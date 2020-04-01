30+ доказательств того, что жизнь в Норвегии — то еще удовольствие
Какой бы международный рейтинг вы ни открыли, будь то оценка уровня жизни, свободы слова или качества образования, Норвегия обязательно будет занимать там лидирующие позиции. Вот и в последнем Всемирном докладе о счастье, опубликованном ООН в марте 2020 года, Норвегия заняла 5-е место в списке наиболее счастливых стран мира. В чем же секрет такого успеха? В хорошей экологии? В строгих законах? А может быть, в характере самих норвежцев?
Мы в AdMe.ru изучили самые разные источники, чтобы наконец понять, как на самом деле живут люди в одной из самых счастливых стран мира.
Особенности норвежского менталитета
- Отношения между людьми строятся на доверии. Многие норвежцы без всякого опасения оставляют незакрытыми дом и машину, далеко не во всех магазинах стоят камеры, люди никогда не присвоят потерянную кем-то вещь себе (даже если это деньги или драгоценности). Конечно, не везде все идеально и неблагополучные граждане здесь тоже есть. Но когда все в жизни строится на доверии, то сама мысль кого-то обмануть или где-то схитрить кажется кощунственной.
- Культура очереди воспитывается у норвежцев, как говорится, с младых ногтей. Будь то магазин или кафе, люди спокойно выстраиваются друг за другом, не ропща и не возмущаясь даже в час пик. Если в супермаркете в очереди на кассу все покупатели стоят с тележками и лишь один человек с банкой колы в руках, то его обязательно пропустят вперед и старушки, и мамочки с детьми. Если какая-то бабуля, расплачиваясь за покупки, никак не может найти в сумке кошелек или уже в 20-й раз вводит неправильный ПИН-код, никто в очереди не станет ворчать и поторапливать ее, все будут терпеливо ждать и мужественно улыбаться.
- В Норвегии основное внимание уделяется не лидерам, а середнячкам. В обществе нет деления на успевающих и отстающих, благодаря этому формируется культура, где все люди равны и одинаково заслуживают уважения.
- Большинство правонарушений пресекается самими норвежцами. «Постоянно читаю в газетах, что там по подсказке людей был остановлен пьяный водитель, там поймали воришку, — поделился наблюдением житель Норвегии. — Недавно писали о случае, когда люди заподозрили незаконную гостиничную деятельность в соседнем доме, обнаружив его на сайте Hotels.com и прочитав к нему 159 отзывов. Для гостиниц нужны отдельные разрешения и прочее, а на доме не было вывесок. Бдительные соседи сообщили куда следует».
- Норвежцы не кичатся своим достатком и отрицательно относятся к показушности. Несмотря на то что основная часть жителей здесь далеко не бедная, люди стараются вести себя как можно сдержаннее. Люди просты как во внешнем виде, так и в общении.
- Здесь люди абсолютно равнодушны к тому, кто и как выглядит. Никто даже не посмотрит на то, во что вы одеты или какой у вас макияж и маникюр. Но есть у этой особенности и обратная сторона: комплимента тут тоже никто не сделает, ведь это не принято.
- Отношения с детьми в Норвегии тоже могут показаться необычными. Здесь невозможно представить кричащих на детей мам: «Веди себя нормально! Закрой рот!» Как правило, разговор норвежских родителей и детей — это разговор взрослого со взрослым, без лишнего запугивания или сюсюканья. Главное правило норвежского воспитания состоит в том, что за свои поступки нужно отвечать. Показательную историю рассказала девушка, работающая продавцом в одном из норвежских магазинов: «Работаем на доверии, камер нет. Как-то вечером сменщица зашла в отдел, а там весь товар на полу вперемешку. Вспомнили, что недавно заходили 2 подростка 15 лет. После звонка шефа их родителям дети быстренько сознались. И вот тут — внимание! — включается норвежская ЯЖМАТЬ! Давайте, говорят мамашки, их построже накажем: и от нас, и от школы, и от магазина, чтобы проказники поняли, как плохо поступили, а остальным чтобы неповадно было. В итоге вся средняя школа (дети от 12 до 17 лет) ровно 2 месяца не имела права зайти в наш магазин без сопровождения родителей и по указанию руководства школы прослушала дополнительные уроки общественной этики. Сами преступники все каникулы бесплатно у нас работали».
Тот самый отдел, в котором подростки учинили беспорядок.
Как живут простые норвежцы
- Хотя около 80 % населения живет в городах, у большинства людей обязательно есть дача, к которой непременно прилагается лодка или катер. Благодаря любви к природе в Норвегии так много пеших маршрутов разной степени сложности. Точно одно: можно гулять в незнакомом месте и не бояться, что не найдешь дорогу обратно. В конце каждого маршрута путников ждет небольшой почтовый ящик или пакет, в котором лежат блокнот и ручка. Люди оставляют свои автографы, а потом специалисты мониторят по ним популярность той или иной тропы.
