Вы бы отдали все, чтобы жить на одной из этих 25 улиц
Жить в красивом городе повезло далеко не всем, но те, кто живет на одной из этих улочек, — настоящие счастливчики.
Мы в AdMe.ru восхищаемся красотой архитектурных ансамблей и никак не можем выбрать, где же красивее. А на какой из этих улиц хотели бы жить вы?
25. Претория, Южная Африка
24. Medinа — Шавен, Марокко
23. Альберобелло, Италия
22. Миконос, Греция
21. Hamamönü — Анкара, Турция
20. Копенгаген, Дания
19. Котор, Черногория
18. Халльштатт, Австрия
17. Мозель, Германия
16. Brungasse — Бриенц, Швейцария
15. Ротенбург-об-дер-Таубер, Германия
14. Grand Rue — Кольмар, Франция
13. Ханья, Греция
12. Верона, Италия
11. Águeda — Авейру, Португалия
10. Байбери, Англия
9. Lombard Street — Сан-Франциско, США
8. Burano — Венеция, Италия
7. Моливос, Греция
6. Rua Gonçalo de Carvalho — Порту-Алегри, Бразилия
5. Celetná ulice — Прага, Чехия
4. Shambles — Йорк, Великобритания
3. Apotekergata — Олесунн, Норвегия
2. Rue Cremieux — Париж, Франция
1. Cherry Blossom Avenue — Бонн, Германия
Фото на превью tpb01 / imgur