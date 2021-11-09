25 вещей из Нидерландов, от которых местные спокойны как удавы, а приезжие диву даются

Большинство людей о Нидерландах знают лишь то, что там чуть ли не все ездят на велосипедах, выращивают огромное количество цветов, а еще функционируют многовековые ветряные мельницы. Причем их насчитывается более 1 000 штук. Но эта страна таит гораздо больше вещей, которые приезжими воспринимаются как диковинка, а местными — как обыденное дело.

Мы в AdMe.ru откопали 25 фотографий, которые расскажут о стране тюльпанов больше, чем некоторые путеводители.

1. В стране насчитывается 22,5 млн велосипедов, что больше, чем самих жителей

То есть на каждого голландца приходится 1,3 велосипеда. А так как их нужно где-то оставлять, то велопарковки расположены повсюду. И они зачастую под завязку забиты велосипедами.

2. А еще детей голландцы чаще катают в багажниках велосипедов, а не в колясках, как у нас

3. Дошколят тут перевозят в подобных «школьных автобусах»

4. Это невероятно короткий пешеходный переход

5. Голландцы — самые высокие люди на Земле. Поэтому в Нидерландах есть лифты с кнопками для высоких и низких людей

6. Нидерланды — страна, в которой практически нет бездомных собак. А все из-за строгих законов, запрещающих жестокое обращение с животными

7. В подобных торговых автоматах продают букеты цветов

8. Дорожные заграждения делают в виде подарочных коробок

9. Если у нас морозным утром счищают наледь со стекол автомобилей, то голландцы — с сидений велосипедов

10. В Амстердаме объемные мусорные баки находятся под землей

11. На фермерском рынке в Нидерландах можно купить киви размером с виноград

12. В Нидерландах есть своя пирамида. Она называется Пирамида Аустерлица, ее высота 36 метров

13. В Амстердаме много каналов и не так много земли, поэтому встречаются целые плавучие районы

14. Большая часть Амстердама построена на деревянных столбах, вбитых в землю на глубину 12 метров

Поскольку город был основан на болотистой местности, большинство его зданий стоит на деревянных сваях, укрепленных в первом слое песчаного дна реки. В целом Амстердам поддерживают около 11 млн свай, многие из которых с годами были заменены бетонными и стальными сваями для большей устойчивости.

15. Погода в стране может быть очень изменчивой. К примеру, это фото сделано с разницей 1 час

16. В стране можно встретить торговые автоматы по продаже нижнего белья

17. В Амстердаме зачастую нет барьеров между парковками и каналами

18. По дорогам ездят электрические автобусы, которые быстро подзаряжаются на остановках

19. В трамваях Амстердама есть стойки, за которыми сидят операторы службы поддержки

Они помогают туристам, а также продают билеты на поездку в трамвае.

20. Майонез продается в тюбиках, похожих на клей

21. В этом месте проходит граница между Нидерландами и Бельгией

22. В Амстердаме встречаются дорожные знаки, оформленные мозаикой

23. В супермаркетах страны продаются консервированные американские хот-доги

24. Уличные туалеты в Амстердаме отличаются от привычных нам

25. Чаще всего на улицах установлены такие туалеты