29 примеров того, что Франция — это крутое сочетание элементов современной цивилизации и прошлого века
Для большинства людей Франция была и остается страной, наполненной романтикой и любовными тайнами, окутанной магическими ароматами духов и свежих круассанов. Там, наверное, живут только очень стильные женщины и соблазнительные мужчины. Там колоритно все до последнего булыжника на мостовой и живописно даже в жуткую погоду.
Мы в AdMe.ru, как многие, очарованы Францией. И, конечно же, не смогли пройти мимо телеграм-канала Тулонские мидии. Его автор Татьяна уже несколько лет живет на Лазурном Берегу и с удовольствием рассказывает о нравах французов. Кое-что мы взяли из ее канала, и еще немного об этой нации, полной загадок, Татьяна поведала нам лично.
Социум
- Недавно муж сообщил, что нас ждут в гости. «Ага, — подумала я, — значит, будем готовить». Именно это часто означает приглашение в гости во Франции. Если намечается вечеринка, точно нужно будет принести с собой какую-нибудь еду: второе блюдо или салат. Если вас позвали на ужин или обед, то могут попросить приготовить десерт или какой-нибудь напиток.
- Многие замечали, что обслуживание во Франции не всегда учтивое, иногда даже грубоватое. Я считаю, что причиной тому их пресловутое равенство. Тут почти не следуют утверждению «Клиент всегда прав». Человек, оказывающий услугу, и заказчик полностью равны. Оба должны быть вежливы, а еще проявлять инициативу и помогать друг другу. Например, однажды мы собрались полетать на воздушном шаре. Так вот, 3 клиента и 3 организатора работали на равных, чтобы запустить воздушный шар. Тягали, таскали, держали и надували.
Еда
- Во время семейных сборов, посиделок у друзей и торжественных мероприятий всегда вначале подается аперо. Аперо обычно состоит из какого-нибудь легкого напитка и закусок. Разброс закусок широк: от арахиса и чипсов до изысканных тарталеток. Звучит классно, но есть одно но — эта первая часть трапезы может длиться долго. Неискушенный иностранец обычно сразу наедается. А потом что? А после аперо обычно случается вкусный обед или ужин. Здесь и осознается драматичность ситуации: тело, набитое арахисом и чипсами, становится абсолютно равнодушным к горячим аппетитным блюдам, которые идут после.
- Французы не любят перекусывать, их график приема пищи урегулирован: завтрак, кофе в 10:00, обед, полдник (гутэ) в 4 часа, ужин. Я люблю перекусить и делаю это, когда хочу есть. Пью кофе тоже не по расписанию. Если же проголодался мой муж, то он ждет гутэ или полноценного приема пищи и не перебивает аппетит сладким или фруктами. Корпоративная культура также предполагает делать перерывы на кофе, обед и полдник, но не более того.
- Мне было трудно привыкнуть к тому, что в семье мужа, если состоялся долгий и большой праздничный обед, то ужина не будет. Могут предложить фрукты, йогурт. Я стараюсь не объедаться даже на больших праздниках во время одного приема пищи, поэтому мой желудок жалобно поскуливает к ужину (тем более что осталось так много вкусного с обеда). Но родственники моего мужа жалуются на то, что они объелись, и не ужинают вовсе.
- Кофе или чай подают после десерта, десерт приходится есть всухомятку, если не попросишь иначе. Просить приходится об этом и в ресторанах. Настойчиво, много раз, потому что обычно официанты все равно забывают подать кофе к десерту.
- Десерты, кстати, редко бывают из супермаркетов. Чаще всего их либо пекут хозяева или гости, либо покупают в местных булочных. При этом десерт в булочной стоит довольно дорого — от € 25–30 на 6 человек. На десерт подается только пирог или торт. Конфеты, шоколад, печенья предусмотрены, только если вас позвали на кофе или гутэ.
