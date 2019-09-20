26 фактов о России, о которых вряд ли знают ее жители (В стране есть официальная должность вождя)
Территория России занимает площадь, которую можно сравнить с материками. Она всего лишь немногим меньше Южной Америки и больше Антарктиды и Австралии. Если сложить Канаду и Китай, страны, которые занимают второе и третье места по площади, получится территория совсем немногим больше России.
Мы в AdMe.ru проштудировали энциклопедии, книги по истории и другие источники и раскопали неочевидные факты, которые характеризуют Россию и ее жителей.
- В 2007 году ульяновский губернатор Сергей Морозов объявил 12 сентября выходным днем и Днем семейного общения. Предполагалось, что утром люди будут заниматься уборкой территории, а затем — повышением демографических показателей. В народе этот праздник прозвали Днем зачатия.
- Во время Великой Отечественной войны московское метро играло важную роль: оно использовалось в качестве бомбоубежища. За это время там родилось 150 человек.
- У российских медведей есть вредные привычки: они любят нюхать ракетное топливо. Фотограф-натуралист Игорь Шпиленок в 2011 году провел 7 месяцев в Кроноцком заповеднике и сделал фото, на которых видно, что медведей привлекают бочки с остатками керосина. Спустя несколько лет на сайте заповедника появилась новость о генеральной уборке его территории и очистке от бочек и другого металлолома.
- В 1904 году в Москву пришли редкие для этой территории смерчи. В воздух поднялись избы, люди, животные. Особый интерес ученых, которые впоследствии исследовали это явление, вызвали турбулентные вихри, вращающиеся с большой скоростью. Так, поверхность воды на участках Яузы и в Люблинских прудах вскипела и забурлила, а потом смерч всосал воду до самого дна.
-
В 1982 году приборы шведских ВМС засекли странные звуки, которые доносились из-под воды. Военные решили, что это советские подводные лодки, и между странами чуть было не вспыхнул дипломатический конфликт. Оказалось, что звуки издавали рыбы, «пукающие селедки».
- Озеро Байкал занимает первое место в мире по объему запасов пресной воды среди озер. Воды в нем больше, чем в пяти Великих озерах Северной Америки (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), вместе взятых.
- Русские женщины получили равные права с мужчинами раньше, чем американские. В США им предоставили избирательное право в 1920 году, в России — в 1906 году на территории Великого княжества Финляндского и в 1917 году в оставшейся части страны.
- В Институте цитологии и генетики были выведены домашние лисы. По поведению они очень похожи на собак: более общительные, игривые и дружелюбные, чем их дикие сородичи.
- В дореволюционные времена школьников было принято пороть розгами, часто без особых причин на это. Учитель мог перестараться, и тогда ученика освобождали от наказаний вплоть до следующего месяца. Отсюда пошло выражение «всыпать по первое число».
- В России придумали уникальный вид спорта — вертолетный гольф. По правилам нужно ударить клюшкой, длина которой — 4 м, а вес — 10 кг, по мячу диаметром в 1 м, сидя в вертолете. В отличие от традиционного гольфа, это командная игра: пилот отвечает за управление, гольфист должен держать клюшку, а штурман — их координировать.
- Каркас американской статуи Свободы сделан из уральской меди.
-
С XVII до начала XX века Россия была практически самой трезвой страной Европы. Меньше пили только жители Норвегии.
-
Город Шахты в Ростовской области включен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству олимпийских чемпионов среди провинциальных городов мира. 7 человек завоевали медали и прославили Шахты.
-
Половина города Челябинска расположена в Сибири, а вторая половина — на Урале, но на его гербе изображен верблюд. Этому дано объяснение в «Полном собрании законов Российской империи» за 1830 год: раньше Челябинск часто принимал торговые верблюжьи караваны.
- Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила», премьера которой состоялась 27 ноября 1842 года, не понравилась публике. Так, император Николай I демонстративно ушел из театра во время представления, а его брат, великий князь Михаил Павлович, по одной из версий, отправлял провинившихся офицеров на этот спектакль вместо гауптвахты.
- Посередине Берингова пролива находятся острова Диомида. Согласно договору о купле-продаже Аляски, один из них — остров Ратманова — российский; другой — остров Крузенштерна — американский. Расстояние от одного до другого (соответственно, от России до США) около 4 км.
- У Медного всадника в Санкт-Петербурге зрачки выполнены в форме сердечек.
- В России существует официальная должность вождя. Этот человек избирается населением и является главой сельского поселения Олеринский Суктул в Якутии.
- В Москве собакам запрещено лаять с 23:00 до 7:00. Хозяева, которые не могут это обеспечить, могут быть оштрафованы.
- В Екатеринбурге есть памятник Человеку-невидимке. Авторы проекта, литератор Евгений Касимов и художник Александр Шабуров, придумали, как изобразить этого героя: в виде отпечатков босых ног. Примечательно, что ступни разного размера: каждый художник решил увековечить себя в этом монументе.
- В 1941 году, во время Великой Отечественной войны, нужно было срочно защитить Московский Кремль. Было решено его замаскировать. Крыши перекрасили, на стенах нарисовали улицы и фасады зданий, Мавзолей спрятали под бутафорское строение. Немецкие летчики не могли произвести бомбежку по Кремлю, так как не понимали, где он.
- В Екатеринбурге был установлен мировой рекорд по приготовлению салата оливье. Вес блюда составил 3 333 кг, над ним работали 60 поваров.
- В московском метро некоторые станции объявляются мужским голосом, некоторые — женским. Этот способ был предложен Обществом слепых в 1984 году для того, чтобы слабовидящие пассажиры легче ориентировались. Организация предложила и станции, на которых голоса меняются: если ехать по направлению к центру, будет звучать мужской голос, от центра — женский. При поездке по кольцевой линии: по часовой стрелке — мужской, против нее — женский.
- Инженер Николай Никитин утверждал, что придумал проект Останкинской башни за одну ночь. Ее прообразом стала перевернутая лилия, которая приснилась Никитину.
- Петр I увлекался стоматологией. Терапию он считал шарлатанством и признавал только хирургию во всех вариантах. Он сам любил вырывать зубы пациентам. В Кунсткамере хранится коллекция из 73 зубов, удаленных императором.
- По оценке специалистов, стоимость Кремля — около $ 50 млрд. Это в 11 раз дешевле, чем Эйфелева башня.
Факты о какой другой стране вы бы хотели узнать?
Фото на превью Anton Nossik / flickr
Иллюстратор Natalia Tylosova специально для AdMe.ru