29 фото, ради которых эти смельчаки рисковали жизнью

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Это не каскадеры и не фотошоп, а обычные люди, которые готовы рисковать жизнью ради лайков в инстаграм. AdMe.ru сделал для вас подборку 12 самых экстремальных инстаграмеров, чьи фотографии захватывают дух даже у людей с железными нервами.

Ангела Николау

Изящная Ангела Николау (Angela Nikolau) может дать фору любому адреналинщику и по количеству лайков, и по изощренности мест, которые она выбирает для фото.

Без комментариев... Один вопрос: как?! Как у людей вообще хватает духа на такое?

Вика Одинцова

Российская модель Вика Одинцова удивила свою 4-миллионную армию подписчиков в инстаграме видео, где она свисает с высотки в Дубае.

Kстати, единственная страховка красавицы — крепкая рука — принадлежит не менее, если не более, отчаянному экстремалу Олегу Крикету (он же Олег Шерстяченко). Этот парень не просто свисает с крыш небоскребов, он исполняет там целые акробатические номера и бесспорно заслуживает отдельного места в нашем списке.

Олег Крикет

В своих смертельно опасных выходках Олег часто использует гидроскутеры, велосипеды и подобные штуки. Обычному человеку, только чтобы прокатиться на них, потребуется проявить мастерство баланса и равновесия.

Гарри Галлахер

Просто 19-летний Гарри Галлахер (Harry Gallagher) одной рукой держится за выступ в стене второго по высоте небоскреба Лондона One Canada Square — 244 метра над землей.

Бесстрашию и равновесию этого смельчака можно только позавидовать.

Джеймс Кингстон

Еще один покоритель небоскребов, строительных кранов и всяких других мегавысоких конструкций.

Главное, не смотреть вниз...

Джек Моррис

Известный инстапутешественник Джек Моррис (Jack Morris) тоже иногда рискует жизнью ради красивого кадра.

Иногда не один, а в компании прекрасной блондинки, которая сопровождает его в путешествиях.

Рэйчел Брук Смит

Еще одна любительница острых ощущений Рэйчел Брук Смит (Rachele Brooke Smith) занимается йогой на краю нью-йоркского небоскреба.

Тиаго Корреа

Популярный в инстаграме экстремал Тиаго Корреа (Thiago Correa) выбирает для фото самые опасные (в основном высокие) точки на земле. Например, одну из высочайших скал в мире Педра-да-Гавеа в Рио-де-Жанейро, 842 метра над уровнем моря.

Или Каменный выступ Язык Тролля в Норвегии (норв. Trolltunga), возвышающийся над озером Рингедалсватн на высоте 700 метров.

Виталий Раскалов

Один из самых известных руферов России. Поднимался на небоскреб «Москва-Сити» и звезду главного здания МГУ.

Виталий много путешествует по миру — Китай, Америка... Но с таких ракурсов вы вряд ли узнаете знакомые вам пейзажи, даже если бывали в Нью-Йорке или Гонконге не один раз.

Даниэль Лау

Еще один любитель высоты. Даниэль Лау (Daniel Lau) живет в Гонконге и регулярно пополняет свою коллекцию экстрим-фото свежими снимками с самых высоких точек этого яркого города.

Выходные парень проводит в компании таких же безумцев, как он сам. С кем поведешься...

Павел Ушивец

Киевлянин, который много путешествует по миру, кажется, с одной целью — пощекотать нервы своим подписчикам, ну и себе, разумеется.

На страничке экстремала сложно выбрать самую головокружительную фотку. Будьте готовы, что хороший вестибулярный аппарат вам пригодится уже для того, чтобы пролистать ленту.

Александр Ремнев

Этому инстаграмеру стоит задуматься о карьере супергероя. Высоты он явно не боится.

Кроме экстремальных, в инстаграме Александра еще много крутых фотографий с разных уголков планеты.

Не стоит пробовать воспроизвести увиденное

К слову, о планете: в мире еще немало мест, которые как магнитом притягивают адреналиновых наркоманов, готовых на все ради убийственно красивой картинки.

Кьерагболтен (Kjeragbolten), или самый опасный камень в Норвегии, да и в мире. Глыба зажата между двух скал над пропастью на высоте 1084 метров.

Самая высокая точка Рио-де-Жанейро (Бразилия) — Статуя Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду. Ежегодно ее посещают около 2 миллионов туристов, некоторые ради вот таких фото...

Гора Свадебный торт в Австралии (Wedding Cake Rock) пользуется спросом у бесстрашных инстаграмеров, несмотря на предостережения ученых, что она может обвалиться в любой момент. Толпы туристов, как вы понимаете, этому только способствуют.

Другая не самая надежная скала Картофельный чипс (Potato Chip Rock) в Калифорнии (США) популярна среди любителей пощекотать нервы в погоне за суперснимком. К чести горы скажем, что она до сих пор не дала ни одной трещины.

Тоже неплохое место для адреналиновых фото — Йосемитский национальный парк, а точнее Тафт Пойнт. Высота над уровнем моря 2 287 метров заслуживает как минимум столько же лайков в инстаграме.