- Почти у каждого парижанина на холодильнике висит календарь, в котором сезонные фрукты и овощи распределены по месяцам. Например, в ноябре календарь советует есть каштаны, мандарины, груши, яблоки и виноград. Из овощей — разные виды капусты, в том числе брокколи, лук, картошку, свеклу, тыкву, лук-порей, репу, морковь, шпинат и салат. Зачем? Чтобы есть более полезные и свежие продукты в сезон и жить экологичнее.
- Несмотря на то, что Париж славится своей кухней, парижане своими кухнями похвастаться не могут. Заканчивающиеся на втором шагу в любую сторону кухни вмещают в себя стиральные машинки, оборудование для готовки риса, раклета, миксеры, блендеры, микроволновки, ведра для раздельного сбора мусора. Даже живущим в хрущовках будет чему поучиться у парижан.
Быт
- Как-то раз у нас в доме чистили трубы и канализацию. На двери повесили инструкцию, как обезопасить себя от возможных казусов с канализацией. На фото вы видите, что получается, если четко действовать по инструкции. В ней были прописаны половая тряпка и тазик с водой, которым мы должны были прижать крышку унитаза. Благо все прошло без последствий. Но я не верила своим глазам, когда муж создавал эту конструкцию.
- Мне было трудно привыкнуть к тому, что многие не разуваются дома, но наши друзья уже привыкли к нашим правилам. Чтобы намекнуть на то, что лучше снять уличную обувь, я сразу выдаю всем гостям домашние тапочки — вежливо, но понятно. При этом мы не единственная семья, в которой принято разуваться дома. Учтивее всего будет спросить хозяев и обратить внимание на их ноги: если они ходят в обуви или резиновых шлепках, значит, можно не разуваться, а если в плюшевых тапочках, носках или босиком, то лучше снять обувь.
- Отношение к обуви зависит от мероприятия, на которое собрались. Если обувь — часть стиля (сапоги, туфли к платью), то гость не спрашивает, нужно ли разуваться. Так, например, сестра моего мужа и его тетя обычно разуваются в доме родителей мужа. Но не на Рождество или другие праздники, когда обувь — часть наряда.
- Постель в нашем доме не закрывается покрывалом. Встали, откинули одеяло на одну половину кровати, проветрили комнату, позже вернули одеяло на свое место, расправили. Сначала мне было трудно к этому привыкнуть, очень хотелось купить покрывало. А теперь уже не парюсь — так проще.
- На кухне у большинства французов стоят 4 контейнера или пакета для раздельного сбора отходов: бумага, пластик, стекло и все остальное. В нашем случае есть еще компостер с червями для органики. Компостер мы получили бесплатно от муниципалитета города.
- Планировщики квартир в Париже явно не отказываются от обильного аперитива перед работой: стены удивляют разнообразностью своих наклонов; коридоры между комнатами внезапно сужаются и снова расширяются, заигрывая своими поворотам с идущим. Как парижане подбирают мебель в свои квартиры — загадка.
Брак и отношение к нему
- В официальный брак вступают все меньше пар. Часто отношения проходят 3 стадии: сначала пара начинает жить совместно, потом вступает в PACS (гражданский договор, который заключается и расторгается проще брака), а потом уже женятся. Свадьбы часто бывают уже после рождения детей. Отношение к разводам в обществе довольно толерантное. Французы — свободолюбивый народ, поэтому если больше нет прежних чувств, развод воспринимается с пониманием. При этом дети после развода проводят много времени с отцами. У некоторых пар может быть организовано проживание ребенка полгода с мамой, полгода с папой.
- Если вы думаете, что во французских семьях не задают всеми любимых вопросов, вы не правы. «Когда поженитесь? Когда ребеночка планируете? Я хочу уже быть дедушкой (бабушкой). Когда пополнение? И время пришло». Все это не позволит вам заскучать по посещению русской бабушки с пирожками. Разве что местные бабушки вместо чая могут предложить напиток панаше, а вместо пирожков поставить какой-нибудь заковыристый тарт или крекеры.
Дети
Так во Франции перевозят детей на поездах без родителей.
