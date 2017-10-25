30 доказательств того, что на борту самолета может случиться все что угодно
Курьезные ситуации, необычные и порой странные люди со своими представлениями о личном пространстве могут подстерегать вас повсюду.
AdMe.ru собрал для вас 30 удивительных примеров того, что можно увидеть на борту самолета.
Ничего необычного, просто принц Саудовской Аравии выкупил 80 мест в самолете для своих ястребов
«Мы — корпорация монстров! Мы пугаем — вас оберегаем»
Интроверт 100-го левела
Я уверен, что Чаки и Аннабель тоже здесь
Эй, да это же сам Зигзаг МакКряк! Хорошо, что он не за штурвалом
Этот бортпроводник выглядит так, будто собирается прямо сейчас объявить «Голодные игры»
Ей сказали, что в салон можно взять один личный предмет
А этот парень попал в список негодников
Псс, человек, не хочешь поиграть в мячик?
Да это же Хёрли из «Лоста»! Хьюстон, мне кажется, у нас проблемы
Когда хочешь чувствовать себя как дома, а другие этого не понимают
Так вот что значит «Доставка Панда Экспресс»!
Только не поворачивать голову! Только не поворачивать!
Блондинка — это не только цвет волос. Это еще и алиби
Парень просто привязал голову к креслу ремнем
Это котик Дезмонд, и он спит на борту самолета, пока его человек зарабатывает ему на вкусняшки
Надеюсь, она еще дышит
Сам разулся, самому не нравится
Даже не знаю, что хуже: ноги соседа или слюни этого парня
Нет, все в порядке. Просто она сказала, что ей холодно
Чувак утверждает, что это новый тип спасательных жилетов
— Какие у вас длинные ноги!
— Спасибо, я их отращиваю.
Просто кто-то развесил на кресле трусы. Листайте дальше
А мне, значит, бутылку шампуня на борт взять нельзя!
«Уи-и-и, я лечу одна!» И тут сзади пнули кресло...
«Моя подруга стюардесса прислала мне фото животного для эмоциональной поддержки одного из пассажиров»
Если я не вижу своего живота, значит, и другие его тоже не видят
А эти ребята, видимо, просто не хотели нарушать график тренировок
Кроме странностей и грязнуль, на самолетах случаются и чудеса. Эти смелые стюардессы только что приняли роды! Посмотрите, они плачут от счастья.
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Фото на превью roachghost / reddit