- Здесь людям нравится вести здоровый образ жизни. Единственные выходные они скорее проведут в движении, карабкаясь по горам или катаясь на лыжах, чем лежа на диване у телевизора.
- Завести дружбу с норвежцами не так уж просто. Будучи доброжелательными, но очень сдержанными людьми, они могут поздороваться при встрече и даже переброситься парой-тройкой фраз, но на попытки сделать общение более близким ответят скорее молчанием. Кстати, норвежцы, которые не против познакомиться, собираясь в поход, надевают зеленые шапки. Этот своеобразный знак понятен только местным.
- Несмотря на то что Норвегия — страна с довольно высоким уровнем жизни и приличными зарплатами, цены на продукты здесь кажутся завышенными даже местным. В соседней Швеции цены на те же товары, как правило, ниже в 2–3 раза, будь то кошачий корм, буханка хлеба, ватные палочки или стройматериалы. Поэтому многие норвежцы регулярно ездят туда за покупками. Именно благодаря таким набегам со стороны соседей приграничные магазины в Швеции из года в год показывают рекордную прибыль по всей стране.
- Очень строгие штрафы касаются сельскохозяйственной деятельности на собственных участках. Например, выращивать картошку, купленную в обычном магазине, нельзя. Чтобы все было по закону, нужно купить клубни в специальном магазине, где картофель, правда, будет стоить в 2 раза дороже. Если махинации с «нелегальными» с семенами и саженцами раскроются, то за штрафом последует еще и запрет выращивать эти культуры в течение нескольких лет.
- Мы привыкли, что летние кафе работают только летом (не зря же их так назвали). Но в Норвегии открытые веранды заполнены людьми даже при минусовой температуре. Закаленные норвежцы предпочитают пить кофе на свежем воздухе, тем более что везде стоят инфракрасные обогреватели.
- В стране практически отсутствует культура чаевых. Возможно, именно поэтому официанты не очень-то внимательны к гостям, а само качество сервиса оставляет желать лучшего. Конечно же, вам не нахамят и не нагрубят, но вот убирать грязную посуду со стола вряд ли кто-то поспешит.
- Инфраструктура городов и деревень такова, что в каждом районе обязательно будет несколько магазинов, ресторанов и развлекательных центров. Все это делается для того, чтобы разгрузить центр и распределить транспортную нагрузку. Ведь зачем ехать в столицу, если все необходимое есть рядом с домом? За счет такого благоустройства даже в самой крохотной деревушке достигается равномерный уровень жизни.
- Образование в Норвегии полностью бесплатное, это касается и школ, и университетов. Более того, государство ежегодно выделяет сумму, необходимую для того, чтобы студент мог жить автономно от родителей (около 110 тыс. норвежских крон, или 770 тыс. рублей). К слову, эта выплата действует и в случае обучения за границей. После учебы эту сумму нужно будет вернуть, но и здесь есть свои бонусы: в случае успешной сдачи сессии к возврату будет начислено лишь 60 % от общей суммы.
Типичная комната в студенческом общежитии в Норвегии.
Как устроен общественный транспорт
- Общественный транспорт в Норвегии очень развит, особенно на юге страны. Трамваи в городах низкопольные, то есть уровень пола в трамвае и уровень платформы остановки одинаковы. Во-первых, это упрощает жизнь маломобильных граждан, а во-вторых, способствует тому, что пассажиры быстрее совершают посадку и высадку.
- В городах покрупнее есть остановки, на которых можно дождаться такси.
- Одно из впечатляющих удобств местного железнодорожного транспорта — семейные вагоны. В поездах дальнего следования обычно располагается отдельный вагон с 2-этажной игровой комнатой, комнатой матери и ребенка и местом для колясок. Так, дети могут играть в отведенном для этого месте и быть под присмотром родителей, а все остальные пассажиры — ехать в других вагонах в тишине и спокойствии.
- Удивительно, но в правилах дорожного движения Норвегии указано, что пешеходы имеют право переходить дорогу на красный свет, если это не мешает движению машин и дорога не является трассой. При этом за 2019 год в столице Норвегии Осло в ДТП погиб всего один человек (к слову, он не был гражданином Норвегии).
- Коренного норвежца легко отличить от эмигранта. Практически все местные жители носят светоотражающие браслеты. Такой браслет нужен для того, чтобы автомобилисты без труда замечали на дороге пешеходов и велосипедистов.
