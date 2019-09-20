26 фактов о России, о которых вряд ли знают ее жители (В стране есть официальная должность вождя)

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Территория России занимает площадь, которую можно сравнить с материками. Она всего лишь немногим меньше Южной Америки и больше Антарктиды и Австралии. Если сложить Канаду и Китай, страны, которые занимают второе и третье места по площади, получится территория совсем немногим больше России.