3 истории о работе на круизном лайнере, в которых реальность оказалась далека от наших фантазий

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Работа на круизном лайнере для многих кажется работой мечты. Ты постоянно посещаешь новые места, встречаешь интересных людей, практикуешь английский. Но реальные истории тех, кто провел несколько месяцев в плавании, не слишком романтичны. Помимо всех очевидных плюсов есть ряд существенных минусов в такой работе: очень напряженный график, строгие правила, размещение в крошечных каютах и многое другое.

AdMe.ru нашел любопытные истории Романа, Виктории и Влада об опыте работы на круизном лайнере. Из рассказов этих ребят становится понятно, что такая работа подходит далеко не каждому, но впечатлений от нее хватит на всю жизнь.

«Прежде чем получить эту работу, я 4 раза попадал на мошенников вместо работодателей»

Роман: Найти работу в море может быть непросто даже с наличием хорошего английского и всех необходимых документов. Я 4 раза попадал на мошенников вместо работодателей — к счастью, ни один из них не смог меня обмануть. Через год поисков меня все же пригласили на собеседование в серьезную компанию. Собеседование состояло из нескольких этапов, в ходе которых много кандидатов отсеялось (плохой английский, неустойчивая психика и др.) Следующий этап — получение визы (в моем случае — США). Оплачивать консульский сбор и авиабилет до места, откуда начинается круиз, в первый раз приходится самостоятельно (таков договор с компанией; на следующие рейсы билеты будут за их счет). Pikabu

Виктория: Пойти на такую работу меня толкнуло желание изменить свою жизнь, после того как меня бросил жених. Поставила лайк в соцсети «ВКонтакте» в группе, посвященной работе на круизных лайнерах, и меня пригласила на собеседование фирма, официально сотрудничавшая с крупной круизной компанией Carnival. В августе 2014 года я прошла собеседование с ними, в сентябре — с представителем Carnival, контракт пришел в феврале 2015-го, апрель посвятила подготовке медицинских документов и визе США, в июне я уже работала на лайнере Carnival Freedom. До этого я не была за границей, и корабль стал моим первым серьезным опытом. Прежде я работала учителем английского и французского в школе, а на лайнер уехала работать официанткой. Поэтому возникли ссоры с семьей: образование высшее, а работать уехала всего лишь официанткой. Я искренне надеялась, что моя уверенность, знание английского и трудолюбие помогут мне получить повышение. Так и получилось: во время первого контракта меня повысили до хостеса (администратора ресторана), а на третьем контракте я сменила департамент и стала аниматором, работала с детьми. Pikabu

«Главный минус — выходных нет. Вообще»

Виктория: Первые несколько недель на лайнере вспоминаю с трудом. Вокруг тысяча коллег, все пытаются помочь и поддержать, что-то подсказать, однако в голове была полная каша. Выходцы из 60 разных стран стали моей семьей на ближайшие 8 месяцев; все говорят на английском, но с абсолютно разными акцентами, используя корабельную лексику. Работа сложная, хоть ты и простой официант. Работать нужно около 10 часов в день без выходных. Иногда 8, а бывает и 12 часов. ВЫХОДНЫХ НЕТ ВООБЩЕ! Но есть свободные часы в течение дня. А еще тебе дают обязанности на случай эвакуации корабля. Поэтому получается, что ты на службе 24 часа. Контракты длятся 6–10 месяцев. Потом отпуск 2–4 месяца и снова контракт. Мой рабочий день официанта начинался в 6:30: сначала работа на завтраке, затем перерыв полтора часа, потом работа на обеде (11:30 — 13:30), снова перерыв и на ужине (17:30 — 22:00). Раз в неделю работа начиналась в 17:30, а до этого все время свободно. Кто-то спал, кто-то стирал вещи. Я лично старалась сходить в спортивный зал (он для работников бесплатный), выйти на открытую палубу позагорать и, конечно же, выбраться из корабля в порт. Pikabu

Роман: Я работал стюардом. НЕТ ВЫХОДНЫХ — это самый жирный минус из всех. Многие сотрудники не выдерживают и сходят с корабля уже в первый месяц. По этой причине с первой зарплатой недоплачивают некую сумму и отдают ее только в конце контракта — стимул не сходить с рейса раньше времени. График может быть ужасно неудобным, и у вас не будет времени выйти в порту во время стоянки. График — это как лоторея: одним везет, другим нет. Может не повезти настолько, что вы будете спать всего 5 часов в сутки. Pikabu

