30+ фактов о том, как живут люди в крошечном тихоокеанском государстве Тувалу

Тувалу — это островная страна в Океании, расположенная на полпути между Гавайскими островами и Австралией. Это одна из самых маленьких стран мира, с населением менее 12 тыс. человек. Общая площадь Тувалу составляет всего лишь 26 кв. км. Здесь невероятно красивая экзотическая природа: голубые лагуны Тихого океана, белый песок, роскошные пальмы, но также полно своих проблем.

Мы в AdMe.ru решили выяснить наиболее яркие факты об этом государстве и разобраться, каково это — жить практически на краю Земли. В итоге мы пришли к выводу, что жизнь на Тувалу не всегда похожа на рекламу известного шоколадно-кокосового батончика.

Тувалу расположено на 3 рифовых островах и 6 атоллах. Расстояния между соседними островами составляют от 50 до 172 км.

Расстояния между соседними островами составляют от 50 до 172 км. Эти острова были открыты в 1568 году испанским мореплавателем Альваро Менданьей де Нейрой. В переводе с местного языка «тувалу» означает «8 стоящих вместе». Имеются в виду 8 населенных островов, так как девятый остров был заселен намного позднее.

Долгое время государство было колонией Великобритании и получило независимость только в 1978 году. Сейчас это суверенное демократическое государство, но формально монархом островов по-прежнему считается королева Елизавета II.

Центр страны — атолл Фунафути, на котором живет около половины населения страны. Он состоит из небольших островков с лагуной посередине. Самая высокая точка Тувалу — 5 м над уровнем моря, а большинство островов находится на высоте 3 м.

В Тувалу нет политических партий и постоянно действующих вооруженных сил , так что в бюджете страны не предусмотрены расходы на содержание армии. Зато есть полицейские отряды. Они наблюдают за морским пространством, а также есть таможенное, иммиграционное и тюремное подразделения.

, так что в бюджете страны не предусмотрены расходы на содержание армии. Зато есть полицейские отряды. Они наблюдают за морским пространством, а также есть таможенное, иммиграционное и тюремное подразделения. В стране не очень высокий уровень преступности из-за эффективной системы уголовного правосудия, а также из-за влияния фалекаупуле — традиционного собрания старейшин каждого острова.

Тувалу относится к числу беднейших стран мира, при этом там не наблюдается ни нищеты, ни голода , ни серьезных социальных проблем.

, ни серьезных социальных проблем. Основные доходы государства поступают от продажи лицензий на рыбную ловлю, регистрации судов под флагом Тувалу, продажи национальных доменов .tv, а также помощи других государств. Кроме того, около 15 % местного населения работает за границей, в основном в качестве моряков на кораблях. Осуществляемые ими денежные переводы также можно считать источником дохода страны. А вот туризм не приносит Тувалу практически ничего, поскольку на островах слабо развита инфраструктура.

Тувалу поддерживает дипломатические отношения более чем с 28 странами. Правда, единственная страна, которая имеет свое посольство в Фунафути, — это Тайвань. А вот собственное дипломатическое представительство Тувалу находится только на Фиджи.

А вот собственное дипломатическое представительство Тувалу находится только на Фиджи. В Фунафути расположен единственный в стране аэропорт. Причем он имеет статус международного, хотя на Тувалу летают самолеты только с соседних островов Фиджи и Кирибати. По сути аэропорт — это небольшое здание и одна взлетная полоса.

В Тувалу буквально пара отелей. Если просить трансфер из аэропорта, то вас встретят и пешком проводят до номера.

Если просить трансфер из аэропорта, то вас встретят и пешком проводят до номера. Интересно, что один из отелей на Тувалу расположен практически впритык к аэропорту, и многие туристы переживают, что им придется изо дня в день слушать гул самолетов. Однако их опасения напрасны: самолеты в страну летают крайне редко, порой реже раза в неделю.

Вообще взлетная полоса аэропорта — это своего рода центр социальной жизни острова , где можно обсудить последние новости с соседями и переждать затопление в период весенних паводков. А местные мальчишки облюбовали это место для игры в футбол.

, где можно обсудить последние новости с соседями и переждать затопление в период весенних паводков. А местные мальчишки облюбовали это место для игры в футбол. На большинстве островов есть фуси — общественные магазины , похожие на мини-маркеты, где можно купить консервы и мешки с рисом.

, похожие на мини-маркеты, где можно купить консервы и мешки с рисом. Другим важным общественным местом считается фалекаупуле, или зал для встреч. Здесь можно обсуждать важные вопросы, отмечать свадьбы и прочие торжества, а также собирать советы старейшин, которые есть на каждом острове.

Улицы Фунафути были заасфальтированы только в середине 2002 года, а в целом общая протяженность асфальтовых дорог в стране составляет не более 8 км.

Население Тувалу довольно однородное: более 90 % жителей — это представители коренного полинезийского народа тувалу , также встречаются выходцы из Микронезии. Официальные языки — тувалу и английский. Основной религией на островах является христианство, но в целом государство гарантирует свободу вероисповедания.

