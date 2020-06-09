25 твитов от полярника, который без прикрас описывает сложность и великолепие жизни в Антарктиде

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Петербуржец Денис Мельников по профессии геофизик. По работе он уже успел побывать в Сибири, Средней Азии, Индии, а теперь отправился в Антарктиду. Этот континент, где, кроме холода, айсбергов и пингвинов, ничего и нет, всегда манил Дениса. И вот наконец его мечта сбылась. Свои приключения он описывает в твиттере под ником Отец-полярник, и тысячи читателей в восторге от фотографий, которые он выкладывает.

Мы в AdMe.ru тоже с интересом следим за новыми постами Дениса. У него даже есть тред о том, что делать, если вдруг проснулся и резко захотел в Антарктиду. Так что, если вы тоже любите холод и без ума от пингвинов, теперь у вас есть пошаговое руководство, как туда попасть.

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