лиственница, ольха, дуб, сосна, которые почти не гниют в воде. Однако при соприкосновении с воздухом эти пилоны начинают довольно быстро гнить. Так что причалы всех островов Венеции как бы «замурованы» кирпичными стенами.
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Венеция постепенно уходит под воду. Раньше она опускалась на глубину до 5 мм в год из-за промышленного забора воды из артезианских скважин и понижения водоносного слоя земли. Сейчас скважины закрыты, но все равно город опускается на 1–2 мм в год. Постепенный размыв происходит также из-за наводнений в Венецианской лагуне. По-итальянски это называется «аква альта», то есть «высокая вода». Это почти никак не связано с дождями, а происходит из-за приливов и отливов.
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За год вода может подняться до 120 раз. Как правило, это случается между октябрем и апрелем. В это время город переживает не лучшие времена: с дворцов осыпается штукатурка, площадь Сан-Марко оказывается под водой, а местные жители достают резиновые сапоги. Кстати, для туристов есть более компактная альтернатива — высокие бахилы из полиэтилена. А если и их не окажется под рукой, на помощь придут обычные целлофановые мешки, которыми можно обвязать ноги.
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Также во время «высокой воды» муниципальные служащие устанавливают в городе специальные пешеходные переходы и поднимают деревянные мостки в особо затопленных местах.
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При этом для местных жителей аква альта — это совершенно нормальное, обыденное явление, к которому они привыкли. Все равно что солнце или дождь. Это неизменная часть их жизни. Для местных есть специальное приложение, в котором по часам расписан уровень воды и предстоящие затопления районов и зданий.
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Самый большой шок у приезжих вызывают сирены. Они действительно могут напугать, если о них заранее ничего не знать. Но на самом деле в них нет ничего страшного: каждая сирена обозначает 10 см поднятия воды. Так что местные считают сигналы и знают, с какого уровня начинает затапливать их дома. Кстати, во многих районах первые этажи уже давно не используются.
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В Венеции запрещены автомобили, велосипеды, скутеры и прочие моторные средства передвижения, кроме лодок. Город соединен с материком длинным мостом, по которому могут ездить поезда и машины, а далее можно либо идти пешком, либо садиться на водное такси или вапоретто.
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Вапоретто — это речной трамвай и главный вид общественного транспорта островной части Венеции, на котором передвигаются местные. На гондолах ездят только туристы, поскольку это дорогое удовольствие. А стоимость билета на вапоретто в одну сторону на одного человека составляет € 8. Это цена для туристов. Для местных действует особый тариф по карточкам Venezia Unica, и билет по карте обойдется в € 1,5. Данный вид транспорта работает круглосуточно.
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Также альтернативой гондоле может служить трагетто. Это такая же лодка, только более крупная и без позолоты и бархата. Также в трагетто вам, скорее всего, придется стоять.
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Вообще тут есть лодки на все случаи жизни, например лодки-магазины, лодки-холодильники, полицейские лодки, лодки для пожарных команд, лодки-мусоровозы и так далее.
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Обычные каналы в черте города имеют глубину от 1 до 2 м. Но, к примеру, Гранд-канал на некоторых участках достигает 3 м в глубину, а каналы, окружающие Венецию, могут быть более 10 м глубиной. К сожалению, несмотря на штрафы, многие люди все еще бросают мусор в каналы, а приливы уносят его в море.
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Вода в Венеции замерзает очень и очень редко. По большому счету, это случалось всего 2 раза: в 1929-м и 2012-м. Сегодня на этот случай есть специальные лодки-ледоколы, которые проходят по каналам и разбивают лед, а вот в XX веке венецианцам приходилось просто ждать, пока вода растает.
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В Венецию ежегодно приезжают миллионы туристов, но лишь четверть из них остаются в городе хотя бы на ночь. Местные жители ждут, что приезжие будут уважительно относиться к их родному городу, поэтому очень не любят, когда туристы ведут себя неподобающе. Вот несколько простых правил, которых рекомендуется придерживаться.
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Во-первых, мужчинам не стоит ходить по улицам с обнаженным торсом или в расстегнутой рубашке. Венеция — это город, а не пляж. Во-вторых, нельзя плавать в каналах. Даже если очень жарко. В-третьих, не стоит мусорить и тем более кидать что-либо в воду с мостов. Это обусловлено не только защитой окружающей среды, но также тем, что можно ненароком попасть в голову гондольеру. Наконец, запрещено сидеть вне специально отведенных мест в исторической части города. Это делается для того, чтобы люди перекусывали в кафе, а не устраивали пикники в любом приглянувшемся месте. Кстати, также нельзя ночевать под открытым небом и лежать на лавочках.
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В островной части Венеции практически нет зелени на открытой территории — ни деревьев, ни даже кустиков. На всю историческую часть приходится один-единственный сад с несколькими деревьями. Так что, если жители начинают скучать по природе, они могут съездить на соседний остров Лидо. Также он знаменит своими песчаными пляжами. Кстати, именно там проводится знаменитый Венецианский кинофестиваль.
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Жители с горечью отмечают, что с каждым годом инфраструктура города рушится и все вокруг становится больше похоже на Диснейленд, чем на место для жизни. То есть остаются только те вещи, которые необходимы туристам, а все остальное, включая медицинские учреждения, хозяйственные магазины, кинотеатры, школы, спортивные секции, сокращается. За всем необходимым приходится ездить на материк.
