25+ доказательств того, что минусов и изъянов в Новой Зеландии днем с огнем не сыщешь

Первое, что приходит на ум при упоминании Новой Зеландии, — мирно пасущиеся на лугах овечки, всем известный фильм «Властелин колец» и птица киви, больше напоминающая волосатую грушу. Но на деле эта незаслуженно обделенная вниманием туристов точка на карте не только край спокойствия, гармонии и дивных пейзажей.

Мы в AdMe.ru в очередной раз приобрели виртуальный билет, на этот раз в Страну длинного белого облака, и отправились в занимательное странствие. Поспешите за нами.

«Когда я получил новозеландское гражданство, мне подарили серебряную булавку в виде папоротника»

«Квартира для бедных в Новой Зеландии. Живу в ней 15-й год»

Здесь барбекю — это культ. Барбекюшница должна быть в каждом доме и почти у всех на работе

Обычная ситуация. Ничего особенного

«Сфотографировал и отправил другу, который живет в другой стране, чтобы он понял, насколько круты здесь некоторые улицы»

«У вас кто-то цветы перед домом разлил»

Прямо фото с запахом. © pikabuburu / Pikabu

«Ходили в поход. Прошли несколько километров и встретили вот такое чудо чудное. Туалет в лесу»

Вот как выглядят полицейские автомобили в Новой Зеландии

Как линии электропередач интегрируют с деревьями

Здесь есть секретный отдел полицейских кошек. Это Арнольд — поисковый кот. У местной полиции хорошее чувство юмора, не стоит воспринимать эту информацию серьезно

«Новозеландская кухня в лучшем ее проявлении»

Страной восходящего солнца стоило бы назвать не Японию, а именно Новую Зеландию

«Этот пост может довести какого-нибудь мужчину-рыболова до состояния шока. Здесь в 90 % случаев пойманная вами рыба окажется люцианом»

«Мне дали в руку удочку и сказали: „Уди, женщина!“ А еще по якобы местной традиции принято целовать первую пойманную за день рыбу. Эти бессовестные негодяи долго смеялись, когда я поверила им и поцеловала...»

«Живем в Новой Зеландии. Разослали письма соседям-пенсионерам: „Мы живем на вашей улице и можем сходить за вас в супермаркет“»

«А через несколько дней дедушки и бабушки начали оставлять продукты возле нашего дома. Один дедуля принес красную рыбу и помидоры с виноградом. Бабуля принесла сыр с овощами и фруктами. Теперь непонятно, кто кому в итоге помогает». Везде старики хотят подкормить молодых. © ChelovekBezHobbi / Pikabu

«Ты какой-то худенький стал» — международный стандарт. © FaBoy / Pikabu

Некоторые ловят рыбу в Тихом океане, пока над ними возвышается Млечный Путь

«Обычные „жигули“ в необычных обстоятельствах. На днях увидел совершенно уникальный экземпляр. Хозяин — местный житель»

Ну судя по луже масла на свободном месте, оттуда недавно КамАЗ уехал. © koshey311 / Pikabu

«Когда мне говорят, что Новая Зеландия — это одна большая деревня, я просто выхожу на задний двор своего дома и говорю: „Вы чертовски правы, я живу в деревне, но зато какой...“»

«Самое симметричное дерево, которое я когда-либо видела»

Косатки в городской бухте? Почему бы и нет

Да и детеныш тюленя — вполне обычное явление

Мне 37 лет, и я до сих пор не могу пересилить своего внутреннего ребенка, когда вижу здесь тюленя, дельфина или косатку. Каждый раз мне хочется прыгать и кричать всем вокруг: «Смотри, смотри, смотри!» © shoutybloke / Reddit

«Обожаю новозеландский лес. Идешь прислушиваешься к шороху папоротника, и кажется, что сейчас на тебя выскочит динозавр, как в фильме „Парк юрского периода“»

«Несколько месяцев назад мой 10-летний сын посадил один клубень сладкого картофеля, а сегодня выкопал этот клад. Горжусь им»

Здесь развлекаются как могут и хотят

Когда даже местные продавцы мясного отдела подходят к своей работе творчески

Где-то в Новой Зеландии

Ситуация в городском поезде

Вот это да. Когда я работал в аэропорту, голубь проник в здание терминала и все наши попытки выгнать его наружу не увенчались успехом. Я еще никогда не видел голубей в поездах, но вот тот наглец определенно сделал серьезную попытку сесть в самолет. Ржу не могу. © squirrellytoday / Reddit