30+ доказательств того, что жизнь в Норвегии — то еще удовольствие

45 1 54 547

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Какой бы международный рейтинг вы ни открыли, будь то оценка уровня жизни, свободы слова или качества образования, Норвегия обязательно будет занимать там лидирующие позиции. Вот и в последнем Всемирном докладе о счастье, опубликованном ООН в марте 2020 года, Норвегия заняла 5-е место в списке наиболее счастливых стран мира. В чем же секрет такого успеха? В хорошей экологии? В строгих законах? А может быть, в характере самих норвежцев?

Мы в AdMe.ru изучили самые разные источники, чтобы наконец понять, как на самом деле живут люди в одной из самых счастливых стран мира.

Особенности норвежского менталитета

Отношения между людьми строятся на доверии . Многие норвежцы без всякого опасения оставляют незакрытыми дом и машину, далеко не во всех магазинах стоят камеры, люди никогда не присвоят потерянную кем-то вещь себе (даже если это деньги или драгоценности). Конечно, не везде все идеально и неблагополучные граждане здесь тоже есть. Но когда все в жизни строится на доверии, то сама мысль кого-то обмануть или где-то схитрить кажется кощунственной.

. Многие норвежцы без всякого опасения оставляют незакрытыми дом и машину, далеко не во всех магазинах стоят камеры, люди никогда не присвоят потерянную кем-то вещь себе (даже если это деньги или драгоценности). Конечно, не везде все идеально и неблагополучные граждане здесь тоже есть. Но когда все в жизни строится на доверии, то сама мысль кого-то обмануть или где-то схитрить кажется кощунственной. Культура очереди воспитывается у норвежцев, как говорится, с младых ногтей. Будь то магазин или кафе, люди спокойно выстраиваются друг за другом , не ропща и не возмущаясь даже в час пик. Если в супермаркете в очереди на кассу все покупатели стоят с тележками и лишь один человек с банкой колы в руках, то его обязательно пропустят вперед и старушки, и мамочки с детьми. Если какая-то бабуля, расплачиваясь за покупки, никак не может найти в сумке кошелек или уже в 20-й раз вводит неправильный ПИН-код, никто в очереди не станет ворчать и поторапливать ее, все будут терпеливо ждать и мужественно улыбаться.

, не ропща и не возмущаясь даже в час пик. Если в супермаркете в очереди на кассу все покупатели стоят с тележками и лишь один человек с банкой колы в руках, то его обязательно пропустят вперед и старушки, и мамочки с детьми. Если какая-то бабуля, расплачиваясь за покупки, никак не может найти в сумке кошелек или уже в 20-й раз вводит неправильный ПИН-код, никто в очереди не станет ворчать и поторапливать ее, все будут терпеливо ждать и мужественно улыбаться. В Норвегии основное внимание уделяется не лидерам, а середнячкам. В обществе нет деления на успевающих и отстающих, благодаря этому формируется культура, где все люди равны и одинаково заслуживают уважения.

Большинство правонарушений пресекается самими норвежцами. «Постоянно читаю в газетах, что там по подсказке людей был остановлен пьяный водитель, там поймали воришку, — поделился наблюдением житель Норвегии. — Недавно писали о случае, когда люди заподозрили незаконную гостиничную деятельность в соседнем доме, обнаружив его на сайте Hotels.com и прочитав к нему 159 отзывов. Для гостиниц нужны отдельные разрешения и прочее, а на доме не было вывесок. Бдительные соседи сообщили куда следует».

«Постоянно читаю в газетах, что там по подсказке людей был остановлен пьяный водитель, там поймали воришку, — поделился наблюдением житель Норвегии. — Недавно писали о случае, когда люди заподозрили незаконную гостиничную деятельность в соседнем доме, обнаружив его на сайте Hotels.com и прочитав к нему 159 отзывов. Для гостиниц нужны отдельные разрешения и прочее, а на доме не было вывесок. Бдительные соседи сообщили куда следует». Норвежцы не кичатся своим достатком и отрицательно относятся к показушности. Несмотря на то что основная часть жителей здесь далеко не бедная, люди стараются вести себя как можно сдержаннее. Люди просты как во внешнем виде, так и в общении.

Здесь люди абсолютно равнодушны к тому, кто и как выглядит. Никто даже не посмотрит на то, во что вы одеты или какой у вас макияж и маникюр. Но есть у этой особенности и обратная сторона: комплимента тут тоже никто не сделает, ведь это не принято.

