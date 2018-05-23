26 обыденных для России вещей, которые удивляют иностранцев по версии британской газеты The Daily Telegraph
Самая популярная ежедневная газета Великобритании The Daily Telegraph опубликовала список удивительных фактов о России. И наверняка многим нашим соотечественникам было бы любопытно узнать, что именно в нашей русской обыденности кажется непривычным для чопорных британцев.
Мы в AdMe.ru предлагаем вам взять чашечку ароматного чая и погрузиться в интересную статью, которая расскажет, какими видят русскую культуру и русский народ за границей.
- В Угличе, примерно в 200 км от Москвы, стоит красно-белая церковь с видом на Волгу. Церковь отмечает место, где в 1591 году 8-летний царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного и последний представитель династии Рюриковичей, был убит по приказу Бориса Годунова. Чтобы подавить народные волнения, в Углич из столицы отправили следователей, которые пришли к выводу, что мальчик упал, случайно пронзив себя 7 раз.
- Русские обожают гардеробные. Стоит вам отправиться в театр, ресторан или кино, как вас попросят снять верхнюю одежду и сдать ее в раздевалку. Как правило, всем этим заправляет команда бабушек.
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В музее у Монумента героическим защитникам Ленинграда проигрывается только один звук — стук метронома. Во время блокады города местное радио передавало звук метронома, чтобы жители знали, что город все еще жив.
- Отель «Астория» в Санкт-Петербурге — это место, где Гитлер планировал провести огромный праздничный банкет, как только он завоюет город.
- Автомобильные дороги в Москве настолько загружены, что богатые россияне нанимают поддельные машины скорой помощи, чтобы с включенными проблесковыми маячками быстрее преодолеть пробки.
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В московском ресторане Twin Stars, ныне уже закрытом, работали исключительно близнецы.
- Знаменитый музей «Эрмитаж», находящийся в Санкт-Петербурге, служит домом для более чем 70 котов и кошек, которые охраняют экспонаты от грызунов. Эту традицию заложила в 1745 году императрица Елизавета Петровна. Общая протяженность отделанных мрамором коридоров Эрмитажа составляет почти 22 км.
- Йоканьгско-саамский язык распространен в северо-восточной части Кольского полуострова и находится на грани исчезновения. На нем говорят всего 2 человека.
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Существует сеть российских кафе, а точнее антикафе, в которых все бесплатно. Вы платите лишь за время, проведенное в заведении. Недавно эта сеть открыла свой филиал в Лондоне.
- Субботник — день, когда жители российских городов добровольно подметают и убирают улицы. Это послереволюционная традиция, которой придерживаются до сих пор.
- Средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет всего 65 лет, что ниже, чем в Северной Корее или Ираке. При этом русские женщины доживают до 75 лет.
- Озеро Карачай является свалкой для ядерных отходов. И оно настолько радиоактивно, что если вы пробудете возле него всего лишь час, то наверняка умрете. В 2015 году государство приняло решение законсервировать озеро: его засыпали скальным грунтом и бетонными блоками.
- Чем дальше от больших городов, тем меньше автомобилей и тем более странными становятся прически у женщин.
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В России находится один из самых жутких и длинных пешеходных подвесных мостов в мире — 439-метровый Небесный мост. Он расположен по пути из Адлера в Красную Поляну.
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Также на территории нашей страны находится самое холодное место на планете, в котором живут люди, — село Оймякон. По неофициальным данным, в 1938 году в поселке было −77,8 °С.
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Метро Москвы, пожалуй, самое красивое метро в мире.
- Распространено мнение, что существует также секретная подземка «Метро-2», которая соединяет все военные бункеры.
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В Белой столовой в Эрмитаже установлены часы, которые остановились 25 октября 1917 года в 02:10. Это время, когда большевики арестовали находившееся у власти после Февральской революции Временное правительство Керенского. Именно тогда Российская республика пришла к коммунизму.
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1 800 лыжников и сноубордистов, одетых в купальные костюмы, совершили массовый спуск с горы на курорте «Роза Хутор», чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
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Русские маринуют все: огурцы, свеклу и даже бывших вождей.
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В течение короткого периода в 90-е годы PepsiCo владела подводными лодками СССР. Компания приобрела у действующего правительства страны 17 подводных лодок. Суда были перепроданы на металлолом, а глава компании PepsiCo по этому поводу отпустил шутку, адресованную советнику президента США по безопасности: «Мы разоружаем СССР быстрее, чем вы».
- Легенда гласит, что царь Иван Грозный ослепил зодчего храма Василия Блаженного после завершения строительства, чтобы тот не смог создать ничего похожего.
- В России больше часовых поясов, чем в любой другой стране. Их здесь 11.
- Михаил Горбачев записал альбом романтических баллад, а Владимир Путин выпустил диск, посвященный технике дзюдо.
- Одной из самых больших тайн Второй мировой войны является судьба Янтарной комнаты. Это комната, украшенная янтарными пластинами, сусальным золотом и зеркалами, которая когда-то находилась в Екатерининском дворце Царского Села под Санкт-Петербургом. Нацисты украли ее и перевезли в Кенигсберг, нынешний Калининград, для реконструкции. С тех пор местонахождение Янтарной комнаты неизвестно.
- В России обожают видеорегистраторы.
Может, какие-то факты и вас удивили?
Фото на превью eptesheva_k / instagram, tradestoune / instagram