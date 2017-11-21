Вы бы отдали все, чтобы жить на одной из этих 25 улиц

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Жить в красивом городе повезло далеко не всем, но те, кто живет на одной из этих улочек, — настоящие счастливчики.

Мы в AdMe.ru восхищаемся красотой архитектурных ансамблей и никак не можем выбрать, где же красивее. А на какой из этих улиц хотели бы жить вы?