Отношения с детьми в Норвегии тоже могут показаться необычными. Здесь невозможно представить кричащих на детей мам: «Веди себя нормально! Закрой рот!» Как правило, разговор норвежских родителей и детей — это разговор взрослого со взрослым, без лишнего запугивания или сюсюканья. Главное правило норвежского воспитания состоит в том, что за свои поступки нужно отвечать. Показательную историю рассказала девушка, работающая продавцом в одном из норвежских магазинов: «Работаем на доверии, камер нет. Как-то вечером сменщица зашла в отдел, а там весь товар на полу вперемешку. Вспомнили, что недавно заходили 2 подростка 15 лет. После звонка шефа их родителям дети быстренько сознались. И вот тут — внимание! — включается норвежская ЯЖМАТЬ! Давайте, говорят мамашки, их построже накажем: и от нас, и от школы, и от магазина, чтобы проказники поняли, как плохо поступили, а остальным чтобы неповадно было. В итоге вся средняя школа (дети от 12 до 17 лет) ровно 2 месяца не имела права зайти в наш магазин без сопровождения родителей и по указанию руководства школы прослушала дополнительные уроки общественной этики. Сами преступники все каникулы бесплатно у нас работали».

Тот самый отдел, в котором подростки учинили беспорядок.

Как живут простые норвежцы

Хотя около 80 % населения живет в городах, у большинства людей обязательно есть дача, к которой непременно прилагается лодка или катер. Благодаря любви к природе в Норвегии так много пеших маршрутов разной степени сложности. Точно одно: можно гулять в незнакомом месте и не бояться, что не найдешь дорогу обратно. В конце каждого маршрута путников ждет небольшой почтовый ящик или пакет, в котором лежат блокнот и ручка. Люди оставляют свои автографы, а потом специалисты мониторят по ним популярность той или иной тропы.

Здесь людям нравится вести здоровый образ жизни. Единственные выходные они скорее проведут в движении, карабкаясь по горам или катаясь на лыжах, чем лежа на диване у телевизора.

Завести дружбу с норвежцами не так уж просто. Будучи доброжелательными, но очень сдержанными людьми, они могут поздороваться при встрече и даже переброситься парой-тройкой фраз, но на попытки сделать общение более близким ответят скорее молчанием. Кстати, норвежцы, которые не против познакомиться, собираясь в поход, надевают зеленые шапки. Этот своеобразный знак понятен только местным.

Несмотря на то что Норвегия — страна с довольно высоким уровнем жизни и приличными зарплатами, цены на продукты здесь кажутся завышенными даже местным. В соседней Швеции цены на те же товары, как правило, ниже в 2–3 раза, будь то кошачий корм, буханка хлеба, ватные палочки или стройматериалы. Поэтому многие норвежцы регулярно ездят туда за покупками. Именно благодаря таким набегам со стороны соседей приграничные магазины в Швеции из года в год показывают рекордную прибыль по всей стране.

даже местным. В соседней Швеции цены на те же товары, как правило, ниже в 2–3 раза, будь то кошачий корм, буханка хлеба, ватные палочки или стройматериалы. Поэтому многие норвежцы регулярно ездят туда за покупками. Именно благодаря таким набегам со стороны соседей приграничные магазины в Швеции из года в год показывают рекордную прибыль по всей стране. Очень строгие штрафы касаются сельскохозяйственной деятельности на собственных участках. Например, выращивать картошку, купленную в обычном магазине, нельзя . Чтобы все было по закону, нужно купить клубни в специальном магазине, где картофель, правда, будет стоить в 2 раза дороже. Если махинации с «нелегальными» с семенами и саженцами раскроются, то за штрафом последует еще и запрет выращивать эти культуры в течение нескольких лет.

. Чтобы все было по закону, нужно купить клубни в специальном магазине, где картофель, правда, будет стоить в 2 раза дороже. Если махинации с «нелегальными» с семенами и саженцами раскроются, то за штрафом последует еще и запрет выращивать эти культуры в течение нескольких лет. Мы привыкли, что летние кафе работают только летом (не зря же их так назвали). Но в Норвегии открытые веранды заполнены людьми даже при минусовой температуре. Закаленные норвежцы предпочитают пить кофе на свежем воздухе, тем более что везде стоят инфракрасные обогреватели.

