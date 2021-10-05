29 примеров того, что Франция — это крутое сочетание элементов современной цивилизации и прошлого века

Для большинства людей Франция была и остается страной, наполненной романтикой и любовными тайнами, окутанной магическими ароматами духов и свежих круассанов. Там, наверное, живут только очень стильные женщины и соблазнительные мужчины. Там колоритно все до последнего булыжника на мостовой и живописно даже в жуткую погоду.

Мы в AdMe.ru, как многие, очарованы Францией. И, конечно же, не смогли пройти мимо телеграм-канала Тулонские мидии. Его автор Татьяна уже несколько лет живет на Лазурном Берегу и с удовольствием рассказывает о нравах французов. Кое-что мы взяли из ее канала, и еще немного об этой нации, полной загадок, Татьяна поведала нам лично.

Социум

Недавно муж сообщил, что нас ждут в гости. «Ага, — подумала я, — значит, будем готовить». Именно это часто означает приглашение в гости во Франции. Если намечается вечеринка, точно нужно будет принести с собой какую-нибудь еду: второе блюдо или салат. Если вас позвали на ужин или обед, то могут попросить приготовить десерт или какой-нибудь напиток.

Многие замечали, что обслуживание во Франции не всегда учтивое, иногда даже грубоватое. Я считаю, что причиной тому их пресловутое равенство. Тут почти не следуют утверждению «Клиент всегда прав». Человек, оказывающий услугу, и заказчик полностью равны. Оба должны быть вежливы, а еще проявлять инициативу и помогать друг другу. Например, однажды мы собрались полетать на воздушном шаре. Так вот, 3 клиента и 3 организатора работали на равных, чтобы запустить воздушный шар. Тягали, таскали, держали и надували.

Еда

Во время семейных сборов, посиделок у друзей и торжественных мероприятий всегда вначале подается аперо. Аперо обычно состоит из какого-нибудь легкого напитка и закусок. Разброс закусок широк: от арахиса и чипсов до изысканных тарталеток. Звучит классно, но есть одно но — эта первая часть трапезы может длиться долго. Неискушенный иностранец обычно сразу наедается. А потом что? А после аперо обычно случается вкусный обед или ужин. Здесь и осознается драматичность ситуации: тело, набитое арахисом и чипсами, становится абсолютно равнодушным к горячим аппетитным блюдам, которые идут после.

Французы не любят перекусывать, их график приема пищи урегулирован: завтрак, кофе в 10:00, обед, полдник (гутэ) в 4 часа, ужин. Я люблю перекусить и делаю это, когда хочу есть. Пью кофе тоже не по расписанию. Если же проголодался мой муж, то он ждет гутэ или полноценного приема пищи и не перебивает аппетит сладким или фруктами. Корпоративная культура также предполагает делать перерывы на кофе, обед и полдник, но не более того.

Мне было трудно привыкнуть к тому, что в семье мужа, если состоялся долгий и большой праздничный обед, то ужина не будет. Могут предложить фрукты, йогурт. Я стараюсь не объедаться даже на больших праздниках во время одного приема пищи, поэтому мой желудок жалобно поскуливает к ужину (тем более что осталось так много вкусного с обеда). Но родственники моего мужа жалуются на то, что они объелись, и не ужинают вовсе.

Кофе или чай подают после десерта, десерт приходится есть всухомятку, если не попросишь иначе. Просить приходится об этом и в ресторанах. Настойчиво, много раз, потому что обычно официанты все равно забывают подать кофе к десерту.

Десерты, кстати, редко бывают из супермаркетов. Чаще всего их либо пекут хозяева или гости, либо покупают в местных булочных. При этом десерт в булочной стоит довольно дорого — от € 25–30 на 6 человек. На десерт подается только пирог или торт. Конфеты, шоколад, печенья предусмотрены, только если вас позвали на кофе или гутэ.

