Вы бы отдали все, чтобы жить на одной из этих 25 улиц

Жить в красивом городе повезло далеко не всем, но те, кто живет на одной из этих улочек, — настоящие счастливчики.

Мы в AdMe.ru восхищаемся красотой архитектурных ансамблей и никак не можем выбрать, где же красивее. А на какой из этих улиц хотели бы жить вы?

25. Претория, Южная Африка

24. Medinа — Шавен, Марокко

23. Альберобелло, Италия

22. Миконос, Греция

21. Hamamönü — Анкара, Турция

20. Копенгаген, Дания

19. Котор, Черногория

18. Халльштатт, Австрия

17. Мозель, Германия

16. Brungasse — Бриенц, Швейцария

15. Ротенбург-об-дер-Таубер, Германия

14. Grand Rue — Кольмар, Франция

13. Ханья, Греция

12. Верона, Италия

11. Águeda — Авейру, Португалия

10. Байбери, Англия

9. Lombard Street — Сан-Франциско, США

8. Burano — Венеция, Италия

7. Моливос, Греция

6. Rua Gonçalo de Carvalho — Порту-Алегри, Бразилия

5. Celetná ulice — Прага, Чехия

4. Shambles — Йорк, Великобритания

3. Apotekergata — Олесунн, Норвегия

2. Rue Cremieux — Париж, Франция

1. Cherry Blossom Avenue — Бонн, Германия

Фото на превью tpb01 / imgur

19 На склад!
20 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!