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В самой Венеции от силы десяток супермаркетов, которые расположены в закоулках, и найти их не так-то просто. Правда, на соседнем острове Сант-Эразмо находятся фермы, откуда местные могут получать свежие овощи и фрукты.
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Также несложно догадаться, что, живя в Венеции, вы не можете заглянуть в IKEA за матрасом или диваном или доехать до гипермаркета электроники, чтобы присмотреть себе ноутбук или телевизор. Однако самое неприятное даже не отсутствие магазинов, а доставка товаров на дом. Будучи венецианцем, вы легко можете потратить на доставку столько же, сколько на сами покупки. Представьте, каково это — пронести холодильник через 7 мостов, 4 улицы и поднять вверх по лестнице. А во время ремонта надо быть готовым к тому, что весь строительный мусор придется вывозить на крошечных лодках.
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Площади венецианцы зовут не «пьяца», а «кампо» или «кампьелло», то есть «поле». Единственное место в Венеции, которое носит статус площади, — это Сан-Марко. Почти на каждом кампо можно увидеть колодец для сбора дождевой воды. Раньше это был единственный источник пресной воды для горожан. Сейчас в городе около 300 колодцев.
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А еще в Венеции огромное количество дымоходов. Всего около 7 тыс. Раньше дома проектировали таким образом, чтобы искры от каминов и печей оставались внутри длинных труб, а не падали на деревянные части близлежащих домов.
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Здесь очень легко заблудиться. Во-первых, на многих узких улочках не ловит мобильная сеть. Во-вторых, в городе своеобразная и не вполне понятная нумерация домов. На самих зданиях нет номеров, так что адрес обычно состоит из названия района и 4-значной цифры.
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Если захотите сойти за местного, закажите в кафе чикетти — это небольшие закуски вроде тапас. В роли чикетти могут выступать кусочки хлеба с рыбой, сыром или мясом. Также это могут быть рисовые или мясные шарики во фритюре или обжаренные цветы цукини, фаршированные рикоттой. Заведения, где подают чикетти, называются «бáкаро».
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Венеция — это маленький город, так что рано или поздно вы будете встречать одних и тех же людей снова и снова. А еще иногда в нем сложно остаться незамеченным, поскольку многие дома соединены друг с другом и есть такие узкие улочки, что окна соседа могут выходить прямо на ваши.
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Кроме того, здесь практически отсутствует ночная жизнь. Забудьте о клубах, тусовках и так далее. Вечером здесь довольно тихо. После 20:00 город практически вымирает, работают лишь несколько ресторанов и лавочек. Но кому-то подобная умиротворенность может даже нравиться. Хотя у местных есть такая поговорка: «Никогда не ездите в Венецию в одиночестве, ведь там вы очень сильно почувствуете отсутствие любимого человека».
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На островной части города в основном 3-этажные дома и очень много отелей. За среднюю комнату придется отдать € 350–500 в месяц. Дело в том, что зимой в городе холодно и влажно, поэтому только на отопление легко потратить порядка € 100. Кстати, здесь никто не сдаст жилье, пока лично не познакомится с арендатором.
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Иногда иностранцы живут у местных по принципу Au Pair, то есть помощника по хозяйству, в обязанности которого могут входить такие функции, как выгул собак, помощь с детьми, походы в магазин и так далее.
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В Венеции огромное количество сытых, холеных котов. Как правило, они находят себе место при какой-нибудь лавочке или мастерской, где их прикармливают.
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Цена на квартиру зависит не только от района, но и от возможности ее затопления. Первое, что пишут в информации о квартире, — это уровень воды в сантиметрах, с которого дом начинает затапливать. Если у дома высокий риск затопления, то хозяева заранее об этом говорят и снижают цену.
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Всего в Венеции 6 районов плюс острова. Самый престижный и роскошный, конечно, Сан-Марко. Второй — Кастелло, он считается самым популярным среди местных. Там проходит Венецианская биеннале, и именно в Кастелло находится единственный сад.
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Третий район — Дорсодуро, он считается студенческим. Всего в Венеции 4 университета. Здесь же находится знаменитая церковь Санта-Мария делла Салюте. Четвертый, Каннареджо, можно назвать главным туристическим районом. Если в районе Сан-Марко живут лишь самые обеспеченные, то в Каннареджо останавливаются все остальные.
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Пятый район, Сан-Поло, начинается с моста Риальто, там находится популярный рыбный рынок. Это довольно проходное место с огромным количеством лодок. Наконец, шестой район — Санта-Кроче. Это место расположения вокзала и порта, конечного пункта всего наземного транспорта — площади Пьяццале Рома.
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Кладбище в Венеции находится на отдельном острове Сан-Микеле. Там захоронены Стравинский, Бродский и Дягилев. Правда, в какой-то момент вместимость кладбища достигла предела, и теперь там можно хоронить родственников лишь на 10 или 20 лет, в зависимости от места могилы, или на 99 лет, если они похоронены в семейном склепе. После этого останки либо перемещают на другое кладбище, либо кремируют, в зависимости от желания семьи.
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Венецианцы говорят на своем диалекте. Так что уроки обычного итальянского вам не всегда помогут найти общий язык с местными.
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В целом Венеция — это удивительный город. Это уголок, который практически не изменился за несколько веков. Оттуда можно уехать, вернуться через много лет и понять, что там все осталось по-прежнему.
А вы бывали в этом городе? Как думаете, смогли бы там жить?