, также встречаются выходцы из Микронезии. Официальные языки — тувалу и английский. Основной религией на островах является христианство, но в целом государство гарантирует свободу вероисповедания. Образование в стране бесплатное и обязательное для детей от 6 до 15 лет. На каждом острове есть своя начальная школа, а вот средняя школа на сегодняшний день осталась только одна. После ее окончания при желании можно поступить либо в Морскую школу Тувалу, либо в Южнотихоокеанский университет, который расположен на Фунафути. В целом уровень грамотности населения составляет 99 %.

На Тувалу сохранилась традиционная общинная система. У каждой семьи есть саланга, то есть обязательная задача , которую нужно выполнять для общества. Например, рыбалка, строительство или защита. Все нужные навыки семьи передаются из поколения в поколение.

, которую нужно выполнять для общества. Например, рыбалка, строительство или защита. Все нужные навыки семьи передаются из поколения в поколение. Огромное место в жизни народа тувалу занимают танцы и музыка. Интересно, что некоторые танцы исполняются сидя. Самым известным считается фателе: танцоры сидят в два или более рядов, при этом лучшие из них находятся спереди в центре. А лицом к танцорам сидят мужчины, которые поют и отбивают такт, ударяя ладонями по циновкам или по деревянным сундукам.

У Тувалу есть своя национальная сборная по футболу , правда, она не входит в ФИФА, а является лишь ассоциированным членом Конфедерации футбола Океании. Первый международный матч с участием местной сборной состоялся в 1979 году — тогда Тувалу проиграла сборной острова Таити со счетом 0:18. А в 2007 году сборная Тувалу приняла участие в отборочных матчах чемпионата мира по футболу.

, правда, она не входит в ФИФА, а является лишь ассоциированным членом Конфедерации футбола Океании. Первый международный матч с участием местной сборной состоялся в 1979 году — тогда Тувалу проиграла сборной острова Таити со счетом 0:18. А в 2007 году сборная Тувалу приняла участие в отборочных матчах чемпионата мира по футболу. Также в стране есть свой Национальный олимпийский комитет страны. Он был сформирован в 2004 году и официально признан МОК в 2007 году. В 2008 году сборная Тувалу впервые участвовала в летних Олимпийских играх, правда, спортсмены не завоевали ни одной медали. А вот в зимних Олимпийских играх спортсмены Тувалу ни разу не принимали участия.

Климат на Тувалу тропический. Четко выделяются два сезона: дождей и засухи. Влажный сезон длится с ноября по апрель, а засушливый — с мая по октябрь. Средняя температура воздуха не меняется на протяжении всего года и остается высокой — от 26 до 32 °C.

Влажный сезон длится с ноября по апрель, а засушливый — с мая по октябрь. Средняя температура воздуха не меняется на протяжении всего года и остается высокой — от 26 до 32 °C. Почвы считаются неплодородными, поэтому практически непригодны для земледелия. Кроме того, здесь не водятся дикие животные, так что источником мяса служат свиньи, которых разводят местные жители, или морские птицы. Вместо обычного молока здесь довольствуются кокосовым. Ну и, конечно же, в рационе тувалийцев немало морепродуктов: от крабов до летучих рыб.

Местное население распределено очень неравномерно: дальние атоллы начинают пустовать, а на главном острове число жителей постоянно растет. Из-за этого увеличивается нагрузка на все системы жизнеобеспечения. Естественно, это приводит к загрязнениям почвы и воды. Поэтому в последнее время одна из серьезных проблем Тувалу — загрязнение окружающей среды сточными водами и бытовыми отходами, а поскольку мусор здесь вывозить особо некуда, то он скапливается на островах.

Еще одна проблема острова — нехватка пресной воды, которая считается здесь одной из главных ценностей. Поскольку на Тувалу нет пресноводных рек и озер, жителям приходится собирать дождевую воду и хранить ее в специальных бетонных цистернах . Раньше люди рыли колодцы, но вскоре они оказались загрязнены сточными водами.

. Раньше люди рыли колодцы, но вскоре они оказались загрязнены сточными водами. Тувалу очень подвержено серьезному воздействию тропических циклонов. Часто их последствия бывают катастрофическими. Так, в 1972 году после циклона «Бебе» было свалено 90 % деревьев и разрушены почти все жилые постройки. К счастью, благодаря помощи других стран, Тувалу удалось восстановиться.

Однако самую большую опасность для жителей представляет повышение уровня Мирового океана и затопление островов. Также ученые регулярно предсказывают рост числа наводнений из-за приливов и штормовых бурь.

из-за приливов и штормовых бурь. Ученые предсказывают, что через 50–100 лет острова Тувалу могут стать необитаемыми, если уровень воды в океане продолжит повышаться. А по некоторым прогнозам, Тувалу рано или поздно уйдет под воду. Тогда местные жители будут вынуждены эвакуироваться в соседние страны. Например, рассматриваются планы по эвакуации в Новую Зеландию, Фиджи, Австралию.

Сегодня Тувалу активно работает над планом перехода на альтернативные источники энергии. Это необходимо, чтобы сохранить природу, а также чтобы подать пример более развитым странам, которые сильнее влияют на глобальное потепление.