Почти у каждого парижанина на холодильнике висит календарь, в котором сезонные фрукты и овощи распределены по месяцам. Например, в ноябре календарь советует есть каштаны, мандарины, груши, яблоки и виноград. Из овощей — разные виды капусты, в том числе брокколи, лук, картошку, свеклу, тыкву, лук-порей, репу, морковь, шпинат и салат. Зачем? Чтобы есть более полезные и свежие продукты в сезон и жить экологичнее.

Несмотря на то, что Париж славится своей кухней, парижане своими кухнями похвастаться не могут. Заканчивающиеся на втором шагу в любую сторону кухни вмещают в себя стиральные машинки, оборудование для готовки риса, раклета, миксеры, блендеры, микроволновки, ведра для раздельного сбора мусора. Даже живущим в хрущовках будет чему поучиться у парижан.

Быт

Как-то раз у нас в доме чистили трубы и канализацию. На двери повесили инструкцию, как обезопасить себя от возможных казусов с канализацией. На фото вы видите, что получается, если четко действовать по инструкции. В ней были прописаны половая тряпка и тазик с водой, которым мы должны были прижать крышку унитаза. Благо все прошло без последствий. Но я не верила своим глазам, когда муж создавал эту конструкцию.

Мне было трудно привыкнуть к тому, что многие не разуваются дома, но наши друзья уже привыкли к нашим правилам. Чтобы намекнуть на то, что лучше снять уличную обувь, я сразу выдаю всем гостям домашние тапочки — вежливо, но понятно. При этом мы не единственная семья, в которой принято разуваться дома. Учтивее всего будет спросить хозяев и обратить внимание на их ноги: если они ходят в обуви или резиновых шлепках, значит, можно не разуваться, а если в плюшевых тапочках, носках или босиком, то лучше снять обувь.

Отношение к обуви зависит от мероприятия, на которое собрались. Если обувь — часть стиля (сапоги, туфли к платью), то гость не спрашивает, нужно ли разуваться. Так, например, сестра моего мужа и его тетя обычно разуваются в доме родителей мужа. Но не на Рождество или другие праздники, когда обувь — часть наряда.

Постель в нашем доме не закрывается покрывалом. Встали, откинули одеяло на одну половину кровати, проветрили комнату, позже вернули одеяло на свое место, расправили. Сначала мне было трудно к этому привыкнуть, очень хотелось купить покрывало. А теперь уже не парюсь — так проще.

На кухне у большинства французов стоят 4 контейнера или пакета для раздельного сбора отходов: бумага, пластик, стекло и все остальное. В нашем случае есть еще компостер с червями для органики. Компостер мы получили бесплатно от муниципалитета города.

Планировщики квартир в Париже явно не отказываются от обильного аперитива перед работой: стены удивляют разнообразностью своих наклонов; коридоры между комнатами внезапно сужаются и снова расширяются, заигрывая своими поворотам с идущим. Как парижане подбирают мебель в свои квартиры — загадка.

Брак и отношение к нему

В официальный брак вступают все меньше пар. Часто отношения проходят 3 стадии: сначала пара начинает жить совместно, потом вступает в PACS (гражданский договор, который заключается и расторгается проще брака), а потом уже женятся. Свадьбы часто бывают уже после рождения детей. Отношение к разводам в обществе довольно толерантное. Французы — свободолюбивый народ, поэтому если больше нет прежних чувств, развод воспринимается с пониманием. При этом дети после развода проводят много времени с отцами. У некоторых пар может быть организовано проживание ребенка полгода с мамой, полгода с папой.

Если вы думаете, что во французских семьях не задают всеми любимых вопросов, вы не правы. «Когда поженитесь? Когда ребеночка планируете? Я хочу уже быть дедушкой (бабушкой). Когда пополнение? И время пришло». Все это не позволит вам заскучать по посещению русской бабушки с пирожками. Разве что местные бабушки вместо чая могут предложить напиток панаше, а вместо пирожков поставить какой-нибудь заковыристый тарт или крекеры.

Дети

Так во Франции перевозят детей на поездах без родителей.

