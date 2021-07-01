27 фотографий из Японии, которые доказывают, что эта страна — какой-то отдельный мир и космос

Япония — страна с уникальной культурой, которую жителю другой страны, кажется, никогда не удастся познать полностью. И тому доказательство — множество опубликованных путешественниками фотографий о японском укладе жизни и традициях. Благодаря этим кадрам другие пользователи интернета могут узнать много чего любопытного о Стране восходящего солнца.

Мы в AdMe.ru неоднократно публиковали снимки из Японии. Вот еще новая порция кадров, которые расскажут об особенностях жизни в этой стране.

1. В некоторых городах Японии вода в дренажных каналах настолько чистая, что в ней плавают рыбы кои

К примеру, город Симабара на японском острове Кюсю является домом для сотен рыб кои, которые плавают в уличных дренажных каналах.

2. Оказывается, квадратные арбузы не совсем съедобны. Вот как они выглядят внутри

Все знают, что в Японии много лет выращивают квадратные арбузы. Но почти никто не знает, что они служат для декоративных целей, а не для употребления. Срывают арбузы еще до созревания, что делает их практически несъедобными. Те, кто пробовал кубические арбузы, заявляют, что они отвратительного качества. Кстати, эти дорогие ягоды в Японии принято преподносить в качестве подарка.

3. Также в продаже можно найти такую белую клубнику. Ее цена — $ 4–5 за штуку. По вкусу она напоминает ананас

4. Только в Японии можно увидеть парня, выгуливающего свинью

5. Товары из магазинов часто размещают прямо на улице. Там же находятся коробочки, в которые покупатели кладут деньги за товар. И все это дело никто не охраняет

6. В целом японцы очень законопослушны и дисциплинированны. К примеру, никто не будет подниматься по той стороне лестницы, которая предназначена для спуска

7. А вот как японцы ждут прибытия поезда метро

8. Водители страны приучены к тому, чтобы парковаться задним ходом

Дело в том, что парковочные места в японских городах чаще всего узкие, а задним ходом заезжать в них гораздо удобнее. Соответственно, и передним ходом удобнее выезжать, так как водитель сразу видит дорогу, а значит, вероятность аварии минимальна.

9. В Японии более 300 перекрестков, где можно пересечь улицу по диагонали

10. На некоторых полях рис выращивают так, чтобы получались огромные произведения искусства. Подобные рисунки создаются путем выбора различных сортов риса

11. Японцы с почтением относятся к старым деревьям и в прямом смысле слова поддерживают их

12. В лифтах часто устанавливают сиденье, которое в экстренных случаях можно использовать в качестве унитаза

13. В торговых автоматах можно купить сушеных насекомых. И не только их

Япония славится тем, что торговые автоматы установлены там буквально повсюду. Конечно, чаще всего в них можно купить напитки, но также встречаются автоматы по продаже горячих продуктов питания, конфет, мороженого, книг, газет, цветов, одежды, зонтиков и даже резисторов.

14. В стране очень много капсульных отелей. Правда, они точно не предназначены для людей, страдающих клаустрофобией

15. В ресторанах Японии перед подачей блюд приносят ошибори — слегка влажное полотенце, с помощью которого посетители вытирают руки

16. На вокзалах в уборных есть маленькие унитазы для детей

17. Рядом с банкоматами есть держатели для стаканов и для трости

Отметим, что в Японии наблюдается «сверхстарение» общества. Так, по данным на 1 июня 2021 года, почти 30 % населения Японии — это люди в возрасте 65 лет и старше.

18. Во многих ресторанах Японии есть реалистичные пластиковые модели, демонстрирующие, как выглядят настоящие блюда

19. В супермаркетах Японии есть шкафы для дезинфекции корзин

20. Как известно, в Японии чуть ли не половина автомобилей имеют крошечный размер. И нередко можно встретить вот такие грузовички

21. Японцы закрывают канализационные люки крышками с настоящими произведениями искусства

22. В Японии есть «кошачьи» острова. Среди них — острова Аосима, Айносима, Тасиро

На этих островах количество кошек в несколько десятков раз превышает число местных жителей. К примеру, на Аосиме живет всего 6 человек (по данным на 2019 год) и более 200 кошек. Этих животных кормят обитатели острова, которые получают продуктовые пожертвования со всей Японии. Туристы также посещают Аосиму, чтобы покормить кошек.

23. Так выглядит грандиозный «подземный храм» в городе Касукабе, что к северу от Токио

Официально это сооружение называется «Токийский противопаводковый коллектор». Он построен для сбора и отведения воды с токийских улиц во время сильных дождей. Вот только наводнения в городе случаются довольно редко, так что сооружение почти всегда открыто для туристов. Тут, кстати, даже снимают рекламу и фильмы. В частности, это место можно увидеть в кинокартине «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2».

24. Домашних животных тут обожают. Их часто выгуливают в детских или специальных колясках

25. Так выглядит знаменитый бамбуковый лес поздним вечером

26. В Осаке можно купить банданы для кошек

27. И напоследок: стать гражданином Японии не так-то просто. Вот сколько документов нужно подготовить, чтобы стать полноправным гражданином Страны восходящего солнца

«В этой стопке, помимо свидетельства о рождении, записей об образовании, налоговой информации и множества других документов, а также переводов всего на японский язык, лежит эссе о том, почему я хочу быть гражданином Японии». © unknown author / Reddit