- Видите кепки? Только что парень в голубом жилете прикрепил еще одну прямо на скотч. На перроне в масках стоят взрослые, всматриваются в окна, изредка машут, что-то обсуждают друг с другом невнимательно, ведь волнуются о детях. А над детьми висят кепки, чтобы сопровождающий в голубом жилете не потерял их из виду.
- У нас есть большая коробка многоразовых подгузников. Пока малышу еще нет нескольких недель, мы используем обычные подгузники: нет времени на стирку еще и их, но в скором времени перейдем на многоразовые. Многие наши друзья применяют тот же подход.
- Детей никто не пытается накормить насильно, под них не подстраиваются хозяева, им не готовят отдельно. В гостях ребятня чаще всего объедается чипсами и солеными закусками во время аперо. Дети могут не сидеть во время основного приема пищи с семьей. А если детей много, то им могут выделить отдельный стол.
- Если за столом совсем маленький ребенок начинает плакать, его родители спокойно доедают, допивают, заканчивают свой разговор, который, правда, почти уже не слышно из-за орущего младенца. Его бабушки, тети, родственники тоже не вскакивают утешить малыша тут же. Помощь маме предлагают время от времени, но не всегда.
- Сейчас во Франции активно пропагандируется грудное вскармливание. Есть даже бесплатные специалисты-волонтеры, которые готовы помогать. Но в целом француженки кормят недолго. Но здесь и отпуск короче, и менталитет не такой, как у нас.
Стиль одежды
- Молодежь и люди среднего возраста придерживаются довольно свободного стиля. В основном популярны нейтральные цвета: черный, белый, серый, бежевый. Французы избегают пестроты. Многие женщины носят кожаные сапоги или ботинки, когда тепло: им не хватает смены сезонов. Платья и юбки француженки надевают довольно редко, обычно на праздники или вечеринки. А вот французская элегантность в стиле Коко Шанель скорее свойственна старшему поколению.
Разное
- Многие француженки не красятся совсем или красятся слегка: используют тушь, карандаш и / или помаду. Накладные ресницы, длинные ногти, надутые губы скорее исключение из правил.
- Программы французских университетов предусматривают путешествия студентов и их жизнь в разных странах. Ищи любую стажировку, но будь добр хотя бы раз поехать в другую страну. Таким образом молодые французы расползаются по разным континентам, чтобы шить одежду, полоть сорняки, наливать компоты, ухаживать за пандами. И все это для расширения границ мышления, для роста личности и для резюме. Говорят, инженера без стажа, но с опытом подстригания овечек в другой стране на работу возьмут охотнее, чем того, кто имеет опыт работы по специальности, но не выбирался из Франции за время обучения.
- Мы живем на Лазурном Берегу, и тут довольно часто встречаются на дорогах спортивные машины или кабриолеты. Вдоль набережных выставлены огромные яхты. Но в целом отличить богатого человека от человека среднего класса трудно. Демократичный стиль одежды и вежливость присущи каждому среднестатистическому французу.
- В целом средний француз озабочен тем, чтобы оставлять как можно меньше экологического следа за собой. Поэтому предположу, что менструальные чаши и специальное белье, которое можно стирать, применяются чаще обычных прокладок. Я использую многоразовые трусы, которые купила здесь, и очень довольна.
- Однажды энергетическая компания выплатила нам премиальные € 175 за нашу энергетическую эффективность! А все потому, что мы установили кондиционеры, которые можем применять и для обогрева. Следовательно, не будем пользоваться старой централизованной системой отопления.
- Французы настолько романтичны, что не могут расстаться с практикой отправки бумажных писем. Письма для них — все. Иногда, даже когда ты можешь прийти лично или пытаешься перенести встречу, тебе скажут: «Напишите письмо. Зачем лично пришли?» Я в жизни столько писем не получала. Зато теперь у меня аншлаг: письма из префектуры, из мэрии, из миграционного центра, от врача, из банка, от страховой компании и даже из театра.
А вы знаете какие-нибудь необычные факты о том, как живут французы?