В стране практически отсутствует культура чаевых. Возможно, именно поэтому официанты не очень-то внимательны к гостям, а само качество сервиса оставляет желать лучшего. Конечно же, вам не нахамят и не нагрубят, но вот убирать грязную посуду со стола вряд ли кто-то поспешит.

Инфраструктура городов и деревень такова, что в каждом районе обязательно будет несколько магазинов, ресторанов и развлекательных центров. Все это делается для того, чтобы разгрузить центр и распределить транспортную нагрузку. Ведь зачем ехать в столицу, если все необходимое есть рядом с домом ? За счет такого благоустройства даже в самой крохотной деревушке достигается равномерный уровень жизни.

? За счет такого благоустройства даже в самой крохотной деревушке достигается равномерный уровень жизни. Образование в Норвегии полностью бесплатное, это касается и школ, и университетов. Более того, государство ежегодно выделяет сумму, необходимую для того, чтобы студент мог жить автономно от родителей (около 110 тыс. норвежских крон, или 770 тыс. рублей). К слову, эта выплата действует и в случае обучения за границей. После учебы эту сумму нужно будет вернуть, но и здесь есть свои бонусы: в случае успешной сдачи сессии к возврату будет начислено лишь 60 % от общей суммы.

Типичная комната в студенческом общежитии в Норвегии.

Как устроен общественный транспорт

Общественный транспорт в Норвегии очень развит, особенно на юге страны. Трамваи в городах низкопольные, то есть уровень пола в трамвае и уровень платформы остановки одинаковы. Во-первых, это упрощает жизнь маломобильных граждан , а во-вторых, способствует тому, что пассажиры быстрее совершают посадку и высадку.

, а во-вторых, способствует тому, что пассажиры быстрее совершают посадку и высадку. В городах покрупнее есть остановки, на которых можно дождаться такси.

Одно из впечатляющих удобств местного железнодорожного транспорта — семейные вагоны. В поездах дальнего следования обычно располагается отдельный вагон с 2-этажной игровой комнатой, комнатой матери и ребенка и местом для колясок. Так, дети могут играть в отведенном для этого месте и быть под присмотром родителей, а все остальные пассажиры — ехать в других вагонах в тишине и спокойствии.

Удивительно, но в правилах дорожного движения Норвегии указано, что пешеходы имеют право переходить дорогу на красный свет, если это не мешает движению машин и дорога не является трассой. При этом за 2019 год в столице Норвегии Осло в ДТП погиб всего один человек (к слову, он не был гражданином Норвегии).

(к слову, он не был гражданином Норвегии). Коренного норвежца легко отличить от эмигранта. Практически все местные жители носят светоотражающие браслеты. Такой браслет нужен для того, чтобы автомобилисты без труда замечали на дороге пешеходов и велосипедистов.

В стране немало платных дорог . И цены на них такие, что порой из одного города в другой дешевле добраться на самолете, чем на автомобиле. Государство в целом не строит дороги за свой счет: например, отремонтировали участок шоссе, сразу поставили рядом счетчик, и, пока стоимость строительства не отобьется, его не уберут.

. И цены на них такие, что порой из одного города в другой дешевле добраться на самолете, чем на автомобиле. Государство в целом не строит дороги за свой счет: например, отремонтировали участок шоссе, сразу поставили рядом счетчик, и, пока стоимость строительства не отобьется, его не уберут. При этом состояние дорог, которые находятся вдалеке от крупных городов и областных центров, оставляет желать лучшего. «Мы приглашали сюда прессу, собирали подписи, писали жалобы. Не помогает ничего на протяжении многих лет. Правительство объясняет: „Мы можем достроить и заасфальтировать все дороги в Норвегии за 2 года, но для этого мы задействуем слишком много рабочих, потратим слишком много денег, что в итоге приведет к инфляции“», — посетовала в интернете девушка, которая живет в небольшой норвежской деревушке.

«По этой великолепной норвежской дороге я езжу на работу каждый день».

Экология по-норвежски

Каждая компания, которая продает какой-то товар, обычно принимает товары этого же типа на утилизацию. В продовольственных магазинах это пластиковые бутылки, стеклянные и жестяные банки, в бытовых — лампочки и батарейки, в магазинах электроники — бытовая техника и т. д.