- В стране немало платных дорог. И цены на них такие, что порой из одного города в другой дешевле добраться на самолете, чем на автомобиле. Государство в целом не строит дороги за свой счет: например, отремонтировали участок шоссе, сразу поставили рядом счетчик, и, пока стоимость строительства не отобьется, его не уберут.
- При этом состояние дорог, которые находятся вдалеке от крупных городов и областных центров, оставляет желать лучшего. «Мы приглашали сюда прессу, собирали подписи, писали жалобы. Не помогает ничего на протяжении многих лет. Правительство объясняет: „Мы можем достроить и заасфальтировать все дороги в Норвегии за 2 года, но для этого мы задействуем слишком много рабочих, потратим слишком много денег, что в итоге приведет к инфляции“», — посетовала в интернете девушка, которая живет в небольшой норвежской деревушке.
«По этой великолепной норвежской дороге я езжу на работу каждый день».
Экология по-норвежски
- Каждая компания, которая продает какой-то товар, обычно принимает товары этого же типа на утилизацию. В продовольственных магазинах это пластиковые бутылки, стеклянные и жестяные банки, в бытовых — лампочки и батарейки, в магазинах электроники — бытовая техника и т. д.
- Стоимость утилизации пластиковых бутылок и жестяных банок включена в стоимость товара и указана на этикетке. Вернуть деньги за эту услугу можно, сдавая тару в специальные автоматы, расположенные внутри супермаркетов. Автомат выдает чек, которым потом можно расплатиться за покупки. Возможно, поэтому на улице так сложно увидеть бесхозные пластиковые бутылки, ведь их моментально подбирают и сдают куда надо бездомные, которые таким образом вносят свой вклад в экологию.
- А еще, сдавая стеклянные бутылки в автоматы, расположенные в некоторых магазинах, можно принять участие в лотерее. В этом случае тара выступает в качестве ставки. Самый большой выигрыш составляет миллион норвежских крон. Прибыль лотерейной компании целиком перечисляется в Красный Крест.
- Кстати, раздельный сбор мусора здесь устроен несколько иначе, чем в других европейских странах. Норвежцы могут складывать мусор в один контейнер, главное, чтобы он был правильно рассортирован по пакетам. Специальные разноцветные пакеты для мусора бесплатно раздают в любом супермаркете: красные — для газет, зеленые — для остатков пищи, желтые — для бумаги и картона, синие — для пластиковых отходов, черные — для оставшегося несортируемого мусора. Когда пакеты с отходами попадут на мусороперерабатывающую фабрику, разделительный конвейер сам рассортирует их и отправит на переработку то, что можно переработать.
- Пищевые отходы преобразуют в биогаз, который используется в качестве топлива для мусоровозов. Пластик перерабатывают и отправляют на вторичное использование. Несортируемый мусор сжигается и трансформируется в энергию, которая используется для городской отопительной сети.
- В Норвегии 98 % электричества поступает из возобновляемых источников.
- При этом на улицах можно увидеть раздельные контейнеры для разных видов отходов. А чтобы мотивировать курильщиков доносить окурки до мусорки, придумали специальные урны-голосовалки.
Вопрос для голосования: «Я не представляю свою жизнь без мамы / шоколада».
Еще несколько интересных фактов о Норвегии
- В стране нет системы нумерации квартир. Вместо этого на почтовых ящиках и домофонах указываются имена и фамилии проживающих в доме людей. Почтальонам и курьерам приходится тратить дополнительное время на то, чтобы без проблем доставить письмо или товар человеку, проживающему в многоквартирном доме.
- Фильмы в Норвегии никогда не дублируются на норвежский язык. Вся страна смотрит кино в оригинале с норвежскими субтитрами. Благодаря этому многие с детства знают как минимум 2 языка: английский и норвежский.
- В объявлениях на работу обычно указывают только должность и требования к кандидату, оклад же озвучивается на собеседовании или уже после того, как будет принято решение взять человека на работу. Именно на этом этапе соискатель решает, подходят ему условия работы или нет. В государственных структурах дела с устройством на работу обстоят немного попроще — там обычно сразу указывается ступень в тарифной сетке.
- Традиционную норвежскую кухню назовешь скорее однотипной, чем разнообразной. И то, как норвежцы реагируют на русскую кухню, просто удивительно. Борщи, котлеты и оливье — это, конечно, хорошо, но больше всего норвежцам пришлась по душе обыкновенная жареная картошка. «Попробовав ее, каждый порядочный норвежец скрупулезно записывает рецепт, — поделилась в интернете девушка, вышедшая замуж за норвежца. — Все, кстати, изумляются, что картофель не надо предварительно отваривать, а жарить сырым».
Какие особенности норвежского образа жизни вы бы хотели перенять? А что показалось вам странным и, может быть, даже неприемлемым?
Фото на превью norskrodyr / Pikabu