30 до неприличия роскошных фото из Дубая

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Дубай нам кажется отдельным миром — а как иначе объяснить все диковинные вещи, которые возможны только там? Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться головокружительным кадрам из этого города и показываем их вам.

Игровая приставка из золота. Для тех, кто видел все

А нет. Капучино с золотом, пожалуй, эффектнее будет

Как насчет джакузи в облаках?

В Дубае, видимо, изобрели машину времени. Иначе откуда здесь космические корабли на дорогах?

Маленький леопард здесь легко помещается в обычное авто вместо собаки

А тигры выполняют роль домашних котиков

И льву тоже нужно внимание хозяина, как и любому питомцу

160-килограммовый кусок чистого золота в витрине магазина. Можно украсить им зал, например

На дорогах Дубая вас могут остановить. Но отнюдь не полиция

Такси заказывали?

Обычный «Старбакс» здесь выглядит как самый фешенебельный ресторан

Зубы здесь у каждого блестят. Иногда белизной, иногда — золотом. Кому как по душе

Вообще, из золота тут делают все что угодно. Телефоны на скидке, кстати, можно брать

Интересно, что стоит дороже: машина или ее номер?

Ламборгини используется как авто для полиции...

...или как детская разукрашка

В нашем мире на рынок ходят за свежими овощами, а в их — за золотом. Возможно, тоже свежим

Отличное решение, чтобы не покупать аквариум в каждый номер отеля

Здесь используются самые экзотические виды транспорта

А самолеты предназначены для любых пассажиров

В Дубае очень любят рекорды. Это, например, самое тяжелое золотое кольцо в мире

Молоко верблюда здесь можно купить в обычном супермаркете

И шоколадки с верблюжьим молоком тоже обыденное дело

Если стало скучно, в Дубае всегда можно развлечься на шоу русалок...

...или представить себя большой акулой

Чего уж там, здесь вы сможете даже летать!

Только потом главное — сохранять лицо при получении чека

Здесь все сделано для удобства: вот, например, писсуары с тачскрином

Плавающая вилла, пожалуй, уж слишком экстравагантна

А вот если захотите поплавать на каяках, непременно приезжайте в Дубай

И напоследок