​​Видите кепки? Только что парень в голубом жилете прикрепил еще одну прямо на скотч. На перроне в масках стоят взрослые, всматриваются в окна, изредка машут, что-то обсуждают друг с другом невнимательно, ведь волнуются о детях. А над детьми висят кепки, чтобы сопровождающий в голубом жилете не потерял их из виду.

У нас есть большая коробка многоразовых подгузников. Пока малышу еще нет нескольких недель, мы используем обычные подгузники: нет времени на стирку еще и их, но в скором времени перейдем на многоразовые. Многие наши друзья применяют тот же подход.

Детей никто не пытается накормить насильно, под них не подстраиваются хозяева, им не готовят отдельно. В гостях ребятня чаще всего объедается чипсами и солеными закусками во время аперо. Дети могут не сидеть во время основного приема пищи с семьей. А если детей много, то им могут выделить отдельный стол.

Если за столом совсем маленький ребенок начинает плакать, его родители спокойно доедают, допивают, заканчивают свой разговор, который, правда, почти уже не слышно из-за орущего младенца. Его бабушки, тети, родственники тоже не вскакивают утешить малыша тут же. Помощь маме предлагают время от времени, но не всегда.

Сейчас во Франции активно пропагандируется грудное вскармливание. Есть даже бесплатные специалисты-волонтеры, которые готовы помогать. Но в целом француженки кормят недолго. Но здесь и отпуск короче, и менталитет не такой, как у нас.

Стиль одежды

Молодежь и люди среднего возраста придерживаются довольно свободного стиля. В основном популярны нейтральные цвета: черный, белый, серый, бежевый. Французы избегают пестроты. Многие женщины носят кожаные сапоги или ботинки, когда тепло: им не хватает смены сезонов. Платья и юбки француженки надевают довольно редко, обычно на праздники или вечеринки. А вот французская элегантность в стиле Коко Шанель скорее свойственна старшему поколению.

Разное

Многие француженки не красятся совсем или красятся слегка: используют тушь, карандаш и / или помаду. Накладные ресницы, длинные ногти, надутые губы скорее исключение из правил.

Программы французских университетов предусматривают путешествия студентов и их жизнь в разных странах. Ищи любую стажировку, но будь добр хотя бы раз поехать в другую страну. Таким образом молодые французы расползаются по разным континентам, чтобы шить одежду, полоть сорняки, наливать компоты, ухаживать за пандами. И все это для расширения границ мышления, для роста личности и для резюме. Говорят, инженера без стажа, но с опытом подстригания овечек в другой стране на работу возьмут охотнее, чем того, кто имеет опыт работы по специальности, но не выбирался из Франции за время обучения.

Мы живем на Лазурном Берегу, и тут довольно часто встречаются на дорогах спортивные машины или кабриолеты. Вдоль набережных выставлены огромные яхты. Но в целом отличить богатого человека от человека среднего класса трудно. Демократичный стиль одежды и вежливость присущи каждому среднестатистическому французу.

В целом средний француз озабочен тем, чтобы оставлять как можно меньше экологического следа за собой. Поэтому предположу, что менструальные чаши и специальное белье, которое можно стирать, применяются чаще обычных прокладок. Я использую многоразовые трусы, которые купила здесь, и очень довольна.

Однажды энергетическая компания выплатила нам премиальные € 175 за нашу энергетическую эффективность! А все потому, что мы установили кондиционеры, которые можем применять и для обогрева. Следовательно, не будем пользоваться старой централизованной системой отопления.

Французы настолько романтичны, что не могут расстаться с практикой отправки бумажных писем. Письма для них — все. Иногда, даже когда ты можешь прийти лично или пытаешься перенести встречу, тебе скажут: «Напишите письмо. Зачем лично пришли?» Я в жизни столько писем не получала. Зато теперь у меня аншлаг: письма из префектуры, из мэрии, из миграционного центра, от врача, из банка, от страховой компании и даже из театра.