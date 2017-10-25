30 доказательств того, что на борту самолета может случиться все что угодно

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Курьезные ситуации, необычные и порой странные люди со своими представлениями о личном пространстве могут подстерегать вас повсюду. AdMe.ru собрал для вас 30 удивительных примеров того, что можно увидеть на борту самолета.

Ничего необычного, просто принц Саудовской Аравии выкупил 80 мест в самолете для своих ястребов

«Мы — корпорация монстров! Мы пугаем — вас оберегаем»

Интроверт 100-го левела

Я уверен, что Чаки и Аннабель тоже здесь

Эй, да это же сам Зигзаг МакКряк! Хорошо, что он не за штурвалом

Этот бортпроводник выглядит так, будто собирается прямо сейчас объявить «Голодные игры»

Ей сказали, что в салон можно взять один личный предмет

А этот парень попал в список негодников

Псс, человек, не хочешь поиграть в мячик?

Да это же Хёрли из «Лоста»! Хьюстон, мне кажется, у нас проблемы

Когда хочешь чувствовать себя как дома, а другие этого не понимают

Так вот что значит «Доставка Панда Экспресс»!

Только не поворачивать голову! Только не поворачивать!

Блондинка — это не только цвет волос. Это еще и алиби

Парень просто привязал голову к креслу ремнем

Это котик Дезмонд, и он спит на борту самолета, пока его человек зарабатывает ему на вкусняшки

Надеюсь, она еще дышит

Сам разулся, самому не нравится

Даже не знаю, что хуже: ноги соседа или слюни этого парня

Нет, все в порядке. Просто она сказала, что ей холодно

Чувак утверждает, что это новый тип спасательных жилетов

— Какие у вас длинные ноги! — Спасибо, я их отращиваю.

Просто кто-то развесил на кресле трусы. Листайте дальше

А мне, значит, бутылку шампуня на борт взять нельзя!

«Уи-и-и, я лечу одна!» И тут сзади пнули кресло...

«Моя подруга стюардесса прислала мне фото животного для эмоциональной поддержки одного из пассажиров»

Если я не вижу своего живота, значит, и другие его тоже не видят

А эти ребята, видимо, просто не хотели нарушать график тренировок

Кроме странностей и грязнуль, на самолетах случаются и чудеса. Эти смелые стюардессы только что приняли роды! Посмотрите, они плачут от счастья.

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