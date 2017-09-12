30 до неприличия роскошных фото из Дубая
Дубай нам кажется отдельным миром — а как иначе объяснить все диковинные вещи, которые возможны только там?
Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться головокружительным кадрам из этого города и показываем их вам.
Игровая приставка из золота. Для тех, кто видел все
А нет. Капучино с золотом, пожалуй, эффектнее будет
Как насчет джакузи в облаках?
В Дубае, видимо, изобрели машину времени. Иначе откуда здесь космические корабли на дорогах?
Маленький леопард здесь легко помещается в обычное авто вместо собаки
А тигры выполняют роль домашних котиков
И льву тоже нужно внимание хозяина, как и любому питомцу
160-килограммовый кусок чистого золота в витрине магазина. Можно украсить им зал, например
На дорогах Дубая вас могут остановить. Но отнюдь не полиция
Такси заказывали?
Обычный «Старбакс» здесь выглядит как самый фешенебельный ресторан
Зубы здесь у каждого блестят. Иногда белизной, иногда — золотом. Кому как по душе
Вообще, из золота тут делают все что угодно. Телефоны на скидке, кстати, можно брать
Интересно, что стоит дороже: машина или ее номер?
Ламборгини используется как авто для полиции...
...или как детская разукрашка
В нашем мире на рынок ходят за свежими овощами, а в их — за золотом. Возможно, тоже свежим
Отличное решение, чтобы не покупать аквариум в каждый номер отеля
Здесь используются самые экзотические виды транспорта
А самолеты предназначены для любых пассажиров
В Дубае очень любят рекорды. Это, например, самое тяжелое золотое кольцо в мире
Молоко верблюда здесь можно купить в обычном супермаркете
И шоколадки с верблюжьим молоком тоже обыденное дело
Если стало скучно, в Дубае всегда можно развлечься на шоу русалок...
...или представить себя большой акулой
Чего уж там, здесь вы сможете даже летать!
Только потом главное — сохранять лицо при получении чека
Здесь все сделано для удобства: вот, например, писсуары с тачскрином
Плавающая вилла, пожалуй, уж слишком экстравагантна
А вот если захотите поплавать на каяках, непременно приезжайте в Дубай
И напоследок
Фото на превью imgur, richkidsofdubai/instagram