«Каюта — комната на двоих размером 3 на 3 метра»

Роман: Каюта для персонала — это комнатка размером 3 на 3 метра. 2 кровати — нижняя и верхняя, как в поезде. Плюс маленький санузел, душевая метр на метр. Есть телевизор, а вот интернет на борту может быть низкоскоростным и очень дорогим. Pikabu

Роман: Еда вкусная, разнообразная, и ее много. Для экономии времени я насыпал в одну тарелку сразу все: картошку фри, фрукты, сладкое, сосиски. Pikabu Раз в месяц был особый день — Food Party для персонала. Выставляли очень много вкусностей и дорогих деликатесов. Pikabu

Роман: Каждый день огромное количество несъеденной пищи (на фото только половина ведер) просто выбрасывают. Запеченная семга, спагетти, тортики, мидии, — все, что не съедено, беспощадно выбрасывается. Pikabu

«Зарплата может зависеть от того, насколько высоко твою работу оценили гости»

Виктория: Есть провинности, за которые могут отправить домой. Это воровство, драки, сексуальные домогательства, расизм, злоупотребление алкоголем и наркотиками. Периодически компания устраивает тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Отношения с гостями строго запрещены, вход в их каюты запрещен. Если во время стоянки уходишь с корабля, вернуться надо обязательно вовремя. Один парень во время стоянки на Багамах пошел в ночной клуб и вернулся на корабль на час позже. На следующий день ему сообщили, что его контракт расторгнут. Pikabu

Влад: Зарплата может зависеть от того, насколько высоко твою работу оценили гости. Я работал официантом, в течение всего круиза за мной были закреплены определенные столики, то есть я все время обслуживал одних и тех же людей. В конце круиза гостям на электронную почту приходит опрос про круиз. И в этом опросе самый главный пункт для меня — Dinning Room Service («ресторанный сервис»). Если все мои гости поставят мне 10 из 10, то я могу получить бонусы в виде выходного, обеда в платном ресторане, экскурсии на выбор. И в следующем круизе я буду обслуживать большее количество людей, и зарплата будет больше. Ну а если рейтинг низкий, придется проходить дополнительные тренинги и довольствоваться меньшей зарплатой. Pikabu

«За 3 года работы в море у меня накопилось около 5 тысяч фото и видео, куча сувениров и магнитов»

Виктория: Когда была возможность выйти в порту, я гуляла или шла на пляж, а если собиралась компания из нескольких человек, то мы брали экскурсии. Места, которые я успела посетить, — Багамы, Барбадос, Гренада, Пуэрто-Рико, Ямайка, Мексика. Я старалась запечатлеть каждый момент, поэтому сегодня у меня хранится около 4–5 тысяч фото и видео за 3 года работы в море, куча сувениров и магнитов из разных экзотических мест. На каждом лайнере у нас был календарь развлечений. Например, сегодня у нас Movie Night — значит, работники могут выйти на открытую палубу в гостевую зону и посмотреть фильм. Завтра — распродажа в магазинах. Значит, те, кто скоро едет домой, могут закупиться подарками. Каждый день можно было найти занятие по душе: лотереи, тематические вечеринки, посещение сауны, водных горок и бассейна. Несмотря на 10-часовой рабочий день, персонал активно участвовал в развлечениях, ходил на вечеринки и дискотеки на лайнере. А во время моего последнего контракта мы выходили ночью на Багамах и гуляли до утра, потому что лайнер стоял там сутки. Pikabu

Виктория: У меня появилось много новых друзей, интересных знакомых. Часто ребята встречают свои вторые половинки на корабле, создают семьи, но продолжают работать. Но мне в какой-то момент захотелось постоянства и стабильности, и я завязала с морем. Знаете, работа была нелегкой, но открывалось второе дыхание. А еще очень важно, как ты смотришь на жизнь: с оптимизмом или пессимизмом. Кто-то считал дни до списания с корабля, увольнялся — я же наслаждалась каждым днем! Были у меня и плохие дни, ссоры с коллегами и начальством, но сейчас я вспоминаю только хорошее, пересматриваю фото и тихонько улыбаюсь... Когда меня спрашивают, не жалею ли я, что пошла работать в море, отвечаю: «Нет, уехала бы снова и еще больше бы наслаждалась, знакомилась, путешествовала». Pikabu

А вам по душе такая работа? Расскажите в комментариях.