Стоимость утилизации пластиковых бутылок и жестяных банок включена в стоимость товара и указана на этикетке. Вернуть деньги за эту услугу можно, сдавая тару в специальные автоматы, расположенные внутри супермаркетов. Автомат выдает чек, которым потом можно расплатиться за покупки. Возможно, поэтому на улице так сложно увидеть бесхозные пластиковые бутылки, ведь их моментально подбирают и сдают куда надо бездомные, которые таким образом вносят свой вклад в экологию.

пластиковых бутылок и жестяных банок и указана на этикетке. Вернуть деньги за эту услугу можно, сдавая тару в специальные автоматы, расположенные внутри супермаркетов. Автомат выдает чек, которым потом можно расплатиться за покупки. Возможно, поэтому на улице так сложно увидеть бесхозные пластиковые бутылки, ведь их моментально подбирают и сдают куда надо бездомные, которые таким образом вносят свой вклад в экологию. А еще, сдавая стеклянные бутылки в автоматы, расположенные в некоторых магазинах, можно принять участие в лотерее. В этом случае тара выступает в качестве ставки. Самый большой выигрыш составляет миллион норвежских крон. Прибыль лотерейной компании целиком перечисляется в Красный Крест.

Кстати, раздельный сбор мусора здесь устроен несколько иначе, чем в других европейских странах. Норвежцы могут складывать мусор в один контейнер, главное, чтобы он был правильно рассортирован по пакетам. Специальные разноцветные пакеты для мусора бесплатно раздают в любом супермаркете: красные — для газет, зеленые — для остатков пищи, желтые — для бумаги и картона, синие — для пластиковых отходов, черные — для оставшегося несортируемого мусора. Когда пакеты с отходами попадут на мусороперерабатывающую фабрику, разделительный конвейер сам рассортирует их и отправит на переработку то, что можно переработать.

Пищевые отходы преобразуют в биогаз, который используется в качестве топлива для мусоровозов . Пластик перерабатывают и отправляют на вторичное использование. Несортируемый мусор сжигается и трансформируется в энергию, которая используется для городской отопительной сети.

. Пластик перерабатывают и отправляют на вторичное использование. Несортируемый мусор сжигается и трансформируется в энергию, которая используется для городской отопительной сети. В Норвегии 98 % электричества поступает из возобновляемых источников.

При этом на улицах можно увидеть раздельные контейнеры для разных видов отходов. А чтобы мотивировать курильщиков доносить окурки до мусорки, придумали специальные урны-голосовалки.

Вопрос для голосования: «Я не представляю свою жизнь без мамы / шоколада».

Еще несколько интересных фактов о Норвегии

В стране нет системы нумерации квартир. Вместо этого на почтовых ящиках и домофонах указываются имена и фамилии проживающих в доме людей. Почтальонам и курьерам приходится тратить дополнительное время на то, чтобы без проблем доставить письмо или товар человеку, проживающему в многоквартирном доме.

в доме людей. Почтальонам и курьерам приходится тратить дополнительное время на то, чтобы без проблем доставить письмо или товар человеку, проживающему в многоквартирном доме. Фильмы в Норвегии никогда не дублируются на норвежский язык. Вся страна смотрит кино в оригинале с норвежскими субтитрами. Благодаря этому многие с детства знают как минимум 2 языка: английский и норвежский.

В объявлениях на работу обычно указывают только должность и требования к кандидату, оклад же озвучивается на собеседовании или уже после того, как будет принято решение взять человека на работу. Именно на этом этапе соискатель решает, подходят ему условия работы или нет. В государственных структурах дела с устройством на работу обстоят немного попроще — там обычно сразу указывается ступень в тарифной сетке.

или уже после того, как будет принято решение взять человека на работу. Именно на этом этапе соискатель решает, подходят ему условия работы или нет. В государственных структурах дела с устройством на работу обстоят немного попроще — там обычно сразу указывается ступень в тарифной сетке. Традиционную норвежскую кухню назовешь скорее однотипной, чем разнообразной. И то, как норвежцы реагируют на русскую кухню, просто удивительно. Борщи, котлеты и оливье — это, конечно, хорошо, но больше всего норвежцам пришлась по душе обыкновенная жареная картошка. «Попробовав ее, каждый порядочный норвежец скрупулезно записывает рецепт, — поделилась в интернете девушка, вышедшая замуж за норвежца. — Все, кстати, изумляются, что картофель не надо предварительно отваривать, а жарить сырым».

Какие особенности норвежского образа жизни вы бы хотели перенять? А что показалось вам странным и, может быть, даже неприемлемым?